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Зачем великий в прошлом Тихонов оскорбил великого в настоящем Овечкина: чем он хуже Месси и Битлов?

Кто сказал, что постаревший «Вашингтон» ни на что не годен? Нет, пока там есть Ови – «столичные» ни для кого подарком не будут. Сегодня на Лонг-Айленде они одержали 12-ю волевую победу в сезоне, впервые отыгравшись с 0:3.
Зачем великий в прошлом Тихонов оскорбил великого в настоящем Овечкина: чем он хуже Месси и Битлов?
17 января 2023 11:28
автор: Виталий Славин
автор фото: Соцсети "Вашингтон Кэпиталз"

Здорово покоробило и даже обидело высказывание прекрасного в прошлом биатлониста, кумира моего отрочества Александра Тихонова. Чемпион в эстафете четырех Олимпиад подряд на днях охарактеризовал русского капитана «Кэпиталз» так:

- Он в Америке, он уже американец. Я не думаю, что он вообще когда-нибудь вернется в Россию. Он – там клубный игрок на контракте, а мы же выбираем среди своих. Он – великий, но не наш.

Ну зачем же так походя, Александр Иванович, оскорблять, возможно, лучшего игрока в истории отечественного хоккея?! Неужели вы не в курсе, что славный воспитанник «Динамо» по количеству участий в чемпионатах мира опередил всех как в СССР, так и в России, даже хоккеиста номер один ХХ века Владислава Третьяка? Александр никогда не отказывался выступать за сборную, в каком бы состоянии ни находился, какие бы травмы ни получал. Порой он вообще приезжал в лагерь национальной команды до вызова тренеров и всегда отдавался полностью. Три российских золота ЧМ – прямая заслуга Овечкина.

Если следовать логике Тихонова, Месси тоже не свой, ибо всю карьеру выступает за границей. А Елизавета Вторая в 39 лет с катушек съехала, когда 11 июня 1965 года – спустя всего 14 месяцев после первых гастролей по США – подписала указ о награждении Битлов Орденами Британской Империи. За что такой почет юным музыкантам, которого ранее удостаивали только военных и политиков? В постановлении Королевы значилось: «За вклад в развитие британской культуры и ее популяризацию по всему миру». И это произошло, повторяю, когда мировой битломании еще и полутора лет не стукнуло…

Но разве Овечкин в Америке в хоккейной Мекке не свою родину прославляет? Причем уже почти 20 лет! Невероятная стабильность на самом высоком уровне. Вы, Александр Иванович, как легендарный спортсмен должны понимать это лучше других. Ибо по личному опыту прекрасно знаете, что за всеми этими выдающимися достижениями – титанический труд. Год за годом, сезон за сезоном. С детства. Иначе просто быть не может.

Разве не стоит гордиться тем, что именно наш хоккеист станет вскоре самым высокооплачиваемым за всю более чем столетнюю историю НХЛ? Это не тупо нефть и газ с лесом гнать за рубеж. Это ежедневно доказывать на мировом рынке в открытом бою, что твой товар самый качественный и прогрессивный.

На прошлой неделе Овечкин вторым в летописи НХЛ 17-й раз в карьере выбил 30 шайб за чемпионат. Сегодня, сделав 20-ю результативную передачу, тоже в 17-й раз набрал 50 очков. В 37 лет Овечкин идет на десятый сезонный голевой полтинник – подобного не удавалось никогда и никому. Тем более в таком солидном возрасте.

Без Ови хоккей в столице США никогда не поднялся бы в топы. Равно как «Кэпиталз» только с москвичом в составе сумели завоевать свой пока единственный Кубок Стэнли.

На Лонг-Айленде ныне Александру не удалось поразить ворота «островитян». Тем не менее игру сделал именно он. Это признали после победы над «Айлендерс» в овертайме (4:3) все эксперты в телестудии, называя Овечкина не иначе, как Русской машиной, которая не ломается.

До 27-й минуты на площадке была только одна команда: ньюйоркцы при тотальном преимуществе вели - 3:0. Но стоило капитану гостей по всем правилам размазать о борт форварда хозяев Паже, как все на площадке мгновенно изменилось. Хотя судьи несколько минут просматривали хит россиянина на предмет нарушения правил и удаления до конца матча, ничего криминального они так и не нашли.

После этого доминировала уже другая команда, а ошеломленные «островитяне», включая Паже, не пришли в себя вплоть до решающего гола Орлова за 33 секунды до конца дополнительной пятиминутки. Показательно, что в ее начале именно Паже запорол чистый выход один на один.

- Силовой прием Алекса стал поворотным пунктом? Да, конечно, сто процентов, - подтверждает Дмитрий Орлов, заработавший первую звезду матча. - Такие моменты переворачивают игру. Мы начинаем действовать жестче, проводить больше времени в атаке, а соперник, наоборот, теряется. Нам нужно стараться играть так всегда, потому что в этом наша фишка. Думаю, мы хороши в форчекинге и силовой игре.

Но Овечкин на том не остановился. Именно он вскоре организовал первый ответный гол в ворота Сорокина, а спустя еще три минуты сработала связка Бекстрем – Уилсон, которую отправил в прорыв Орлов. В начале третьего периода Оши с подачи Кузнецова восстановил равновесие.

…А еще телеэксперты отдельно отметили, по их словам, выдающийся русский тандем вратарей Нью-Йорка Шестеркин – Сорокин. Подчеркнув, что без постоянных помех обоих пробить попросту невозможно.

Это еще раз к вопросу о контрактах, своих и американцах. О том, кого наши отважные парни представляют в НХЛ. Об именно НАШИХ ВЕЛИКИХ.

источник: «Советский спорт»
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