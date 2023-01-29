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ЦСКА хочет подложить свинью «Спартаку»? Чемпионы подарили победу «Северстали»

Команда из Череповца зашла в зону плей-офф
ЦСКА хочет подложить свинью «Спартаку»? Чемпионы подарили победу «Северстали»
29 января 2023 20:30
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ПХК ЦСКА

Верхи - не могут, низы - не желают. Вот девиз хоккейного воскресенья в КХЛ! Лидеры Запада ЦСКА и «Локомотив» дружно проиграли. Их примеру последовала «Магнитка» на Востоке. При этом зубы показали команды, ведущие борьбу за путевку в плей-офф.

Особняком стоит «Ак Барс». Команда Зинэтулы Билялетдинова, выправив турнирное положение, разразилась усилиями лидеров голами в домашнем матче с «Трактором». Хозяева угостили теннисной баранкой (6:0) челябинцев, которые никак не могут подняться со дна таблицы на Востоке. Тем не менее главный тренер уральцев Анвар Гатиятулин по-прежнему непотопляем, а его команда сохраняет шанс подняться в зону плей-офф.

Конкуренты челябинцев «Нефтехимик» и «Барыс» разжились очком за поражение в овертайме, а «Амур», имеющий одну-две игры в запасе, сегодня отдыхал и заканчивал работу над ошибками после обидного поражения от ЦСКА (1:3).

ЦСКА опять разочаровал. Чемпионы в домашнем матче с ершистой «Северсталью» доминировали до первой заброшенной шайбы, а потом довольные собой успокоились и позволили подопечным Андрей Разина ответить четырьмя (две из них влетели в пустые ворота). Не выручил красно-синих вратарь Рейдеборн, которого постепенно задвигают в запас. При том что швед получает 35 миллионов рублей – на десять «лямов» больше, чем его сменщик Шарыченков. Немногие клубы в лиге могут позволить себе удовольствие держать на лавке столь высокооплачиваемого легионера.

Удовлетворившись домашней победой над СКА 4:2 15 января, ЦСКА проиграл соседям по турнирной таблице – московскому «Динамо», «Торпедо» и тому же СКА, а теперь и команде, решающей далеко не максимальные задачи.

«Ну и что?» - предвижу вопрос просвещенного болельщика. В своем последнем чемпионском сезоне в СССР (1988/89) армейцы не одержали ни одной победы над призерами («Химиком» и «Крыльями Советов»), что не помешало им досрочно сохранить титул.

Теперь же развязка наступает в плей-офф, а пока чемпионов настигли в турнирной таблице нижегородские автозаводцы, вчера вырвавшие победу в Минске (уступая 0:2). С интересом ждем последней очной дуэли ЦСКА и «Торпедо».

Сегодня ЦСКА тешится тем, что остается единственной командой в чемпионате, ни разу не покинувшей лед без заброшенных шайб.

Возможно, такой сюрпляс команды Сергея Фёдорова объясняется намерением не пустить в плей-офф заклятого «друга» армейцев - «Спартак». Накануне в Мытищах красно-белые не только обеспечили рекордную посещаемость местной арены в этом сезоне, но и увезли одно очко (2:3 ОТ), отыграв фору 0:2. А могли и победить в основное время, если бы форвард Талалуев отправил шайбу чуть вышел ловушки распластавшегося на льду вратаря «Куньлуня» Джурусика.

Пока же «Спартак» и «Северсталь» - на седьмом и восьмом месте при равенстве очков (по 58) и проведенных матчей (по 57). У Минска – 57 (57).

«Локомотив», порадовав в пятницу сухой победой над СКА (1:0), с таким же счетом уступил дома «Автомобилисту».

ТАБЛО

«Барыс» - «Динамо» М – 1:2 ОТ, «Салават Юлаев» - «Нефтехимик» - 3:2 ОТ, «Ак Барс» - «Трактор» - 6:0, «Локомотив» - «Автомобилист» - 0:1, ЦСКА – «Северсталь» - 1:4, «Витязь» - «Металлург» - 2:1 Б.

источник: «Советский спорт»
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ЦСКА хочет подложить свинью «Спартаку»? Чемпионы подарили победу «Северстали»
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Команда из Череповца зашла в зону плей-офф
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