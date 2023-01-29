World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Малкин выбил очередной полтинник, однако НХЛ на Матч звезд вместо Меттьюза вызвала финна Баркова

Евгений Малкин, набрав сегодня 3 (2+1) очка в матче с «Сан-Хосе» (4:6), достиг отметки в 50 баллов пятым из россиян. А как было в прошлом сезоне и что у представителей других стран?
Малкин выбил очередной полтинник, однако НХЛ на Матч звезд вместо Меттьюза вызвала финна Баркова
29 января 2023 17:07
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК "Питтсбург Пингвинз"

У центрфорварда «Питтсбурга» стало 50 (19+31) очков в 49 матчах. За счет голов уралец обошел «рейнджера» Артемия Панарина – 50 (12+38). Джино уже превысил показатель годичной давности, когда остановился на 20 голах и 22 передачах.

Лидирует среди наших Никита Кучеров («Тампа») – 72 (19+53). Он третий после «нефтяников» Макдэвида и Драйзайтля в общем списке и первый в НХЛ среди ассистентов. Далее идут Кирилл Капризов («Миннесота») – 59 (27+32) и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин – 54 (32+22). По шайбам Великая восьмерка в чемпионате пока на седьмом месте.

На подходе к российскому топ-5 новичок «Ванкувера» Андрей Кузьменко – 43 (21+22) и старожил «Вашингтона» Евгений Кузнецов – 41 (6+35).

Любопытно, что по итогам прошлой регулярки эту отметку преодолели всего десять наших игроков. Вот только Валерий Ничушкин («Колорадо») ныне пропустил из-за травмы три месяца. Пришлось немало бюллетенить и «блюзменам» Владимиру Тарасенко с Павлом Бучневичем. Словом, где-то прибыло, где-то убыло, но минимум десять бомбардиров 50+ у нас и теперь должно быть. Жаль, что Илья Михеев («Ванкувер») ложится на операцию и вернется только к осени.

На сегодня 34 энхаэловца пробили рубеж в полсотни очков. Вот расклад по странам:

Канада – 12 игроков;

США – 8;

Россия, Швеция - по 5;

Германия, Чехия, Финляндия, Швейцария – по 1.

Интересно сравнить с составом участников звездного уикенда, который примет арена «Флориды» в Санрайзе 3 – 4 февраля. После выбывшего из-за повреждения на три недели американца Меттьюза («Торонто») и замены его на русского финна Баркова («Флорида») ситуация слегка изменилась.

Больше всего сыграет представителей США – 15. Канадцев по-прежнему - 11. А вот объединенная Европа догнала Россию – по 9 игроков: Швеция и Финляндия – по 3, Германия, Чехия, Швейцария – по 1. Но что показательно: семь из девяти старосветских звезд входят в нынешний список бомбардиров 50+, а из россиян – лишь четверо. Шведский вратарь «Бостона» Улльмарк исключен по определению, а Баркову еще нужно набрать три балла.

У нас картина такая. Увы, Малкина в Санрайз так и не позвали. НХЛ, которая от каждого из 32 клубов определяла по игроку, из «Питтсбурга» пригласила Кросби, а в дюжину по голосованию болельщиков от «пингвинов» не прошел никто. Хотя фанаты троих россиян все-таки выбрали – Панарина, а также вратарей Андрея Василевского («Тампа») и Илью Сорокина («Айлендерс»).

В этом вся разница: россияне достигли рекордного представительства на Матче звезд благодаря голкиперам – Игоря Шестеркина НХЛ вызвала от «Рейнджерс». Итого – 3 вратаря и шесть форвардов: помимо Кучерова, Капризова, Овечкина, Панарина это Тарасенко («Сент-Луис») и Свечников («Каролина»).

А что с остальными пятью стражами ворот, которых ждут в Санрайзе? Томпсон, Скиннер – Канада, Хеллебайк – США, Сарос – Финляндия, Улльмарк - Швеция. Получается, что на Шестеркина, Василевского, Сорокина вся Европа ответила лишь двумя голкиперами, а Северная Америка – тремя.

Что из всего этого следует? Россия – по-прежнему ведущая держава в мировом хоккее. Любой турнир без нас и белорусов, как, условно говоря, открытый чемпионат Австралии по теннису, второсортен. В НХЛ это прекрасно понимают, потому лига и отказалась в 2024 году возобновлять Кубок мира без участия наших властелинов шайбы.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Малкин выбил очередной полтинник, однако НХЛ на Матч звезд вместо Меттьюза вызвала финна Баркова
Малкин выбил очередной полтинник, однако НХЛ на Матч звезд вместо Меттьюза вызвала финна Баркова
Евгений Малкин, набрав сегодня 3 (2+1) очка в матче с «Сан-Хосе» (4:6), достиг отметки в 50 баллов пятым из россиян. А как было в прошлом сезоне и что у представителей других стран?
29.01.2023 17:07
Хоккей
автор: Виталий Славин
Армия Ротенберга разбилась о стену Исаева. Лидер уступил в Ярославле с сухим счетом
Армия Ротенберга разбилась о стену Исаева. Лидер уступил в Ярославле с сухим счетом
«Локомотиву» для победы хватило одного гола.
27.01.2023 22:51
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Андрей Кузьменко: полсезона в НХЛ – и в дамках! Вот что значит уехать за океан вовремя
Андрей Кузьменко: полсезона в НХЛ – и в дамках! Вот что значит уехать за океан вовремя
Пролетевшему мимо Олимпиады в Пекине экс-форварду СКА хватило в НХЛ 47 матчей, чтоб подписать контракт на 11 миллионов долларов.
27.01.2023 17:44
Хоккей
автор: Виталий Славин
Неужели кто-то еще верит Баху? Неужели история с провалом КМ-2024 никого ничему не научила?
Неужели кто-то еще верит Баху? Неужели история с провалом КМ-2024 никого ничему не научила?
Полемические заметки о заявлении Международного олимпийского комитета в отношении допуска России и шансах наших хоккеистов поехать в Милан на Игры-2026.
26.01.2023 16:50
Хоккей
автор: Виталий Славин
СКА сравнял счет в армейской Суперсерии. А у ЦСКА опять промолчали лидеры
СКА сравнял счет в армейской Суперсерии. А у ЦСКА опять промолчали лидеры
Питерцы одержали волевую победу 3:1.
25.01.2023 22:26
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Невиданный эксперимент КХЛ: все спорные эпизоды покажут на видеокубе! Но готова ли к этому публика?
Невиданный эксперимент КХЛ: все спорные эпизоды покажут на видеокубе! Но готова ли к этому публика?
Сегодня КХЛ запускает революционное новшество! На видеокубах арен будут показывать повторы нарушений, а также спорные моменты, просматриваемые судьями по запросу тренеров.
25.01.2023 17:04
Хоккей
автор: Виталий Славин
Московская армия утонула в Волге. Ларионов вторично переиграл Федорова
Московская армия утонула в Волге. Ларионов вторично переиграл Федорова
«Торпедо», как и в Москве, деклассировало ЦСКА.
23.01.2023 22:38
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Непереписанная история. Фильм «Суперсерия-72» – глоток свежего воздуха 
Непереписанная история. Фильм «Суперсерия-72» – глоток свежего воздуха 
Почему фильм «Суперсерия-72» резко выделяется из всех фильмов о спорте? Главный редактор «Советского спорта» считает, что это наиболее честный фильм из всего спортивного кино, которым нас активно кормили все последние годы.
23.01.2023 12:18
Хоккей
автор: Николай Яременко
Экс-тренер Овечкина не зря заплакал: «Ванкувер» захватили бывшие «пингвины» с Гончаром на удаленке
Экс-тренер Овечкина не зря заплакал: «Ванкувер» захватили бывшие «пингвины» с Гончаром на удаленке
В НХЛ первая отставка сезона! Бывшему наставнику Ови не помог даже мощный послужной список – вчера Брюсу Будро в «Ванкувере» указали на дверь.
23.01.2023 12:03
Хоккей
автор: Виталий Славин
Кудашов переиграл Фёдорова. «Динамо» заслуженно победило чемпиона
Кудашов переиграл Фёдорова. «Динамо» заслуженно победило чемпиона
Дерби собрало аншлаг на «ВТБ Арене» - 10203 зрителя
21.01.2023 20:20
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика