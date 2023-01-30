Профессор побеждает лидера и теснит Никитина и Федорова из топ-3 Западной конференции

Фантастический матч в питерском «Ледовом» с обилием голевых моментов превратился в бенефис вратарей – армейца Подъяпольского Кульбакова. Лишь единожды каждый из них капитулировал, выручая в, казалось, безнадежных ситуациях, когда шайба по всем законам должны была залететь в сетку. Да и в буллитной перестрелке голкиперы позволили распечатать ворота лишь единожды – счастье улыбнулось автозаводцам.
Неделю назад мы восхищались дерзостью команды Игоря Ларионова, с позиции силы переигравшей в родных стенах чемпиона ЦСКА 2:1. Правда, многие считали этот успех удачей прежде всего словацкого вратаря Хуски.
Сегодня волжане еще раз подтвердили неслучайность своего пребывания в четверке сильнейших на Западе.
Сегодня мало кто сомневался в победе лидера. Тем более что подопечные Романа Ротенберга получили пару лишних дней отдыха, а автозаводцы оставили в запасе ведущую тройку во главе с Коваленко, плюс стерневого защитника. Да и пост номер один занял белорус Кульбаков, который начинал в Нижнем Новгороде с пробного контракта.
Хозяева в свою очередь доверили ворота новичку Подъяпольскому, который пока проигрывает конкуренцию Николаеву.
Когда капитан СКА Яшкин открыл счет в меньшинстве, в легкую победу хозяев уверовали не только десять с половиной тысяч болельщиков в «Ледовом», но и сами армейцы.
Однако глаза боятся, а клюшки делают. Вал голевых моментов гости конвертировали в мусорный гол в третьем периоде. В овертайме автозаводцы возили лидеров, но Подъяпольский стоял стеной. Как, впрочем, и Кульбаков.
А про «пенали» - так называл буллиты Ларионов - мы уже рассказали. Добавим, что результативной оказалась последняя попытка нижегородца Михеева. Шайба просочилась сквозь экипировку вратаря и улиткой заползла за ленточку и притаилась за стойкой ворот.
Ротенберг был обескуражен таким поворотом, ведь совсем недавно его команда без проблем расправилась с дерзкими «выскочками» в Нижнем Новгороде 6:2, забросив три быстрые шайбы.
Семь лет «Торпедо» не знало побед в Санкт-Петербурге. Проклятие снял Профессор. Его команда поднялась на второе место в Западной конференции, опустив на третье «Локомотив» и на четвертое ЦСКА. Правда, в среду чемпионы могут отыграть турнирное отступление, если дома обыграют «Куньлунь». Но вспомним, как «драконы» дважды в этом сезоне побеждали чемпионов в Мытищах (оба раза за пределами основного времени) и не будем спешить с оптимистическими прогнозами.
В 1961 году «Торпедо» под руководством Дмитрия Богинова (этот тренер никогда не занимался спортом на профессиональном уровне) завоевало серебряные медали, пропустив вперед только ЦСКА. Чем не цель для Профессора?
ТАБЛО
СКА – «Торпедо» - 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1). Голы: Яшкин – Летунов, Михеев (реш. бул.).