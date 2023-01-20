Российский рекорд на Матче звезд НХЛ - ответ русофобам мира

Браво, НХЛ! Браво, наши братья из Канады и США, поклонники великой игры. Вслед за шестью россиянами, названными НХЛ, болельщики выбрали на Матч звезд еще трех русских. Такого представительства у нас не было никогда!

В ток-шоу «Есть тема!» на Матч ТВ на днях здорово зацепила фраза – чрезвычайно своевременная и правильная. Депутат Госдумы Султан Хамзаев в обсуждении возможного участия России в Олимпиаде-2024 в Париже сказал: «Спорт – это тяжелое состязание. Все те, кто слабы, трусливы в спорте, будут бойкотировать Россию, выступать за изоляцию. Сильные, мощные спортсмены, которые хотят, чтобы был дух состязания равные среди равных, будут добиваться, чтобы Россию допустили до Олимпиады».

Золотые слова! Именно это сейчас на наших глазах происходит в мировом хоккее. НХЛ кричит всей планете: хорош дурака валять, без русских любой хоккейный турнир ничего не стоит! Потому за океаном даже мысли ни у кого не возникает, чтобы как-то ущемить посланцев славной спортивной державы. Наоборот, их всячески оберегают!

Взять последний случай с защитником «Филадельфии» Иваном Проворовым, который отказался выходить на предматчевую разминку в свитере в цветах ЛГБТ. Ярославца мгновенно под защиту публично взял тренер «Флайерз» Джон Торторелла, позже НХЛ обнародовала специальное официальное заявление, а потом со словами поддержки выступил еще и сам глава лиги Гари Беттман.

НХЛ сразу после начала СВО всем дала понять, что, несмотря ни на что, не видит Кубок мира-2024 без России. Подготовка к потенциально великолепному турниру, который затмил бы две последние Олимпиады, проходила в штатном режиме вопреки всем нападкам русофобов вроде полоумного Гашека. Канада и США как доминирующие силы в современном хоккее хотят сражаться с равными себе. То есть с русскими. О том же мечтают и североамериканские болельщики.

Но европейским слабачкам это не надо. Без нас проще взобраться на пьедестал. Что та же Чехия после десятилетнего перерыва сделала на ЧМ-2022, а на МЧМ-2023 даже до финала добралась. Вот чехи вместе с финнами и шведами отказом играть с русскими на КМ-2024 и выкрутили НХЛ руки. Беттману пришлось сдаться и отложить возрождение мега-турнира до лучших времен.

Напомню, Кубок мира в феврале 2024 года планировался как замена Матчу звезд НХЛ. Понятно, без старосветских сборных турнир провести невозможно, тем более что одна квалификационная группа должна была сыграть в Европе. Окей, плевать вам на интересы поклонников ледовой игры, которые истосковались по битвам национальных команд в сильнейших составах, мы сделаем все, что захотим, на своей территории. А именно – установим рекорд по количеству россиян в Матче звезд НХЛ!

Из 44 игроков девять представят Матушку Россию! Причем здесь нет никакого шулерства. Ибо НХЛ поддержали сами болельщики, которые к названным лигой 32 игрокам (по одному от каждой команды) голосованием определили еще 12 участников звездного уикенда.

Таким образом к ранее выбранным НХЛ Игорю Шестеркину («Рейнджерс»), Александру Овечкину («Вашингтон»), Андрею Свечникову («Каролина»), Никите Кучерову («Тампа»), Владимиру Тарасенко («Сент-Луис»), Кириллу Капризову («Миннесота») добавились фавориты фанатов Артемий Панарин («Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа»), Илья Сорокин («Айлендерс»).

Взглянем теперь на общий список участников Матча звезд, который примет Флорида 4 февраля. Посмотрим, какие страны они представляют.

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

Вратари: Игорь Шестеркин («Рейнджерс», Россия), Илья Сорокин («Айлендерс», Россия).

Защитник: Адам Фокс («Рейнджерс», США).

Форварды: Александр Овечкин («Вашингтон», Россия), Андрей Свечников («Каролина», Россия), Артемий Панарин («Рейнджерс», Россия), Сидни Кросби («Питтсбург», Канада), Джонни Годро («Коламбус», США), Кевин Хейз («Филадельфия», США), Джек Хьюз («Нью-Джерси», США), Брок Нельсон («Айлендерс», США).

Россия – 5, США – 5, Канада – 1.

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

Вратари: Андрей Василевский («Тампа», Россия), Линус Улльмарк («Бостон», Швеция).

Форварды: Никита Кучеров («Тампа», Россия), Остон Меттьюз («Торонто», США), Давид Пастрняк («Бостон», Чехия), Дилан Ларкин («Детройт», США), Митч Марнер («Торонто», Канада), Ник Сузуки («Монреаль», Канада), Тейдж Томпсон («Баффало», США), Бреди Ткачук («Оттава», США), Меттью Ткачук («Флорида», США).

Россия – 2, США – 5, Канада – 2, Швеция, Чехия – по 1.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

Вратари: Юусе Сарос («Нэшвилл», Финляндия), Коннор Хеллебайкк («Виннипег», США).

Защитники: Кайл Макар («Колорадо», Канада), Сет Джонс («Чикаго», США), Джош Моррисси («Виннипег», Канада).

Форварды: Владимир Тарасенко («Сент-Луис», Россия), Кирилл Капризов («Миннесота», Россия), Натан Маккиннон («Колорадо», Канада), Микко Рантанен («Колорадо», Финляндия), Джейсон Робертсон («Даллас», США), Клейтон Келлер («Аризона», США).

Россия – 2, США – 4, Канада – 3, Финляндия – 2.

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

Вратари: Логан Томпсон («Вегас», Канада), Стюарт Скиннер («Эдмонтон», Канада).

Защитник: Эрик Карлссон («Сан-Хосе», Швеция)

Форварды: Коннор Макдэвид («Эдмонтон», Канада), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», Германия), Бо Хорват («Ванкувер», Канада), Меттью Бенирс («Сиэтл», США), Кевин Фиала («Лос-Анджелес», Швейцария), Назем Кадри («Калгари», Канада), Элиас Петтерссон («Ванкувер», Швеция), Трой Терри («Анахайм», США).

Канада – 5, США, Швеция – по 2, Германия, Швейцария – по 1.

Это невероятно, но американцы (16 игроков) обошли канадцев (11)! Наши – третьи (9). Своими дурацкими предложениями Гашек так достал всех за океаном, что от его родной Чехии во Флориду позвали только Пастрняка. Столько же, сколько от Германии и Швейцарии. Плюс трое от Швеции и двое от Финляндии.

Вот так, дряхлая старушка Европа, трусливо банящая Россию, принимай зуботычину от сильного североамериканского народа: все ваши страны скопом поставят на Матч звезд НХЛ-2023 меньше персон, чем одна Великая Русь!

Ну а мы точно не будем болеть за команду Тихоокеанского дивизиона, где наших крутых парней нет. Так же, как в КХЛ, во Флориде проведут мини-турнир четырех сборных дивизионов в формате овертаймов – три на три.