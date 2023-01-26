Неужели кто-то еще верит Баху? Неужели история с провалом КМ-2024 никого ничему не научила?

Мне жутко смешно и одновременно люто грустно читать виртуозные измышления глупцов либо банальных предателей, что кто-то нас в ближайшее время допустит на Олимпийские игры. Разве Бах на саммите G20 в Индонезии не призывал лидеров ведущих стран не навязывать политику спорту, намекая на то, что именно олимпийские площадки могут хотя бы на время примирить Россию с соседом? Однако спустя считанные недели президент МОК подтвердил, что России и Беларуси нечего делать на его продажных Играх.

Было? Было!

Сейчас эти лицемеры снова затянули старую гнусную песню для душевнобольных. Опять вроде как Россию ждут в Париже и Милане, но при этом необходимо выполнить массу принципиальных условий. В частности, третью подряд зимнюю Олимпиаду выступать без флага и гимна.

К примеру, я категорически был против поездки Красной машины на этих условиях еще в Пхенчхан. И мнения своего не изменил. Потому что нельзя никогда и ни под кого прогибаться! Тем более ни за что! Какие претензии по допингу возникли к российским хоккеистам? Ноль! По крайней мере публично ничего не озвучивалось. А если что-то и было, то по правилам ИИХФ наказывают отдельных провинившихся игроков, но не команду в целом! Никогда! Бронзу ЧМ-2019 в Братиславе после белого порошка Кузнецова ведь у нас никто не отнял. Подобное исключено априори!

Или что: кто-то на этой планете не в курсе, что в НХЛ с вроде как запрещенными стимуляторами вообще раздолье! Главное - не заходи слишком далеко, иначе сам вычеркнешь себя из лиги. Как, подозреваю, случилось с канадским вратарем «Монреаля» Прайсом – между прочим, олимпийским чемпионом Сочи и обладателем Кубка мира-2016! – а также чешским нападающим «Детройта» Враной. Да и нашего челябинца за белую дорожку Беттман и Ко лишь слегка пожурили, погрозили пальчиком и дисквалифицировали – барабанная дробь! – аж на три матча. В то время как ИИХФ отстранила форварда «Вашингтона» от всех своих соревнований на четыре года!

Словом, уже с допингом у наперсточников МОК очевидные двойные стандарты. Чтоб НХЛ соизволила нанести визит на Игры, там обсуждают все – страховки, перелеты в бизнес-классе, персональные отели, миллионные долларовые компенсации. Однако лично я почему-то никогда не слышал о регулярных допинговых проверках энхаэловцев, в том числе в домашнем бунгало в постели с любимой, хотя бы в сезон Олимпиады. То есть раз в четыре года.

Ну и по поводу самого участия Красной машины в миланском шапито-2026. Неужели кто-то забыл, как до всех драматичных событий предельно цинично отняли чемпионат мира-2021 у Беларуси? Тогдашний президент ИИХФ Рене Фазель сопротивлялся до последнего. Молодчага! Держал с Батькой постоянный контакт. Ведь, по общему мнению, ЧМ-2014, проведенный в Минске, стал лучшим и самым посещаемым за всю историю Международной федерации хоккея! Увы, с наивным добряком Фазелем расправились за пару дней. Стоило титульным спонсорам ИИХФ и ЧМ пригрозить, что они откажутся от сотрудничества, как у швейцарского дантиста элементарно не осталось выбора.

Примерно так же осенью прошлого года европейские мыши выкрутили руки вроде бы всемогущему штатовскому мистеру Твистеру и его частной лавке с ежегодным профитом в четыре миллиарда долларов. Национальные федерации Финляндии, Швеции, Чехии безапелляционно заявили, что с русскими на Кубке мира-2024 играть не будут. Ни-за-что!!!

Что оставалось делать бедолагам из Нью-Йорка? Принять ультиматум! Без наших волшебников шайбы Кубок мира в Северной Америке даром никому не нужен, ибо изначально обречен на финансовое фиаско. Вот НХЛ быстренько и свернула все планы устроить в феврале 2024 года впервые за восемь лет мегатурнир всех-всех светил планеты. А ведь одну из двух предварительных групп хотели отдать Европе, но старосветские русофобы сами себя смачно высекли.

После всей этой предельно простой и предсказуемой истории, клянусь, не могу понять: с какого перепуга у кого-то нарисовались иллюзии, мол, финны, шведы, чехи и прочие немцы в преддверии Игр в Милане изменят позицию?! Эти броненосцы Россию даже на чемпионатах мира всех уровней среди мужчин и женщин видеть не хотят!

Что более чем логично и для них оправдано. Зачем мы нужны на ЧМ тем же чехам? Они без России впервые за 10 лет добрались до пьедестала ЧМ-2022 в Финляндии. На молодежном ЧМ-2023 в Канаде впервые в этом веке до финала доковыляли. Их женщины бронзу ЧМ хватанули, о чем прежде даже мечтать не смели! Без профи НХЛ, без россиян и белорусов соплеменникам Гашека через три года в Италии представятся прекрасные шансы взять золото Олимпиады впервые в столетии!

Так что, бессмысленно на что-то или кого-то надеяться. Не надо иллюзий: Красную машину не пустят в Милан, если мы даже откажемся от родителей и детей. Неважно - палачом будет Бах. Или европейские крысы, боящиеся в честном бою на ледовой площадке схлестнуться со сборной России.

Итог предопределен.