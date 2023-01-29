Малкин выбил очередной полтинник, однако НХЛ на Матч звезд вместо Меттьюза вызвала финна Баркова

У центрфорварда «Питтсбурга» стало 50 (19+31) очков в 49 матчах. За счет голов уралец обошел «рейнджера» Артемия Панарина – 50 (12+38). Джино уже превысил показатель годичной давности, когда остановился на 20 голах и 22 передачах.

Лидирует среди наших Никита Кучеров («Тампа») – 72 (19+53). Он третий после «нефтяников» Макдэвида и Драйзайтля в общем списке и первый в НХЛ среди ассистентов. Далее идут Кирилл Капризов («Миннесота») – 59 (27+32) и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин – 54 (32+22). По шайбам Великая восьмерка в чемпионате пока на седьмом месте.

На подходе к российскому топ-5 новичок «Ванкувера» Андрей Кузьменко – 43 (21+22) и старожил «Вашингтона» Евгений Кузнецов – 41 (6+35).

Любопытно, что по итогам прошлой регулярки эту отметку преодолели всего десять наших игроков. Вот только Валерий Ничушкин («Колорадо») ныне пропустил из-за травмы три месяца. Пришлось немало бюллетенить и «блюзменам» Владимиру Тарасенко с Павлом Бучневичем. Словом, где-то прибыло, где-то убыло, но минимум десять бомбардиров 50+ у нас и теперь должно быть. Жаль, что Илья Михеев («Ванкувер») ложится на операцию и вернется только к осени.

На сегодня 34 энхаэловца пробили рубеж в полсотни очков. Вот расклад по странам:

Канада – 12 игроков;

США – 8;

Россия, Швеция - по 5;

Германия, Чехия, Финляндия, Швейцария – по 1.

Интересно сравнить с составом участников звездного уикенда, который примет арена «Флориды» в Санрайзе 3 – 4 февраля. После выбывшего из-за повреждения на три недели американца Меттьюза («Торонто») и замены его на русского финна Баркова («Флорида») ситуация слегка изменилась.

Больше всего сыграет представителей США – 15. Канадцев по-прежнему - 11. А вот объединенная Европа догнала Россию – по 9 игроков: Швеция и Финляндия – по 3, Германия, Чехия, Швейцария – по 1. Но что показательно: семь из девяти старосветских звезд входят в нынешний список бомбардиров 50+, а из россиян – лишь четверо. Шведский вратарь «Бостона» Улльмарк исключен по определению, а Баркову еще нужно набрать три балла.

У нас картина такая. Увы, Малкина в Санрайз так и не позвали. НХЛ, которая от каждого из 32 клубов определяла по игроку, из «Питтсбурга» пригласила Кросби, а в дюжину по голосованию болельщиков от «пингвинов» не прошел никто. Хотя фанаты троих россиян все-таки выбрали – Панарина, а также вратарей Андрея Василевского («Тампа») и Илью Сорокина («Айлендерс»).

В этом вся разница: россияне достигли рекордного представительства на Матче звезд благодаря голкиперам – Игоря Шестеркина НХЛ вызвала от «Рейнджерс». Итого – 3 вратаря и шесть форвардов: помимо Кучерова, Капризова, Овечкина, Панарина это Тарасенко («Сент-Луис») и Свечников («Каролина»).

А что с остальными пятью стражами ворот, которых ждут в Санрайзе? Томпсон, Скиннер – Канада, Хеллебайк – США, Сарос – Финляндия, Улльмарк - Швеция. Получается, что на Шестеркина, Василевского, Сорокина вся Европа ответила лишь двумя голкиперами, а Северная Америка – тремя.

Что из всего этого следует? Россия – по-прежнему ведущая держава в мировом хоккее. Любой турнир без нас и белорусов, как, условно говоря, открытый чемпионат Австралии по теннису, второсортен. В НХЛ это прекрасно понимают, потому лига и отказалась в 2024 году возобновлять Кубок мира без участия наших властелинов шайбы.