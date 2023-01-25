СКА сравнял счет в армейской Суперсерии. А у ЦСКА опять промолчали лидеры

Хозяева воспользовались ошибками чемпионов, которых подвел легионер. Армия Москвы потерпела третье поражение подряд, что наводит на определенные мысли. В плей-офф трудно будет перестроиться.

Вратарь ЦСКА Шарыченков проводил четвертый матч подряд. Видимо, его готовят к плей-офф, где ротация на последнем рубеже не приветствуется. Однако после победы в Москве над СКА он трижды подряд проиграл. Его оппоненты Коновалов, Хуска и сегодняшний именинник Николаев превзошли москвича, пока не научившегося вытаскивать важные матчи.

Впрочем, пенять на вратаря дело неблагодарное.

У ЦСКА опять блекло выглядели те, кто должен вести за собой команду. Тройка Григоренко – Карнаухов – Слепышев, как и в Нижнем Новгороде, буквально ползала по льду. Ее надолго запирают в зоне, у ворот Шарыченкова начинает плавиться лед. Питерцы сравняли счет (Хайруллин) в лихой контратаке. Начал ее защитник Никишин, обесшайбивший в зоне защиты Слепышева, как мальчика. И пасом через борт отправил партнера на рандеву с Шарыченковым. А защитники москвичей Нестеров и Сергеев поднялись слишком высоко, забыв о тыле.

Опять все наперекосяк пошло у Окулова. Да и к защитникам есть много вопросов. Провольнев действовал по-спартаковски безалаберно - дважды вручал шайбу соперникам в своей зоне. Вторым подарком воспользовался Гусев и поставил в дерби точку – 3:1.

В третьем периоде гости были ближе к голу, заставив хозяев отказаться от высокого прессинга. Но наступательный пыл москвичей сбили два удаления. До сих пор теряюсь в догадках, за что получил штраф Брюквин. Этим удалением лидеры не воспользовались. Более того, Соркин в контратаке реально мог забить, но выручил Николаев.

Вскоре Ярош, сбивая опустившуюся на сетку у закругления ворот шайбу, перестарался и выбросил ее на трибуны. Расплата за глупый фол загадочного легионера последовала незамедлительно: незаметный герой Галимов подкараулил отскок от спины партнера и поразил пустую рамку.

А лучшим у проигравших в третьем периоде стало четвертое звено Абрамов – Панкратов – Полтапов, в котором последний заменил Брюквина, который переместился в третью тройку вместо получившего повреждение Мамина.

- После таких поражений теряется уверенность, - как-то заявил Фёдоров. Это зло не столь большой руки, плохо, когда уверенность превращается в самоуверенность. Не факт, что ЦСКА сохранит место в квартете сильнейших на Западе.

«Торпедо» с ведомостью, недотягивающей до пола зарплат, возит чемпионов-тостосумови вот-вот обскочит их в турнирной таблице. А сегодняшнее поражение от СКА добавило уверенности команде Романа Ротенберга, что архиважно за месяц с «копьем» до плей-офф. Впрочем, теперь нет уверенности в свидании армейцев в кубковом раунде.

СТАТИСТИКА

СКА – ЦСКА – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0).

Голы: Хайруллин, Э.Галимов, Гусев – Диц.