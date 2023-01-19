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Кудашов хочет, чтобы все молодые уехали в США, а в России вместо них играли второсортные легионеры?

Кудашов хочет, чтобы все молодые уехали в США, а в России вместо них играли второсортные легионеры?
19 января 2023 11:09
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК "Динамо"

На публике Кудашов старательно поддерживает имидж серьезного, рассудительного тренера. Однако в последнем большом интервью он раскрылся с куда менее приглядной стороны. Главный тренер «Динамо» внезапно начал лоббировать полную отмену лимита на легионеров в КХЛ – а также необходимость массового отъезда лучшей русской молодежи в Северную Америку.

Если говорить мягко, то подобные предложения вызывают резкое недоумение. Даже странно, что они пришли в голову человеку, работающему на столь серьезном посту. Неужели Кудашов не осознает деструктивный потенциал своих идей - и то, насколько сильно эти идеи навредят хоккейной отрасли?

Ну правда, как можно в сегодняшних реалиях продвигать идею массового завоза второсортных иностранцев? Главный тренер «Динамо» считает, что без лимита на легионеров чемпионат КХЛ будет «классным». Хотя вся история последних 20 лет нашего хоккея – убеждает в обратном.

Вспомните, как засилье легионеров чуть не убило всю русскую вратарскую школу к концу хоккейных нулевых. Во всех топ-клубах вакансию первого вратаря оккупировали второсортные иностранцы: Брэтуэйт, Скотт, Норрена, Веханен, Эрсберг и десятки им подобных. Россия тратила на этих гастарбайтеров десятки миллионов долларов, а сборная не могла найти в нашем чемпионате вратаря для чемпионата мира

Вспомните, как финские и чешские нападающие годами играли в первых звеньях клубов КХЛ – а потом регулярно «хоронили» нашу национальную команду на международных турнирах. Чемпионат мира-2010, сочинская Олимпиада-2014 и так далее. Вплоть до прошлогоднего Пекина, где Кудашов входил в наш тренерский штаб. Он забыл, что сборная России с треском проиграла финал именно финнам, натренированным в КХЛ?

Человек, работающий главным тренером такого клуба как «Динамо», обязан заботиться об интересах именно российского хоккея. Он должен видеть, что талантливой русской молодежи и так негде играть. У нас растут новые одаренные поколения, и карьерные лифты «из МХЛ – в КХЛ» нужно обеспечивать именно для своих.

В начале 2000-х в чемпионате России было введено великолепное правило. Команды были обязаны выставлять на каждый матч по пятерке молодых игроков. Благодаря этому в нашем хоккее расцвело целое поколение великолепных хоккеистов – от Никулина и Терещенко до Гребешкова и Пережогина. Те, которые спустя совсем немного времени выиграют для страны четыре золота ЧМ за 6 лет. Вот о чем бы вспомнить Кудашову, вот что предложить бы. Вот это был бы поступок патриота, человека, болеющего за интересы российского хоккея.

Вместо этого главный тренер «Динамо» предпочитает выступать с позиций иноагента. Неужели его не устраивает текущий чемпионат КХЛ, где наконец-то большинство команд – 13 из 20 – имеет в своем составе по три иностранца, или даже меньше? А ведь сколько русских звездочек зажглось за эти полгода, сколько новых имен раскрылось!

Предложения Кудашова очень несвоевременны. Не только потому, что идут вразрез с интересами хоккея. Но и потому, что совершенно не учитывают текущую обстановку в России и в мире. Граждане всей страной собирают средства на помощь своей армии, во многих отраслях затягивают пояса. Расходы на зарплаты иностранных хоккеистов – 3-4 миллиарда рублей в год – вызывали недоумение и в мирное время. А уж в сегодняшних реалиях они просто недопустимы, в том числе с точки зрения общественной стабильности.

Особенно если помнить, что хоккей спонсируется государственными деньгами. Кто вправе решать, на что потратить выделенные средства бюджетов и госкорпораций? Ну уж точно не наставник «Динамо».

По своему статусу Кудашов – обычный наемный работник в отрасли, которая дотируется государством. И вот мы наблюдаем удивительный момент. Российский хоккей взял стратегию на импортозамещение. Число иностранцев ограничено решением руководства. Все структуры, в том числе лига и клубы, против него не выступают. Все понимают, что необходимо выполнять государственно важные задачи. И вот тут появляются заявления человека, который в принципе не уполномочен решать вопросы такого серьезного уровня. Интересно, Кудашов сам додумался до своих идей «открытой лиги»? Или ему кто-то подсказал, что пора выступить против линии на укрепление российского хоккея?

И кто же в этом может быть заинтересован?

А ведь в своем интервью главный тренер «Динамо» еще и подталкивает русскую молодежь к тому, чтобы уезжать в Северную Америку. Если его рассуждения почитает нехоккейный человек, то подумает, что любому спортсмену гарантировано место в НХЛ. «Играя по 7 минут, человек понимает, что следующим этапом для него будет играть по 12 минут и так далее» - говорит Кудашов.

Беда в том, что эти заявления не имеют ничего общего с реальностью. В жизни все происходит с точностью до наоборот. Если в Америке не готовы сразу, с ходу давать русскому новичку место в первых звеньях и много игрового времени – то не дадут и потом. Начиная карьеру в статусе полузапасного, шансов пробиться наверх – один из ста. Абсолютное большинство просто сгниет в низших заокеанских лигах, загубит свою карьеру. И будет навсегда потеряно для российского хоккея.

Надеюсь, что молодые хоккеисты все же не будут воспринимать слова Кудашова про НХЛ всерьез. И не откликнутся на его призыв уезжать за «гарантированными перспективами» (которых на самом деле нет).

Я потому и спорю с главным тренером «Динамо», что его предложения – это путь к превращению КХЛ в лигу, где большинство составляют второсортные иностранцы, а вся талантливая молодежь вместо игры на Родине эмигрировала в США и Канаду, да там и пропала. Ни российскому хоккею, ни массовому российскому болельщику такая КХЛ ни в коем случае не нужна. Странно, что этого не понимает сам Кудашов

источник: «Советский спорт»
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