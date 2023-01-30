World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Профессор побеждает лидера и теснит Никитина и Федорова из топ-3 Западной конференции

«Торпедо» без ведущей тройки одержало волевую победу в Санкт-Петербурге.
Профессор побеждает лидера и теснит Никитина и Федорова из топ-3 Западной конференции
30 января 2023 22:52
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

Фантастический матч в питерском «Ледовом» с обилием голевых моментов превратился в бенефис вратарей – армейца Подъяпольского Кульбакова. Лишь единожды каждый из них капитулировал, выручая в, казалось, безнадежных ситуациях, когда шайба по всем законам должны была залететь в сетку. Да и в буллитной перестрелке голкиперы позволили распечатать ворота лишь единожды – счастье улыбнулось автозаводцам.

Неделю назад мы восхищались дерзостью команды Игоря Ларионова, с позиции силы переигравшей в родных стенах чемпиона ЦСКА 2:1. Правда, многие считали этот успех удачей прежде всего словацкого вратаря Хуски.

Сегодня волжане еще раз подтвердили неслучайность своего пребывания в четверке сильнейших на Западе.

Источник фото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

Сегодня мало кто сомневался в победе лидера. Тем более что подопечные Романа Ротенберга получили пару лишних дней отдыха, а автозаводцы оставили в запасе ведущую тройку во главе с Коваленко, плюс стерневого защитника. Да и пост номер один занял белорус Кульбаков, который начинал в Нижнем Новгороде с пробного контракта.

Хозяева в свою очередь доверили ворота новичку Подъяпольскому, который пока проигрывает конкуренцию Николаеву.

Когда капитан СКА Яшкин открыл счет в меньшинстве, в легкую победу хозяев уверовали не только десять с половиной тысяч болельщиков в «Ледовом», но и сами армейцы.

Однако глаза боятся, а клюшки делают. Вал голевых моментов гости конвертировали в мусорный гол в третьем периоде. В овертайме автозаводцы возили лидеров, но Подъяпольский стоял стеной. Как, впрочем, и Кульбаков.

А про «пенали» - так называл буллиты Ларионов - мы уже рассказали. Добавим, что результативной оказалась последняя попытка нижегородца Михеева. Шайба просочилась сквозь экипировку вратаря и улиткой заползла за ленточку и притаилась за стойкой ворот.

Ротенберг был обескуражен таким поворотом, ведь совсем недавно его команда без проблем расправилась с дерзкими «выскочками» в Нижнем Новгороде 6:2, забросив три быстрые шайбы.

Источник фото: ХК СКА

Семь лет «Торпедо» не знало побед в Санкт-Петербурге. Проклятие снял Профессор. Его команда поднялась на второе место в Западной конференции, опустив на третье «Локомотив» и на четвертое ЦСКА. Правда, в среду чемпионы могут отыграть турнирное отступление, если дома обыграют «Куньлунь». Но вспомним, как «драконы» дважды в этом сезоне побеждали чемпионов в Мытищах (оба раза за пределами основного времени) и не будем спешить с оптимистическими прогнозами.

В 1961 году «Торпедо» под руководством Дмитрия Богинова (этот тренер никогда не занимался спортом на профессиональном уровне) завоевало серебряные медали, пропустив вперед только ЦСКА. Чем не цель для Профессора?

ТАБЛО

СКА – «Торпедо» - 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1). Голы: Яшкин – Летунов, Михеев (реш. бул.).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Профессор побеждает лидера и теснит Никитина и Федорова из топ-3 Западной конференции
Профессор побеждает лидера и теснит Никитина и Федорова из топ-3 Западной конференции
«Торпедо» без ведущей тройки одержало волевую победу в Санкт-Петербурге.
30.01.2023 22:52
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Поправлю Ротенберга: без русских НХЛ не рухнет, но потеряет кучу денег, а клубов 10 пойдут на дно
Поправлю Ротенберга: без русских НХЛ не рухнет, но потеряет кучу денег, а клубов 10 пойдут на дно
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, возглавляющий беспрекословного лидера чемпионата СКА, дал мощное интервью, которое вызвало бурную и неоднозначную реакцию.
30.01.2023 19:27
Хоккей
автор: Виталий Славин
ЦСКА хочет подложить свинью «Спартаку»? Чемпионы подарили победу «Северстали»
ЦСКА хочет подложить свинью «Спартаку»? Чемпионы подарили победу «Северстали»
Команда из Череповца зашла в зону плей-офф
29.01.2023 20:30
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Малкин выбил очередной полтинник, однако НХЛ на Матч звезд вместо Меттьюза вызвала финна Баркова
Малкин выбил очередной полтинник, однако НХЛ на Матч звезд вместо Меттьюза вызвала финна Баркова
Евгений Малкин, набрав сегодня 3 (2+1) очка в матче с «Сан-Хосе» (4:6), достиг отметки в 50 баллов пятым из россиян. А как было в прошлом сезоне и что у представителей других стран?
29.01.2023 17:07
Хоккей
автор: Виталий Славин
Армия Ротенберга разбилась о стену Исаева. Лидер уступил в Ярославле с сухим счетом
Армия Ротенберга разбилась о стену Исаева. Лидер уступил в Ярославле с сухим счетом
«Локомотиву» для победы хватило одного гола.
27.01.2023 22:51
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Андрей Кузьменко: полсезона в НХЛ – и в дамках! Вот что значит уехать за океан вовремя
Андрей Кузьменко: полсезона в НХЛ – и в дамках! Вот что значит уехать за океан вовремя
Пролетевшему мимо Олимпиады в Пекине экс-форварду СКА хватило в НХЛ 47 матчей, чтоб подписать контракт на 11 миллионов долларов.
27.01.2023 17:44
Хоккей
автор: Виталий Славин
Неужели кто-то еще верит Баху? Неужели история с провалом КМ-2024 никого ничему не научила?
Неужели кто-то еще верит Баху? Неужели история с провалом КМ-2024 никого ничему не научила?
Полемические заметки о заявлении Международного олимпийского комитета в отношении допуска России и шансах наших хоккеистов поехать в Милан на Игры-2026.
26.01.2023 16:50
Хоккей
автор: Виталий Славин
СКА сравнял счет в армейской Суперсерии. А у ЦСКА опять промолчали лидеры
СКА сравнял счет в армейской Суперсерии. А у ЦСКА опять промолчали лидеры
Питерцы одержали волевую победу 3:1.
25.01.2023 22:26
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Невиданный эксперимент КХЛ: все спорные эпизоды покажут на видеокубе! Но готова ли к этому публика?
Невиданный эксперимент КХЛ: все спорные эпизоды покажут на видеокубе! Но готова ли к этому публика?
Сегодня КХЛ запускает революционное новшество! На видеокубах арен будут показывать повторы нарушений, а также спорные моменты, просматриваемые судьями по запросу тренеров.
25.01.2023 17:04
Хоккей
автор: Виталий Славин
Московская армия утонула в Волге. Ларионов вторично переиграл Федорова
Московская армия утонула в Волге. Ларионов вторично переиграл Федорова
«Торпедо», как и в Москве, деклассировало ЦСКА.
23.01.2023 22:38
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика