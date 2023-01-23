Экс-тренер Овечкина не зря заплакал: «Ванкувер» захватили бывшие «пингвины» с Гончаром на удаленке

Дни канадца, 15 лет назад ставившего в «Вашингтоне» на крыло самого Александра «Великую восьмерку» Овечкина, были сочтены еще год назад. Знаменитый член Зала Славы НХЛ Джим Рутерфорд тогда пришел на пост президента «Ванкувера». Первым делом он заявил, что не понимает, как неделей ранее - без его ведома! - назначили новым главным тренером «Кэнакс» 67-летнего Брюса Будро?! Причем с опцией продления контракта еще на год.

Ну да, возможно, владельцы канадского клуба поторопились. Но разве они не вправе делать со своей игрушкой все, что захотят? Тем более когда «косатки» валились всю первую половину сезона.

Короче, отношения с 73-летним большим боссом и прибывшим в январе 2022 года шведским генменеджером Патриком Аллвином у Будро сразу не заладились. Брюс угодил на минное поле. Но не запаниковал. Наверняка опыт помог. Прошлый сезон «Ванкувер» завершил ударно. Хоть в плей-офф не попал, но до кубковой границы недотянул всего пяти очков.

В этом чемпионате фронт-офис и болельщики ждали от «Кэнакс» продолжения восхождения, тем более заполучив сладкую русскую парочку Михеев – Кузьменко. Уже в выставочных встречах в звене со шведским профессором Петтерссоном они принялись всех методично рвать.

Однако стартовал регулярный сезон – и все рассыпалось. Будро и Ко умудрились с ходу установить антирекорд НХЛ: уступили в четырех подряд матчах, по ходу которых лидировали в несколько шайб?! Ну и пошло-поехало. Команду затрясло, а затем, как следствие неуверенности в своих силах, еще и травмы ведущих штыков посыпались.

Рутерфорд, который как генменеджер взял три Кубка Стэнли – с «Каролиной» (2006) и с «Питтсбургом» (2016, 2017), снова, не стесняясь в выражениях, обрушился с критикой на Будро. Дескать, у него нет никакой системы, каркаса игры, защита дырявая, меньшинство вообще катастрофическое. Вся надежда на атаку, но так большие победы не добывают. И это правда – «Кэнакс» пропускают больше всех, а при лишнем у соперника достигли худших показателей за всю историю клуба.

Тем не менее в декабре «Ванкувер» встрепенулся. Одержал серию викторий. Тучи над головой главного тренера рассеялись. Чтобы снова сгуститься в новом году. Еще бы! Из 12 матчей проиграны 10, в том числе три последних на своем льду.

В субботу после домашней оплеухи от «Эдмонтона» - 2:4 Будро заплакал прямо на скамейке за спинами игроков. Те и зрители тренера-ветерана всячески поддерживали, но он понял: «Фенита ля комедия». По его словам, позже в раздевалке вместе с уходящим коучем пустили скупую мужскую слезу аж 15 игроков…

Когда отрыв от кубковой черты достиг 14 очков, никого уже не волнует, что только у легендарного Скотти Боумена процент побед среди тренеров, проведших в НХЛ более тысячи матчей, больше. Именно в «Кэнакс» Будро 28 октября прошлого года выиграл в 600-й раз в карьере. В своей 1049-й встрече. Быстрее этого рубежа достиг опять же только уникальный Боумен – 1002 матча.

Если результата нет, в НХЛ, как и КХЛ, вспомним Знарка в «Ак Барсе», прошлые заслуги никого не волнуют. В воскресенье Рутерфорд наконец-то провернул то, что планировал, судя по всему, еще год назад. Отдал команду своему давнему корешу 58-летнему Рику Токкету.

Все мы прекрасно помним этого канадского деревянного форварда, еле стоявшего на коньках, но зато задевавшего все, что мимо движется. Таким путем в 1992 году этот увалень вместе с «Питтсбургом» до Кубка Стэнли докатился. Чем и заложил основу своего безбедного постигроцкого существования. Хотя в 2006 году в «Финиксе» вместе с четой Гретцки угодил под подозрение в участии в подпольном тотализаторе. Пришлось тренерскую карьеру, начатую в 2003 году в «Колорадо», приостановить.

В 2008 году Токкета приютила «Тампа», где 11 мая 2009 года его впервые в НХЛ назначили главным тренером. На один сезон. До звездного часа, когда по старой памяти Рика позвали в «Питтсбург», оставалось четыре года. Вот там и спелась вся нынешняя верхушка «Ванкувера»: Рутерфорд впоследствии в дважды чемпионском «Пингвинз» работал генменеджером, Аллвин отвечал за скаутинг, Токкет помогал главному тренеру Майку Салливану. Ну и, конечно, четвертая фигура. Тренер олимпийской сборной России пекинского созыва Сергей Гончар, отвечавший за защитников.

Да, уважаемые поклонники НХЛ, чужие тут не ходят. Потому не просто европейских тренеров в лиге нет и не предвидится. Вообще их единицы на руководящих постах! Финн Кекалайнен в «Коламбусе» да швед Аллвин на той же должности генменеджера в «Ванкувере».

Как пока весьма шаткие позиции в «Кэнакс» и у Гончара. По сообщению канадской прессы, тренера-чемпиона НХЛ-2016 и 2017 оформили на неполную ставку с удаленным режимом работы. Вот так-то!