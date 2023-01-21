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Кудашов переиграл Фёдорова. «Динамо» заслуженно победило чемпиона

Дерби собрало аншлаг на «ВТБ Арене» - 10203 зрителя
Кудашов переиграл Фёдорова. «Динамо» заслуженно победило чемпиона
21 января 2023 20:20
автор: Владислав Домрачев

За полтора месяца до старта плей-офф динамовцы показали, как будут сражаться в кубковых матчах. Они наращивали давление, в третьем периоде сравняли счет, могли вырвать победу в овертайме, но сделали это в серии буллитов.

А у ЦСКА наметились «туристы» - те, кто разными темпами катится по наклонной плоскости. В который уж раз невзрачно сыграл Григоренко, не многим лучше выглядел Мамин. У обоих после возвращения из НХЛ не горят глаза. Есть вопросы к Карнаухову, шайба упорно не желала слушаться Окулова. Трудно понять тренеров, которые дважды доверили ему пробить буллит. Логично, что ничего путного из этого не вышло. Почему-то так и не пришла очередь Слепышева и Дица.

В первом периоде Нестеров хитрым броском сквозь трафик открыл счет в большинстве, а потом хозяева наращивали давление, и за четыре минуты до конца основного времени ответили голом. Звено Каблукова поставило Окулову и Ко детский мат, буквально завезя шайбу в пустые ворота.

К слову, к Шарыченкову претензий быть не должно. Вратарь армейцев поймал кураж и уверенность. Если б не он, чемпионы вряд ли бы отпраздновали победу в армейском дерби, состоявшемся в прошлый вторник (4:2).

На досуге мы обсудим вратарскую тему и попробуем высветить причины метаморфозы в игре Шарыченкова.

В овертайме могли забить и те, и другие. Шайба у армейцев не держалась, а хозяева промахивались по пустым воротам. Судьи обязаны были наказать гостей малым штрафом за очевидную задержку, но почему-то проглотили свисток. Видимо, хоккей смотрели вместе с заполненным до отказа залом.

Впрочем, динамовское большинство остается ахиллесовой пятой бело-голубых. Думается, с возвращением О’Делла этот изъян удастся устранить.

Армейцы же, как и в последнем матче против СКА, провалили третий период. Посмотрим, как команда Фёдорова отреагирует на болезненный щелчок по носу. Уже в понедельник ЦСКА ждут в Нижнем Новгороде злые автозаводцы после разгрома от СКА 2:6. А в среду лидер регулярного чемпионата постарается поквитаться с москвичами за три подряд поражения в армейском дерби.

СТАТИСТИКА

«Динамо» (Москва) – ЦСКА – 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0). Голы: Каблуков, Уил (реш. бул.) – Нестеров.

источник: «Советский спорт»
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