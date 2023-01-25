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Невиданный эксперимент КХЛ: все спорные эпизоды покажут на видеокубе! Но готова ли к этому публика?

Сегодня КХЛ запускает революционное новшество! На видеокубах арен будут показывать повторы нарушений, а также спорные моменты, просматриваемые судьями по запросу тренеров.
Невиданный эксперимент КХЛ: все спорные эпизоды покажут на видеокубе! Но готова ли к этому публика?
25 января 2023 17:04
автор: Виталий Славин

Правда, в экспериментальной акции участвуют не все 22 клуба лиги, а только 12. Пока все делается на добровольных началах. Кто хочет и готов выводить повторы на суд зрителей, что потенциально грозит беспорядками на трибунах, тем и флаг в руки. Кто не намерен рисковать, а также отвлекать свою команду, возможно, напрасными надеждами, пожалуйста – живите по старинке.

Вот кто при голосовании сказал «да».

ВОСТОК

«Авангард»

«Автомобилист»

«Амур»

«Ак Барс»

«Барыс»

«Металлург»

«Салават Юлаев»

ЗАПАД

«Витязь»

«Динамо» (Москва)

«Локомотив»

«Северсталь»

ХК «Сочи»

Как видите, особое воодушевление новинка КХЛ вызвала на Востоке, где ее проигнорировали только «Сибирь», «Адмирал», «Нефтехимик» и «Трактор». А вот на Западе оба главных фаворита СКА и ЦСКА, играющие на отличных современных стадионах, решили не отвлекать игроков, скажем так, всякими глупостями за месяц до плей-офф. К ним присоединились сражающиеся за место в плей-офф «Спартак», минское «Динамо», «Куньлунь», а также «Торпедо».

Впрочем, тут не все однозначно. Где-то элементарно нет возможности подать соответствующую картинку. Как, в частности, в Нижнем Новгороде.

Чем конкретно обещают побаловать пришедшую во дворец публику? Повторять каждое нарушение, которое карается удалением. В том числе те, что арбитры рассматривают на предмет штрафа до конца игры. Плюс ситуации, связанные с запросом тренеров.

Аргументация главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова простая и логичная: болельщик, купивший билет на хоккей, должен иметь такую же комфортную и исчерпывающую картинку, как поклонник шайбы на диване у телевизора. До сих пор получалось так, что по ТВ все разжевывали многочисленными повторами с разных точек, а зритель на трибунах не имел вообще никакой информации и мог скучать до пяти, а то и более минут, пока рефери и лайнсмены изучали спорный эпизод на мониторе у судейского столика.

Все это прекрасно и прогрессивно. Вопрос в том, насколько объективны те, кто заведует видеокубом? Не выйдет ли так, что фолы гостей покажут во всех имеющихся ракурсах, а нарушения хозяев – с какой-нибудь дальней камеры, откуда ни черта не видно?

Даже если изначально установлен некий стандарт процедуры вывода на видеокуб всех этих ситуаций, все равно риска неадекватной реакции публики не избежать. Порой грань между чистым приемом и нарушением чрезвычайно тонкая. Сам Анисимов, когда раз в месяц приходит на КХЛ-ТВ в рамках программы «Судейская» на экзекуцию к Леониду Вайсфельду, зачастую признает, что тот или иной момент крайне сложен для однозначного решения. А когда в подобных пограничных эпизодах есть выбор - потрафить стадиону, чтоб избежать возможного хейта, либо взять сторону гостей и подставиться, арбитры, скорее всего, свистнут в пользу хозяев.

Короче, вопросы пока остаются. Разрешит их исключительно практика.

Следим сегодня за поведением зрителей в Омске («Авангард» - «Трактор»), Астане («Барыс» - «Северсталь»), Екатеринбурге («Автомобилист» - «Динамо» М) и Уфе («Салават Юлаев» - «Ак Барс»).

В Санкт-Петербурге в последней армейской дуэли регулярного чемпионата СКА и ЦСКА разберутся чинно и благородно. По-старому. Дополнительно подогревать в колыбели революции никого не надо.

источник: «Советский спорт»
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Невиданный эксперимент КХЛ: все спорные эпизоды покажут на видеокубе! Но готова ли к этому публика?
Невиданный эксперимент КХЛ: все спорные эпизоды покажут на видеокубе! Но готова ли к этому публика?
Сегодня КХЛ запускает революционное новшество! На видеокубах арен будут показывать повторы нарушений, а также спорные моменты, просматриваемые судьями по запросу тренеров.
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