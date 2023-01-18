Буйные «дикари» в Вашингтоне дали мастер-класс СКА, как деклассировать академиков ЦСКА

Мне чрезвычайно понравились все четыре вчерашние шайбы ЦСКА в Парке легенд. Это просто эталон, как забивать в современном хоккее. Пусть во всех случаях имеются вопросы к защитникам и вратарю петербуржцев, но промахи соперника надо еще уметь использовать, а главное – заставить его, оппонента, ошибаться. Равно как СКА порадовал мощным третьим периодом – сумел мобилизоваться, забросить две трудовые и в то же время красивые шайбы. Чем вернул в игру интригу и сохранял ее до финальной сирены.

Вопрос тут один: почему СКА не перезагрузился раньше? Сразу после первого перерыва. Как это уже ночью по Москве в другом полушарии Земли образцово проделали «дикие».

В отличие от «Миннесоты», отдыхавшей с субботы, «столичные» проводили менее чем за 24 часа второй матч подряд. Причем с переездом с Лонг-Айленда. Правда, там «Кэпиталз» получили великолепный заряд бодрости, сумев в овертайме вырвать у «Айлендерс» победу (4:3), горя по ходу – 0:3. Важно, что бойцы Питера Лавиолетта нащупали свой путь к успеху – плотный форчекинг с предельно жесткой силовой игрой. Всегда зубастые и неудобные для «Вашингтона» «островитяне» к подобному оказались попросту не готовы.

Источник фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Именно в таком ключе хозяева с самого дебюта принялись молотить и «Миннесоту». Что с переменным успехом делали до конца встречи. Гости поначалу явно дрогнули. Недаром за стартовые 20 минут они лишь трижды потревожили Линдгрена. В то время как к Густавссону в противоположной рамке прилетело 13 снарядов, один их которых – от словака Фехервары с удобной передачи Овечкина угодил в цель. Под занавес периода в 811-й раз в карьере мог отличиться после сольного прорыва сам русский капитан, но тут Густавссон оказался начеку.

А дальше «Миннесота» устроила показательный отлуп «Вашингтона», этакий мастер-класс для СКА, как с позиции силы с помощью зеркала переламывать неудачно складывающиеся поединки. «Дикари» элементарно застали хозяев врасплох. Те, очевидно, посчитали, что гости, как «островитяне» накануне, обескуражены и подавлены. Потому очередная виктория – всего лишь дело техники.

Но нет. В перерыве Дин Эвасон изложил подопечным новую директиву штаба: ответить напору «столичных» - вдвойне, втройне! То есть предъявить то самое пресловутое зеркало, против коего, как правило - особенно навскидку! - противоядия нет. Тем более в составе «Миннесоты» предостаточно крепких парней. Один темнокожий громила Ривз чего стоит!

Лирики в лице Капризова и Зуккарелло уступили место и инициативу физикам, а Лавиолетт эту перемену безалаберно проспал. Имея как хозяин право второго выпуска игроков и увидев, что гости на стартовое вбрасывание во второй трети выпустили чекеров, придержал в запасе первое звено Овечкина. Решил, что трио Уилсона, главного усмирителя Ривза, справится лучше. И просчитался! За 50 секунд «столичные» из своей зоны вообще не выбрались ни разу, пока их ближнюю девятку щелчком от синей линии не расстрелял Сперджен.

Туда же при счете 2:1 влетела вторая шайба гостей. А победную капитан «Миннесоты» Сперджен под занавес второй двадцатиминутки положил опять от синей линии, только теперь в дальний угол. Во всех трех эпизодах вратарь Линдгрен не видел НИ-ЧЕ-ГО, ибо был полностью закрыт игроком «Уайлд».

Источник фото: ХК «Миннесота Уайлд»

Вот и вся голая правда нынешнего хоккея, СКА! На один удар отвечай двумя, лезь на пятак, экранируй голкипера, бей, подправляй, добивай! Против лома нет приема. Точка!

Что с того, что Овечкин в стиле вчерашнего ЦСКА организовал еще один чудесный гол, когда его стремительную комбинацию с перепасовкой с Фехервары и Стромом центрфорвард увенчал элегантным переводом шайбы в касание под планку. Да, красивейший гол. Напомнил эффектные выпады Нестерова и Мингачева. Однако «Вашингтон» к тому моменту уже дал слабину. Позволил гостям разговаривать с собой с позиции силы. Может, потому, что бензин исчерпался?

Вот двумя наскоками в течение пяти минут, когда физики «диких» надолго закатывали утомленных «столичных» под лед в их зоне, «Миннесота» и решила исход встречи.

Да, это была славная рубка! В плей-офф подобное не всегда увидишь. На 31 хит вашингтонцев гости ответили 33! И хотя уступили по броскам – 22 против 36, победили абсолютно заслуженно.

В Москве, наоборот, перевес по попаданиям в створ у гостей из СКА – 34 против 25. По силовым приемам петербуржцы тоже преуспели – 25 против 19. Вот только бить надо не растопыренной пятерней, а кулаком и в одну точку. И не тянуть с возмездием до тех пор, когда соперник уйдет вперед в три гола.

Сомневаетесь? Посмотрите второй период сегодняшнего матча «Вашингтон» - «Миннесота».