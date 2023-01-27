Армия Ротенберга разбилась о стену Исаева. Лидер уступил в Ярославле с сухим счетом

Большая хоккейная пятница (восемь матчей) не заинтересовала канал «Матч ТВ», не показавшего ни одного. А встречу на «ЦСКА Арене», куда пожаловал «Амур», телезрители вообще не увидели. Ей предпочли сочинскую сшибку фарм-клубов СКА, в которой победил «Витязь».

У московского «Динамо» старый новый гендиректор – Анатолий Харчук, не впервые занявший этот пост, остававшийся вакантным с осени после бегства его предшественника. С Харчуком связана победа бело-голубых в удивительном локаутном сезоне-2004/05. Тогда команду тренировал Владимир Крикунов, а зажигали Дацюк, Марков, Афиногенов и не только, вовсю готовился к покорению НХЛ, наливаясь силой, Овечкин.

Ныне в КХЛ о таких исполнителях остается лишь мечтать.

Динамовцы впервые прибыли в Омск за последние пять с копейками лет. Уже на новую арену, возведенную на месте старой. На которой команда Олега Знарка отпраздновало чемпионство в 2012-м. Из участников тех событий остался только защитник «Авангарда» Антон Белов. Перед пятым матчем финальной серии его сняли с пробега – та допинговая история до сих пор в тумане. Белову позвонили в выходной день и порекомендовали не выходить на пятый матч. К тому времени «ястребы» вели 3-1 и готовились пить шампанское из Кубка Гагарина. Защитник почему-то подчинился, хотя официального запрета в клуб не поступало. В итоге динамовцы переломили ход серии, выиграв 4-3.

Вот и сегодня матч не оставил равнодушных. Волевую победу 3:2 ОТ вырвали хозяева в овертайме благодаря точному броску насильника несовершеннолетних Буше.

Источник фото: ХК «Динамо» (Москва)

Такой же счет зафиксирован в Магнитогорске, где «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова дожал финалиста плей-офф-2022 «Металлург». В начале овертайме отличился форвард-олимпиец Семенов, ловко подставивший клюшку под зрячий наброс Войнова. Не удивимся, если Казань возьмет старт в плей-офф с первого места на Востоке.

В Ярославле лидер СКА начал агрессивно, но потом железнодорожники перехватили инициативу. Питерцам не хватило эмоций после вожделенной победы в среду над ЦСКА (3:1). Моментами сегодняшняя встреча не изобиловала. Это был бенефис вратарей – Исаева и Николаева, а единственный гол на последних секундах второго периода забил «малыш» Полунин. Гости не сподобились на финальный штурм, команда Никитина показала, как будет противостоять СКА в плей-офф. Особенно впечатлила доминанта ярославцев на вбрасываниях.

Источник фото: ХК СКА

Впрочем, далеко не факт, что сегодняшние соперники сойдутся весной. Прогнозировать пары слишком рано.

Чемпион ЦСКА опять мучился в атаке. «Амур», пожаловавший в Москву после трех побед подряд, быстро открыли счет. Отличился молодой Лихачев, находящийся в Хабаровске на правах аренды.

После перерыва бесчисленные атаки армейцев принесли плоды – количество превратилось в качество: Слепышев сравнял счет после обреза «тигров» в зоне защиты и ошибки вратаря Калниньша.

В третьем периоде гости забили было гол, но ротозеи-судьи его не засчитали – дали свисток, хотя вратарь Рейдеборн не зафиксировал шайбу. Она лежала рядом с его щитками, откуда ее протолкнул в сетку еще один арендованный (у «Магнитки») – Гребенкин.

При счете 1:1 гости усилиями того Гребенками заработали большинство и… пропустили от Плотникова, отсалютовавшего своей родной команде.

Потом был буллит, который не реализовал Окулов, и гол Григоренко, не забивавшего 11 матчей подряд. Итог 3:1.



Источник фото: ХК ЦСКА

А в Сочи «Витязь», как и накануне, заработал два очка. Поздравим с «сухарем» (2:0) кандидата в сборную Дорожко и посочувствуем «леопардам», потерявшим вчера из-за травмы Третьяка. Пока не видно положительных сдвигов у ХК «Сочи», который возглавил сын бывшего футболиста «Спартака» Дмитрий Кокорев (воспитанник московского «Динамо»). При этом «потух» вундеркинд Мичков, сегодня на лед не вышедший. В творческой лаборатории прежнего тренера Сергея Светлова он воспрянул духом, начал штамповать шайбы. Вряд ли бывший защитник-разрушитель поможет юному голеадору.

ТАБЛО

«Авангард» - «Динамо» М – 3:2 ОТ, «Барыс» - «Трактор» - 4:3, «Автомобилист» - «Нефтехимик» - 1:2, «Металлург» - «Ак Барс» - 2:3 ОТ, «Салават Юлаев» - «Северсталь» - 4:1, «Локомотив» - СКА – 1:0, ХК «Сочи» - «Витязь» - 0:2, ЦСКА – «Амур» - 3:1.