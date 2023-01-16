Ларионов поддержал заокеанскую КХЛ и «Советский спорт»: хватит тащить к нам иностранный мусор

Речь о североамериканской КХЛ – Канадской хоккейной лиге, объединяющей молодежные лиги Квебека, Онтарио и Запада. В чем ее принципиальное отличие от нашей КХЛ помимо возрастного ценза? Конечно, в несопоставимых зарплатах. У нас играют за миллионы из бездонного кармана государства, там, грубо говоря, за еду и, разумеется, будущее. Жирный контракт в НХЛ.

Вот только вся закавыка в том, что большинство российских ребят, причем самых талантливых, грезят о том же – выступать в НХЛ. Не из-за денег. В КХЛ платят как нигде в Европе. Престиж. Профессиональный пик. Полнейшая самореализация. Что может быть в жизни важнее? Ибо именно в НХЛ собраны все сливки со всего мира. Только там можно проверить себя по гамбургскому счету и доказать, что ты - не тварь дрожащая, а право имеешь.

Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Павел Буре, Сергей Зубов, Валерий Каменский, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Владимир Тарасенко, Никита Кучеров, Андрей Василевский, Валерий Ничушкин – этот ряд всем все доказавших отечественных глыб можно продолжить. Именно с них берут пример сегодняшние мальчишки, впервые надевающие хоккейную амуницию.

Из этого делаю напрашивающийся вывод: цель российской КХЛ по большому счету точно такая, как КХЛ заокеанской – готовить игроков для НХЛ. Читай, теперешнего ледового всемирного Большого театра. Таких игроков, которые в идеале могли бы сразу влиться в клубы НХЛ. Как это, в частности, произошло с Капризовым и Сорокиным, Панариным и Шестеркиным.

Источник фото: ХК «Миннесота Уайлд»

Отсюда следующий вывод: чтобы наша молодежь могла полноценно расти и развиваться, российским командам КХЛ просто необходим такой же лимит на мигрантов, который давным-давно существует в Канаде и США – в североамериканской КХЛ есть франшизы обеих стран. А вы не знали, что там квота на европейцев в два с половиной раза меньше, чем у нас сейчас – два иноземца вместо пяти? На старосветских вратарей несколько лет назад вообще ввели полный запрет – их даже драфтовать было нельзя!

Так что не надо тут петь глупые песенки о свободной конкуренции, коей якобы мешают всякие лимиты. Если это так, почему подобные ограничения никак не препятствуют Кленовым листьям постоянно побеждать на молодежном уровне?! Чего, казалось бы, проще: открыть в их КХЛ все двери для европейцев - пусть аборигены доказывают, что они сильнее. Что они, а не приезжие, заслуживают места в основе. А попутно вроде как повысится и уровень соревнований.

Но нет – умалишенных самоубийц там не видно. Это у нас можно заставлять зеленых юнцов конкурировать с матерыми гастарбайтерами с миллионными долларовыми гонорарами, гарантирующими им непоколебимую позицию в ростере. Любому здравомыслящему наблюдателю очевидно – пацан у сложившегося забугорного мастера априори не способен выиграть борьбу за существование. Если он, естественно, не Малкин или Овечкин. Вспомните хотя бы, как пробивался Дацюк. Не повезло бы Павлу, что на его пути оказался такой вдумчивый и душевный педагог, как Владимир Крикунов, кто ведает – услышал бы мир об уральском волшебнике в принципе?

Источник фото: ХК «Детройт Ред Уингз»

В Канадской хоккейной лиге местные юниоры развиваются, по сути не встречая сопротивления со стороны. Ну что такое пара европейцев? Даже звено нападения не сформируешь. Следовательно, именно свои будут по факту решать исход матчей. Больше элементарно некому! А не пресловутые финны, как в минувшие сезоны практиковалось в «Салавате Юлаеве». Всякие Маннинены и Хартикайнены перекрыли весь кислород тамошнему перспективному молодняку. Тому же Кадейкину. А ведь Александру уже 29 лет. Однако он только-только выдвинулся в Уфе и в целом в лиге на ведущие роли. В сборной на Кубке Первого канала-2022 его даже капитаном сделали – но серебряная Олимпиада в Пекине пролетела мимо: выше запасного так и не поднялся.

Пока СССР не развалился, мы рвали канадцев в клочья на всех эшелонах. У нас своя эталонная – самая передовая! - школа была, а иностранцы в Союзе – что игроки, что тренеры! – даром никому не нужны были.

С 1977 по 1992 год мы выиграли девять молодежных чемпионатов мира из 16. Трижды становились вице-чемпионами. У Канады на этом отрезке пять золотых медалей и две серебряные.

После развала СССР все изменилось радикально, а для нас – драматично! Мы сами уничтожили все отечественные традиции, а Кленовые продолжали планомерно совершенствовать свой хоккей, черпая из мирового все лучшее и прогрессивное. При этом сохраняли все козырные национальные черты.

В итоге с 1993 по 2023 год у Канады 15 викторий на МЧМ, а у России – всего лишь четыре?! Причем без золота мы аж 12 лет! Именно в 2011 году закиданная государственными миллиардами рублей вкупе с посредственными легионерами КХЛ вышла на полную мощь. И чего мы с этим разгуляем пришлых шабашников добились? Утратили лидерство на всех уровнях! Если не сказать громче – лишились национальной самоидентичности. Которую ныне пытаются нащупать с СКА и «Торпедо».

Юниорский ЧМ (до 18 лет) выиграли в последний раз вовсе 16 лет назад – в 2007 году Континентальная лига разве что в планах значилась. Взрослой крайней победе на ЧМ в Минске скоро десять лет стукнет. Хорошо хоть, что Олимпиаду спустя 26 лет вырвали. Но тут спасибо следует сказать старине Беттману за отказ отпустить своих крепостных в Корею-2018. Со звездным составом в лице Дацюка, Ковальчука, Капризова, Войнова, Гусева мы были обречены на золото.

Источник фото: ФХР

Ну а на родине хоккея тем временем тихо и спокойно. Как говорил Вицин у Гайдая и Зощенко: «И все так чинно, благородно. По-старому». На молодежном ЧМ-2023 в Галифаксе за хозяев сыграли 18 представителей КХЛ, трое – НХЛ и один из университета Мичигана. А еще там как раз в канун домашнего турнира революционными перестановками в верхушке федерации сумели успокоить общественное мнение после проникших в прессу двух громких секс-скандалов вокруг молодежной сборной прежних созывов. В совет директоров из восьми человек избраны сразу пять женщин! Возглавил его чернокожий судья в отставке почти с 30-летним опытом Хью Фрейзер. Он родился на Ямайке. Бежал 200 метров на Олимпиаде-1976 в Монреале. Его сын Марк работает в штабе «Торонто».

В активе нового руководства – уже два золота. Молодежку вчера в Швеции поддержали на юниорском ЧМ (до 18 лет) канадские девушки: в финале разгромили хозяек – 10:0.

Словом, остается Кленовым в их упертости и верности идеалам – с одной стороны и способности быстро перестроиться – с другой только позавидовать. Здорово, что в российских клубах КХЛ со следующего сезона будет не более трех варягов. Тут особенно порадовал недавний яркий спич Профессора. Главный тренер «Торпедо» поддержал давнюю позицию «Советского спорта» - иностранный мусор тянет наш хоккей на дно.

– У нас не бизнес, - резонно заявил Игорь Ларионов - Если ты платишь 150 миллионов за Мбаппе, и он продает четыре миллиона футболок за два месяца, возвращаешь деньги – это одно. У нас нет такого.

Не хочу называть фамилии легионеров КХЛ, но это супер-супер средний уровень. Для меня это болезненная тема. Мы тратимся на людей, которые, понятно, забивают свои голы, но говорить о том, что они сделают лучше кого-то... Потому и получаем игроков среднего уровня, которые обучаются у таких легионеров КХЛ.

Мы просто разбавляем лигу середняками. Которые на второй день после окончания сезона берут билеты и улетают обратно к себе. И забираем место у нашего российского пацана. У тех мальчишек, которые могут стать лучше…

Браво, Профессор! Золотые слова, Игорь Николаевич.