Андрей Кузьменко: полсезона в НХЛ – и в дамках! Вот что значит уехать за океан вовремя

Да, воспитанник ЦСКА получит их в течение двух следующих сезонов. Но и с 5,5 млн годовых нападающий «Ванкувера» по зарплате вошел в топ-15 россиян в НХЛ. Вот эти отечественные богатеи (* - место в общем списке):

1 (2*). Артемий Панарин («Рейнджерс») – 11,643 млн;

2 (14). Сергей Бобровский («Флорида») – 10 млн;

3 (20). Никита Кучеров («Тампа») – 9,5 млн;

4 (21). Андрей Василевский («Тампа») – 9,5 млн;

5 (22). Александр Овечкин («Вашингтон») – 9,5 млн;

6 (32). Кирилл Капризов («Миннесота») – 9 млн;

7 (64). Евгений Кузнецов («Вашингтон») – 7,8 млн;

8 (67). Андрей Свечников («Каролина») – 7,75 млн;

9 (71). Владимир Тарасенко («Сент-Луис») – 7,5 млн;

10 (88). Иван Проворов («Филадельфия») – 6,75 млн;

11 (113). Валерий Ничушкин («Колорадо») – 6,1 млн;

12 (117). Евгений Малкин («Питтсбург») – 6,1 млн;

13 (148). Павел Бучневич («Сент-Луис») – 5,8 млн;

14 (152). Игорь Шестеркин («Рейнджерс») – 5,667 млн;

15 (170). Андрей Кузьменко («Ванкувер») – 5,5 млн.

Здесь показателен тот факт, что всем вышестоящим понадобилось провести минимум один полный сезон в НХЛ. Да и то, когда «Миннесота» выписала Капризову после 55 матчей, в которых Кирилл набрал 51 (27+24) очко, сразу 45 млн долларов, руководство «Уайлд» сильно критиковали. Хотя сейчас для всех очевидно, что «диким» посчастливилось выловить золотую рыбку за более чем адекватные деньги.

Но не поторопился ли Кузьменко, согласившись на 5,5 млн годовых, с которыми он в следующем чемпионате окажется в НХЛ ближе к концу второй сотни? Ведь Андрей движется в ритме Капризова – 43 (21+22) очка в 47 матчах. Нет! Он, в отличие от Капризова, уже в 2025 году в 29 лет сможет выйти на рынок свободных агентов. У Кирилла эта возможность появится лишь в 2026 году, когда герою Пхенчхана стукнут те же 29 лет. А это самый выгодный возраст, чтоб сорвать джек-пот на трансферном рынке НХЛ.

Источник фото: ХК «Ванкувер Кэнакс»

Напомню, Панарин свои рекордные 81,5 млн выбил у «Рейнджерс» в 27 лет, а его друг и одноклубник по «Коламбусу» Бобровский тем же летом 2019 года отжал у «Флориды» 70 млн долларов в 30 лет.

Не менее важно то обстоятельство, что НХЛ уже объявила о резком повышении потолка зарплат: к 2025 году он может достигнуть 90-95 млн. Это даст в платежках 10-13 миллионов свободных денег. Что априори потянет гонорары вверх.

Не стоит забывать о еще двух значимых моментах. В хоккее всегда присутствует риск травм. А Кузьменко, заметим, большинство голов забивает из самой горячей точки – с пятака.

Второе – лично я совсем не уверен, что при новом тренере Рике Токкете россиянин сохранит результативность, достигнутую при Брюсе Будро, который в «Вашингтоне» ставил на крыло самого Овечкина. Фишка в том, что Андрей постоянно играет в звене с лучшим центром «Кэнакс» Петтерссоном. А если швед угодит в лазарет? Или Токкет, дабы встряхнуть команду, пока не попадающую в плей-офф, банально переведет Кузьменко в другое трио?

Источник фото: ХК «Ванкувер Кэнакс»

И потом: после следующего чемпионата контракт у Петтерссона истекает. Да, по возрасту свободное агентство ему не грозит. Но вдруг кто-то выкатит ему, как финскому форварду «Каролины» Ахо, оффершит? То есть попросту перекупит шведа. На сегодня мы все еще не знаем, на что без него способен Кузьменко. А игрок он, складывается впечатление, зависимый: кто-то на этот пятак шайбу ему должен доставить. Сейчас это, как правило, именно Петтерссон и делает.

Вот такая заковыристая загогулина у нас вырисовывается. Андрей предпочел синицу в руках журавлю в небе – и правильно сделал! Теперь он спокойно продолжит осваиваться в НХЛ, не думая о всевозможных подводных камнях. Ибо Токкет – та еще штучка! Не помню, чтоб при нем кто-то прогрессировал. Из «Тампы» канадца тихо уволили, а «Аризона» с ним только деградировала.

Впрочем, с этими 5,5 млн годовых Кузьменко уже обошел таких наших ветеранов лиги, как Варламов и Орлов, Дадонов и Зайцев, Задоров и Наместников. Да и в «Ванкувере» бывший армеец станет четвертым по окладу среди нападающих, опережая даже Михеева. За 4,75 млн Илье пахать аж до 2026 года!

Остается только гадать, как выступила бы сборная России в Пекине, если бы Кузьменко все-таки заявили на Олимпиаду. Теперь тренеры национальной команды точно без него не обойдутся. Вот только когда нас куда-нибудь допустят?..