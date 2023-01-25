World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

СКА сравнял счет в армейской Суперсерии. А у ЦСКА опять промолчали лидеры

Питерцы одержали волевую победу 3:1.
СКА сравнял счет в армейской Суперсерии. А у ЦСКА опять промолчали лидеры
25 января 2023 22:26
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК СКА

Хозяева воспользовались ошибками чемпионов, которых подвел легионер. Армия Москвы потерпела третье поражение подряд, что наводит на определенные мысли. В плей-офф трудно будет перестроиться.

Вратарь ЦСКА Шарыченков проводил четвертый матч подряд. Видимо, его готовят к плей-офф, где ротация на последнем рубеже не приветствуется. Однако после победы в Москве над СКА он трижды подряд проиграл. Его оппоненты Коновалов, Хуска и сегодняшний именинник Николаев превзошли москвича, пока не научившегося вытаскивать важные матчи.

Впрочем, пенять на вратаря дело неблагодарное.

У ЦСКА опять блекло выглядели те, кто должен вести за собой команду. Тройка Григоренко – Карнаухов – Слепышев, как и в Нижнем Новгороде, буквально ползала по льду. Ее надолго запирают в зоне, у ворот Шарыченкова начинает плавиться лед. Питерцы сравняли счет (Хайруллин) в лихой контратаке. Начал ее защитник Никишин, обесшайбивший в зоне защиты Слепышева, как мальчика. И пасом через борт отправил партнера на рандеву с Шарыченковым. А защитники москвичей Нестеров и Сергеев поднялись слишком высоко, забыв о тыле.

Опять все наперекосяк пошло у Окулова. Да и к защитникам есть много вопросов. Провольнев действовал по-спартаковски безалаберно - дважды вручал шайбу соперникам в своей зоне. Вторым подарком воспользовался Гусев и поставил в дерби точку – 3:1.

В третьем периоде гости были ближе к голу, заставив хозяев отказаться от высокого прессинга. Но наступательный пыл москвичей сбили два удаления. До сих пор теряюсь в догадках, за что получил штраф Брюквин. Этим удалением лидеры не воспользовались. Более того, Соркин в контратаке реально мог забить, но выручил Николаев.

Вскоре Ярош, сбивая опустившуюся на сетку у закругления ворот шайбу, перестарался и выбросил ее на трибуны. Расплата за глупый фол загадочного легионера последовала незамедлительно: незаметный герой Галимов подкараулил отскок от спины партнера и поразил пустую рамку.

А лучшим у проигравших в третьем периоде стало четвертое звено Абрамов – Панкратов – Полтапов, в котором последний заменил Брюквина, который переместился в третью тройку вместо получившего повреждение Мамина.

- После таких поражений теряется уверенность, - как-то заявил Фёдоров. Это зло не столь большой руки, плохо, когда уверенность превращается в самоуверенность. Не факт, что ЦСКА сохранит место в квартете сильнейших на Западе.

«Торпедо» с ведомостью, недотягивающей до пола зарплат, возит чемпионов-тостосумови вот-вот обскочит их в турнирной таблице. А сегодняшнее поражение от СКА добавило уверенности команде Романа Ротенберга, что архиважно за месяц с «копьем» до плей-офф. Впрочем, теперь нет уверенности в свидании армейцев в кубковом раунде.

СТАТИСТИКА

СКА – ЦСКА – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0).

Голы: Хайруллин, Э.Галимов, Гусев – Диц.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
СКА сравнял счет в армейской Суперсерии. А у ЦСКА опять промолчали лидеры
СКА сравнял счет в армейской Суперсерии. А у ЦСКА опять промолчали лидеры
Питерцы одержали волевую победу 3:1.
25.01.2023 22:26
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Невиданный эксперимент КХЛ: все спорные эпизоды покажут на видеокубе! Но готова ли к этому публика?
Невиданный эксперимент КХЛ: все спорные эпизоды покажут на видеокубе! Но готова ли к этому публика?
Сегодня КХЛ запускает революционное новшество! На видеокубах арен будут показывать повторы нарушений, а также спорные моменты, просматриваемые судьями по запросу тренеров.
25.01.2023 17:04
Хоккей
автор: Виталий Славин
Московская армия утонула в Волге. Ларионов вторично переиграл Федорова
Московская армия утонула в Волге. Ларионов вторично переиграл Федорова
«Торпедо», как и в Москве, деклассировало ЦСКА.
23.01.2023 22:38
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Непереписанная история. Фильм «Суперсерия-72» – глоток свежего воздуха 
Непереписанная история. Фильм «Суперсерия-72» – глоток свежего воздуха 
Почему фильм «Суперсерия-72» резко выделяется из всех фильмов о спорте? Главный редактор «Советского спорта» считает, что это наиболее честный фильм из всего спортивного кино, которым нас активно кормили все последние годы.
23.01.2023 12:18
Хоккей
автор: Николай Яременко
Экс-тренер Овечкина не зря заплакал: «Ванкувер» захватили бывшие «пингвины» с Гончаром на удаленке
Экс-тренер Овечкина не зря заплакал: «Ванкувер» захватили бывшие «пингвины» с Гончаром на удаленке
В НХЛ первая отставка сезона! Бывшему наставнику Ови не помог даже мощный послужной список – вчера Брюсу Будро в «Ванкувере» указали на дверь.
23.01.2023 12:03
Хоккей
автор: Виталий Славин
Кудашов переиграл Фёдорова. «Динамо» заслуженно победило чемпиона
Кудашов переиграл Фёдорова. «Динамо» заслуженно победило чемпиона
Дерби собрало аншлаг на «ВТБ Арене» - 10203 зрителя
21.01.2023 20:20
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Российский рекорд на Матче звезд НХЛ - ответ русофобам мира
Российский рекорд на Матче звезд НХЛ - ответ русофобам мира
Российским рекордом на Матче звезд НХЛ и североамериканские болельщики ответили всем русофобам мира
20.01.2023 17:36
Хоккей
автор: Виталий Славин
Кудашов хочет, чтобы все молодые уехали в США, а в России вместо них играли второсортные легионеры?
Кудашов хочет, чтобы все молодые уехали в США, а в России вместо них играли второсортные легионеры?
19.01.2023 11:09
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Буйные «дикари» в Вашингтоне дали мастер-класс СКА, как деклассировать академиков ЦСКА
Буйные «дикари» в Вашингтоне дали мастер-класс СКА, как деклассировать академиков ЦСКА
Менее чем за сутки столицы России и США увидели пару выдающихся матчей с итоговым счетом 4:2. Только если в Москве в армейском дерби верх взяли хозяева, то в Вашингтоне Ови и Ко перед свирепой «Миннесотой» капитулировали.
18.01.2023 15:28
Хоккей
автор: Виталий Славин
Не вписались в Шар. ЦСКА одолел СКА благодаря вратарю Александру Шарыченкову
Не вписались в Шар. ЦСКА одолел СКА благодаря вратарю Александру Шарыченкову
Чемпионы победили заслуженно, несмотря на глупые удаления.
17.01.2023 23:28
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика