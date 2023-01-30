Поправлю Ротенберга: без русских НХЛ не рухнет, но потеряет кучу денег, а клубов 10 пойдут на дно

Болельщиков и специалистов развело по разные стороны баррикад следующее высказывание специалиста:

- В НХЛ работают очень умные люди — и они как раз думают об общих интересах. Вот предположим ситуацию, что НХЛ вдруг решила убрать русских из лиги. Что будет? Все рухнет, как это произошло на международном уровне. Не будет дохода, пропадет интерес, спортивный уровень упадет. Русские тащат весь хоккей на сегодня. Это факт. И ведь на Матч звезд НХЛ выбирали не по паспорту. Наших ребят пригласили, потому что они лучше, чем остальные. Причем это признала не только сама лига, но и проголосовавшие болельщики.

Больше всего Роману Борисовичу досталось за то, что без наших НХЛ, дескать, рухнет. Мое мнение – да и нет.

Да. Хотя бы потому, что давняя всеобщая мечта – собрать всех сильнейших хоккеистов планеты на одном турнире рухнула, после того как шведы, финны, чехи отказались на Кубке мира-2024 играть с русскими.

Источник фото: Федерация хоккея России (ФХР)

Факт? Факт!

В НХЛ дураков нет. Там деньги считать умеют. Ибо, в отличие от государственной КХЛ, за все платят из своего кармана. Заокеанским барыгам давным-давно очевидно: без девятикратных олимпийских чемпионов и 27-кратных чемпионов мира любое соревнование обречено на финансовое фиаско. Любопытно, что ровно столько же титулов и у Кленовых листьев. Потому и без Канады цена любому хоккейному состязанию – ноль!

Нет. Ибо есть и другой факт. Исторический. За 106 лет существования НХЛ более 70 лет – с 1917 по 1989 год лига великолепно обходилась без посланцев СССР и других социалистических стран.

Факт? Факт!

Но есть и другой факт. Когда в НХЛ прибыли первые русские во главе с Фетисовым и Макаровым, миллионные зарплаты в лиге были разве что в виде исключения. Многие аборигены, включая Бретта Халла, возмущались даже тем 350 тысячам долларам годовых, что официально выбил Совинтерспорт для того же Макарова и Крутова. Мол, почему этим коммунистам, отбирающим у нас рабочие места, платят так много? Другой вопрос, что большую часть оклада забирало советское государство.

Именно прибытие наших и чешских молодых звезд вроде Могильного и Федорова, Ягра и Холика позволило НХЛ выйти на иной уровень как игры, так и финансов, а также захватить новые рынки в США и Канаде. Если кто забыл, в 1989 году в НХЛ числилась всего 21 команда. А сейчас сколько? Правильно – 32!

Источник фото: Getty Images

Факт? Еще какой?

Иначе говоря, Чудо на льду на Олимпиаде-1980 заставило заболеть хоккеем Америку, а крушение железного занавеса и прибытие сотен элитных игроков из Европы обеспечило НХЛ немыслимый прежде расцвет и расширение бизнеса вплоть до самых южных штатов США типа Флориды.

Ну а теперь давайте пунктирно пробежимся по НХЛ-2023.

О том, что на Матч звезд пригласили больше россиян, чем от всей Европы вместе взятой, «Советский спорт» писал неоднократно. Да, после отказа из-за травмы приехать американца Меттьюза, которого заменил русский финн Барков, старосветское представительство сравнялось с нашим – по 9 игроков. Но это еще большой вопрос, к кому относить сына популярного форварда «Спартака»? Хотя Александр родился в финском Тампере, где завершал карьеру отец, он выбирал в юниорах, по его словам, за какую сборную выступать – Суоми или России. Однако приглашения из Москвы так и не получил.

Рухнет без девяти россиян в лице Шестеркина и Овечкина, Панарина и Кучерова, Василевского и Сорокина, Свечникова и Тарасенко с Капризовым запланированный на ближайшие выходные во Флориде Матч звезд НХЛ? Однозначно! Как почил в бозе, так и не родившись, Кубок мира-2024. Именно и придуманный Беттманом и Ко для того, чтобы в феврале следующего года заменить всем поднадоевший своей фальшью звездный уикенд. Кому нужно откровенное фиглярство в виде банального массового катания?!

Ну сами посудите, на кой ляд болельщикам «Тампы» и «Вашингтона», «Миннесоты» и «Рейнджерс», «Сент-Луиса» и «Каролины» с «Айлендерс» эта мутная звездная затея, если на лед не просто не выйдут их русские кумиры, а вообще ни одного игрока от клуба не будет?! Да, в Санрайз позвали «островитянина» Нельсона и «рейнджера» Фокса. Но чего бы добились эти нью-йоркские дружины без двух наших чудо-воротчиков, чемпионов Пхенчхана?

ХК «Нью-Йорк Айлендерс»

Ни-че-го! Факт? А то!

Самое время теперь прикинуть, какие клубы НХЛ без потомков Тарасова и Харламова, Боброва и Тихонова, Фирсова и Васильева сгинули бы в глубинах мирового океана вслед за «Рейнджерс» и «Айлендерс».

«Вашингтон» - это вообще не обсуждается. Без Ови хоккея в столице США просто бы не было. Мало того, уже третий год Великая восьмерка тащит всю НХЛ – весь хоккейный мир следит за героическим восхождением динамовца на Пик-894!

«Миннесота» - тоже спорить глупо. Сегодня североамериканское интернет-издание «Атлетик» написало, что по вкладу в игру «диких» Капризов заслуживает зарплаты в 13,6 млн вместо нынешних 9 миллионов! Напомню, пока самый высокий оклад у Макдэвида – 12,5 млн. В следующем сезоне капитана «Эдмонтона» на 100 тысяч долларов обойдет Маккиннон. То есть Кирилл потенциально – самый высокооплачиваемый хоккеист планеты!

«Тампа» - вообще смех. Трех кряду финалов и двух Кубков Стэнли элементарно бы не было без самого надежного вратаря мира и единственного серьезного конкурента Макдэвида в бомбардирской гонке. Равно как Миша Сергачев в ближайшем будущем обязан первым из россиян серьезно побороться за Норрис Трофи – приз лучшему защитнику НХЛ.

«Питтсбург» - конечно! Без Малыча о Кубке Стэнли – тем более трех! – фанаты «пингвинов» мечтали бы до сих пор. К слову, тот же «Атлетик» полагает, что рыночная стоимость Джино в этом сезоне достигла 9,3 млн долларов! Что на 3,2 млн больше, чем Женя зарабатывает реально.

Источник фото: ХК «Питтсбург Пингвинз»

«Сент-Луис» - аналогично! Не видать «музыкантам» Кубка Стэнли-2019 без Тарасенко и Барбашева. Теперь «блюзменов» тянет еще и Бучневич.

«Колорадо» - та же аргументация. Без уральского Фигаро «лавинам» было бы неимоверно сложно добраться до вершины. Ведь Ничушкин, почти как Федоров, доминирует во всех игровых конфигурациях и сочетаниях. Недаром стоило Валерию на старте чемпионата травмироваться, как действующие чемпионы умудрились выпасть из зоны плей-офф!

«Коламбус» - пример от обратного. С Бобровским и Панариным «мундиры» громили в плей-офф победителей регулярки из «Тампы»! Без них скатились на самое дно лиги. Одному Гаврикову эту гнилую тыкву из болота не достать.

«Ванкувер» - это же надо как зависеть от русских, чтобы полсезона заставлять Михеева играть с надорванными крестами, а Кузьменко после 47 игр выписать недрогнувшей рукой роскошный контракт на 11 млн! Если продление отношений с Андреем фанаты «Ванкувера» всячески поддерживают, то только не проклинают врачей и руководство «Кэнакс» за то, что они столь цинично рисковали здоровьем - если не всей карьерой! – Ильи.

«Торонто» - авансом! С появлением в воротах Самсонова оборона легендарного канадского коллектива уже не выглядит безнадежной. С Ильей в рамке можно и на Кубок Стэнли замахнуться! Сегодня уралец благодаря победе над «Вашингтоном» (5:1) установил клубный рекорд – 15 викторий в 17 домашних матчах со старта чемпионата.

Завершаем! Сколько в итоге получается команд, жизненно зависящих от наших хлопцев? Вуаля – 11! То есть без русских НХЛ вернется ровно туда, где находилась до их появления 34 года назад, когда в лиге значился 21 клуб. Со всеми вытекающими. Беттман и вся его че(а)стная компания это отлично осознают. Потому от русских не откажутся никогда!

Правильно сказал Ротенберг, в НХЛ работают очень умные люди. А вот в ИИХФ и МОК рулят, увы, бесноватые самоубийцы