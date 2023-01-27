World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Армия Ротенберга разбилась о стену Исаева. Лидер уступил в Ярославле с сухим счетом

«Локомотиву» для победы хватило одного гола.
Армия Ротенберга разбилась о стену Исаева. Лидер уступил в Ярославле с сухим счетом
27 января 2023 22:51
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Локомотив»

Большая хоккейная пятница (восемь матчей) не заинтересовала канал «Матч ТВ», не показавшего ни одного. А встречу на «ЦСКА Арене», куда пожаловал «Амур», телезрители вообще не увидели. Ей предпочли сочинскую сшибку фарм-клубов СКА, в которой победил «Витязь».

У московского «Динамо» старый новый гендиректор – Анатолий Харчук, не впервые занявший этот пост, остававшийся вакантным с осени после бегства его предшественника. С Харчуком связана победа бело-голубых в удивительном локаутном сезоне-2004/05. Тогда команду тренировал Владимир Крикунов, а зажигали Дацюк, Марков, Афиногенов и не только, вовсю готовился к покорению НХЛ, наливаясь силой, Овечкин.

Ныне в КХЛ о таких исполнителях остается лишь мечтать.

Динамовцы впервые прибыли в Омск за последние пять с копейками лет. Уже на новую арену, возведенную на месте старой. На которой команда Олега Знарка отпраздновало чемпионство в 2012-м. Из участников тех событий остался только защитник «Авангарда» Антон Белов. Перед пятым матчем финальной серии его сняли с пробега – та допинговая история до сих пор в тумане. Белову позвонили в выходной день и порекомендовали не выходить на пятый матч. К тому времени «ястребы» вели 3-1 и готовились пить шампанское из Кубка Гагарина. Защитник почему-то подчинился, хотя официального запрета в клуб не поступало. В итоге динамовцы переломили ход серии, выиграв 4-3.

Вот и сегодня матч не оставил равнодушных. Волевую победу 3:2 ОТ вырвали хозяева в овертайме благодаря точному броску насильника несовершеннолетних Буше.

Источник фото: ХК «Динамо» (Москва)

Такой же счет зафиксирован в Магнитогорске, где «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова дожал финалиста плей-офф-2022 «Металлург». В начале овертайме отличился форвард-олимпиец Семенов, ловко подставивший клюшку под зрячий наброс Войнова. Не удивимся, если Казань возьмет старт в плей-офф с первого места на Востоке.

В Ярославле лидер СКА начал агрессивно, но потом железнодорожники перехватили инициативу. Питерцам не хватило эмоций после вожделенной победы в среду над ЦСКА (3:1). Моментами сегодняшняя встреча не изобиловала. Это был бенефис вратарей – Исаева и Николаева, а единственный гол на последних секундах второго периода забил «малыш» Полунин. Гости не сподобились на финальный штурм, команда Никитина показала, как будет противостоять СКА в плей-офф. Особенно впечатлила доминанта ярославцев на вбрасываниях.

Источник фото: ХК СКА

Впрочем, далеко не факт, что сегодняшние соперники сойдутся весной. Прогнозировать пары слишком рано.

Чемпион ЦСКА опять мучился в атаке. «Амур», пожаловавший в Москву после трех побед подряд, быстро открыли счет. Отличился молодой Лихачев, находящийся в Хабаровске на правах аренды.

После перерыва бесчисленные атаки армейцев принесли плоды – количество превратилось в качество: Слепышев сравнял счет после обреза «тигров» в зоне защиты и ошибки вратаря Калниньша.

В третьем периоде гости забили было гол, но ротозеи-судьи его не засчитали – дали свисток, хотя вратарь Рейдеборн не зафиксировал шайбу. Она лежала рядом с его щитками, откуда ее протолкнул в сетку еще один арендованный (у «Магнитки») – Гребенкин.

При счете 1:1 гости усилиями того Гребенками заработали большинство и… пропустили от Плотникова, отсалютовавшего своей родной команде.

Потом был буллит, который не реализовал Окулов, и гол Григоренко, не забивавшего 11 матчей подряд. Итог 3:1.

Источник фото: ХК ЦСКА

А в Сочи «Витязь», как и накануне, заработал два очка. Поздравим с «сухарем» (2:0) кандидата в сборную Дорожко и посочувствуем «леопардам», потерявшим вчера из-за травмы Третьяка. Пока не видно положительных сдвигов у ХК «Сочи», который возглавил сын бывшего футболиста «Спартака» Дмитрий Кокорев (воспитанник московского «Динамо»). При этом «потух» вундеркинд Мичков, сегодня на лед не вышедший. В творческой лаборатории прежнего тренера Сергея Светлова он воспрянул духом, начал штамповать шайбы. Вряд ли бывший защитник-разрушитель поможет юному голеадору.

ТАБЛО

«Авангард» - «Динамо» М – 3:2 ОТ, «Барыс» - «Трактор» - 4:3, «Автомобилист» - «Нефтехимик» - 1:2, «Металлург» - «Ак Барс» - 2:3 ОТ, «Салават Юлаев» - «Северсталь» - 4:1, «Локомотив» - СКА – 1:0, ХК «Сочи» - «Витязь» - 0:2, ЦСКА – «Амур» - 3:1.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Армия Ротенберга разбилась о стену Исаева. Лидер уступил в Ярославле с сухим счетом
Армия Ротенберга разбилась о стену Исаева. Лидер уступил в Ярославле с сухим счетом
«Локомотиву» для победы хватило одного гола.
27.01.2023 22:51
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Андрей Кузьменко: полсезона в НХЛ – и в дамках! Вот что значит уехать за океан вовремя
Андрей Кузьменко: полсезона в НХЛ – и в дамках! Вот что значит уехать за океан вовремя
Пролетевшему мимо Олимпиады в Пекине экс-форварду СКА хватило в НХЛ 47 матчей, чтоб подписать контракт на 11 миллионов долларов.
27.01.2023 17:44
Хоккей
автор: Виталий Славин
Неужели кто-то еще верит Баху? Неужели история с провалом КМ-2024 никого ничему не научила?
Неужели кто-то еще верит Баху? Неужели история с провалом КМ-2024 никого ничему не научила?
Полемические заметки о заявлении Международного олимпийского комитета в отношении допуска России и шансах наших хоккеистов поехать в Милан на Игры-2026.
26.01.2023 16:50
Хоккей
автор: Виталий Славин
СКА сравнял счет в армейской Суперсерии. А у ЦСКА опять промолчали лидеры
СКА сравнял счет в армейской Суперсерии. А у ЦСКА опять промолчали лидеры
Питерцы одержали волевую победу 3:1.
25.01.2023 22:26
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Невиданный эксперимент КХЛ: все спорные эпизоды покажут на видеокубе! Но готова ли к этому публика?
Невиданный эксперимент КХЛ: все спорные эпизоды покажут на видеокубе! Но готова ли к этому публика?
Сегодня КХЛ запускает революционное новшество! На видеокубах арен будут показывать повторы нарушений, а также спорные моменты, просматриваемые судьями по запросу тренеров.
25.01.2023 17:04
Хоккей
автор: Виталий Славин
Московская армия утонула в Волге. Ларионов вторично переиграл Федорова
Московская армия утонула в Волге. Ларионов вторично переиграл Федорова
«Торпедо», как и в Москве, деклассировало ЦСКА.
23.01.2023 22:38
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Непереписанная история. Фильм «Суперсерия-72» – глоток свежего воздуха 
Непереписанная история. Фильм «Суперсерия-72» – глоток свежего воздуха 
Почему фильм «Суперсерия-72» резко выделяется из всех фильмов о спорте? Главный редактор «Советского спорта» считает, что это наиболее честный фильм из всего спортивного кино, которым нас активно кормили все последние годы.
23.01.2023 12:18
Хоккей
автор: Николай Яременко
Экс-тренер Овечкина не зря заплакал: «Ванкувер» захватили бывшие «пингвины» с Гончаром на удаленке
Экс-тренер Овечкина не зря заплакал: «Ванкувер» захватили бывшие «пингвины» с Гончаром на удаленке
В НХЛ первая отставка сезона! Бывшему наставнику Ови не помог даже мощный послужной список – вчера Брюсу Будро в «Ванкувере» указали на дверь.
23.01.2023 12:03
Хоккей
автор: Виталий Славин
Кудашов переиграл Фёдорова. «Динамо» заслуженно победило чемпиона
Кудашов переиграл Фёдорова. «Динамо» заслуженно победило чемпиона
Дерби собрало аншлаг на «ВТБ Арене» - 10203 зрителя
21.01.2023 20:20
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Российский рекорд на Матче звезд НХЛ - ответ русофобам мира
Российский рекорд на Матче звезд НХЛ - ответ русофобам мира
Российским рекордом на Матче звезд НХЛ и североамериканские болельщики ответили всем русофобам мира
20.01.2023 17:36
Хоккей
автор: Виталий Славин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика