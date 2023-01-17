World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Не вписались в Шар. ЦСКА одолел СКА благодаря вратарю Александру Шарыченкову

Чемпионы победили заслуженно, несмотря на глупые удаления.
Не вписались в Шар. ЦСКА одолел СКА благодаря вратарю Александру Шарыченкову
17 января 2023 23:28
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Пятый матч армейской Суперсерии-22/23 в Москве завершился победой чемпиона 4:2. Они вышли вперед 3-2. Гости до финальной сирены не опускали клюшек и дважды заставили капитулировать вратаря хозяев, которые бережливо распорядились голевыми моментами.

Вратарь Дмитрий Николаев, которого специалисты называют едва ли не сильнейшим в лиге, не справился с контратаками москвичей и впервые в карьере проиграл ЦСКА. К слову, именно он одержал обе победы невских армейцев – 3:2 ОТ в Москве и 6:2 в Санкт-Петербурге.

Если команда Сергея Фёдорова вернула всех травмированных и больных (за исключением форварда Юртайкина), то дружина Романа Ротенберга понесла потерю в лице нападающего Жафярова (также до конца сезона выбыли Моисеев и Швец-Роговой).

Источник фото: ХК ЦСКА

Чемпион использовал шансы у ворот Николаева, лидеры же два периода не смогли найти путь к владениям Шарыченкова. Этот опытный вратарь остановил СКА в третьей серии армейской Суперсерии (2:1), и сегодня выдал несколько ярких сэйвов – справившись с уантаймерами капитана СКА Яшкина и Гусева. Последний из них все-таки пробил голкипера, но это был гол престижа.

Трижды гости в третьем периоде заменяли вратаря на полевого игрока и прижимали москвичей к воротам. Однажды Шарыченков на ленточке задержал шайбу, заползавшую в сетку. Поход в «кино» арбитров не заставил их засчитать гол. В отличие от домашнего дерби ЦСКА – «Спартак», в котором рефери разглядели, как шайба вместе с ловушкой кипера Рейдеборна оказалась в воротах.

Когда гости дважды заставили капитулировать Шарыченкова, в памяти всплыло другое дерби – далекое, против «Динамо» Олега Знарка во время локаута в НХЛ. В декабре 2012 года красно-синие в своем дворце на Ленинградском проспекте перед третьим периодом безнадежно горели 0:5. В третьем периоде хозяева четырежды подряд поразили ворота Шарыченкова, тогда динамовца (почин сделал великолепный Дацюк), но пропустили от Овечкина в пустые владения – 4:6. Вскоре в отставку отправили главного тренера ЦСКА Валерия Брагина.

Источник фото: ХК ЦСКА

Но вернемся на «ЦСКА Арену». После финальной сирены Ротенберг заявил, что его команда сама привезла себе голы. У которых есть имя, фамилия и отчество. Не все из вернувшихся в состав оправдали доверие. Есть вопросы к лидерам, которые должны вытаскивать такие матчи.

Гости превзошли чемпионов по броскам, вбрасываниям, в контроле шайбы, блок-шотам. А уступили (аж в пять раз) по штрафным минутам – 2 против 10.

Однако в концовке судьи простили защитника СКА Никишина, руками поймавшего на чистом льду нападающего Окулова.

Поздравим капитана ЦСКА Нестерова, открывшего счет хитрым броском в ближний угол под занавес первого периода. Он стал самым результативным защитником клуба в КХЛ с 33 шайбами – маленькое, но достижение.

До финиша регулярного чемпионата армейцам осталось встретится только 25 января в Санкт-Петербурге. Для лидеров архиважно взять реванш и сравнять счет в Суперсерии-22/23, которая вполне может продолжиться в плей-офф.

Ротебнерг заметил, что когда его команда играет дисциплинированно и системно, ей нет равных. Вряд ли чемпионы согласятся с таким выводом.

КХЛ. Регулярный чемпионат.

ЦСКА (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Голы:

1:0 – Нестеров, 18:26

2:0 – Мингачев, 26:34

3:0 – Соркин, 38:44

3:1 – Гусев, 47:48

4:1 – Плотников, 49:03

4:2 – Педан, 50:42

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Не вписались в Шар. ЦСКА одолел СКА благодаря вратарю Александру Шарыченкову
Не вписались в Шар. ЦСКА одолел СКА благодаря вратарю Александру Шарыченкову
Чемпионы победили заслуженно, несмотря на глупые удаления.
17.01.2023 23:28
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Зачем великий в прошлом Тихонов оскорбил великого в настоящем Овечкина: чем он хуже Месси и Битлов?
Зачем великий в прошлом Тихонов оскорбил великого в настоящем Овечкина: чем он хуже Месси и Битлов?
Кто сказал, что постаревший «Вашингтон» ни на что не годен? Нет, пока там есть Ови – «столичные» ни для кого подарком не будут. Сегодня на Лонг-Айленде они одержали 12-ю волевую победу в сезоне, впервые отыгравшись с 0:3.
17.01.2023 11:28
Хоккей
автор: Виталий Славин
Армейская Суперсерия-22/23, матч №5. Кто вырвется вперед?
Армейская Суперсерия-22/23, матч №5. Кто вырвется вперед?
Во вторник, 17 января, в Москве встретятся чемпион ЦСКА и лидер СКА.
16.01.2023 17:28
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Ларионов поддержал заокеанскую КХЛ и «Советский спорт»: хватит тащить к нам иностранный мусор
Ларионов поддержал заокеанскую КХЛ и «Советский спорт»: хватит тащить к нам иностранный мусор
Если кто еще не понял, почему Канада доминирует на молодежных ЧМ да и в хоккее в целом – ответ в одной фразе: благодаря жесточайшему лимиту – или отбору! - легионеров. Эту мысль на днях косвенно подтвердил Игорь Ларионов.
16.01.2023 17:07
Хоккей
автор: Виталий Славин
Сергей Попов: «В Сочи молодая команда, немного не хватало для победы»
Сергей Попов: «В Сочи молодая команда, немного не хватало для победы»
Хоккейный клуб «Сочи» прервал свою антирекордную серию из 21 поражения.
15.01.2023 09:32
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Коваленко подарил Хабибулину победу на 50-летний юбилей, который он отметит 13 января
Коваленко подарил Хабибулину победу на 50-летний юбилей, который он отметит 13 января
Отец автора решающего гола играл с нынешним тренером вратарей «Торпедо» на ОИ-92.
12.01.2023 23:31
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Почему перестал забивать Овечкин? Бешеные деньги вынудили «Вашингтон» разрушить химию состава
Почему перестал забивать Овечкин? Бешеные деньги вынудили «Вашингтон» разрушить химию состава
Стоило капитану «Кэпиталз» забросить семь шайб в четырех матчах, как статистики подсчитали: с таким темпом Ови наколотит 58 голов за сезон! И будто сглазили: Александр не забивает уже три игры, тормознув на цифре 29.
12.01.2023 15:27
Хоккей
автор: Виталий Славин
Биллу – пятерка! «Ак Барс» продлил победную серию до пяти матчей
Биллу – пятерка! «Ак Барс» продлил победную серию до пяти матчей
Зинэтула Билялетдинов навел в команде из Казани порядок.
11.01.2023 21:50
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Хасек, уймись! НХЛ не прожить без Джино и Куча, Ови и Хлеба, Шести и Капри, Свеча и Владо с Вэлом
Хасек, уймись! НХЛ не прожить без Джино и Куча, Ови и Хлеба, Шести и Капри, Свеча и Владо с Вэлом
На новый русофобский выпад экс-голкипера «Спартака» наши ответили 4 очками Малкина и Кучерова, эффектными соло Наместникова и Бучневича, четвертым подряд реализованным Панариным буллитом, вратарскими подвигами Шестеркина и Бобровского.
11.01.2023 13:40
Хоккей
автор: Виталий Славин
Урок питерского вратаря из ВХЛ для шведа из ЦСКА. Таких легионеров надо гнать из КХЛ
Урок питерского вратаря из ВХЛ для шведа из ЦСКА. Таких легионеров надо гнать из КХЛ
«Автомобилист» покончил с серий поражений, растянувшейся на 9 матчей.
10.01.2023 22:58
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика