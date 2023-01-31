«Парик прижимают к борту. Такой парик нам не нужен». Но хоккей Халла мы не забудем никогда

Внимание! Говорит и показывает Торонто. Говорит и показывает Торонто.

Телевидение Советского Союза продолжает свой рассказ об интереснейших матчах грандиозного хоккейного спектакля: сборная Советского Союза – сборная профессионалов Канады-74.

Да, дорогие друзья, интерес к этим матчам в Канаде – огромный. Я бы сказал – просто нездоровый. Билеты на матч стоят так дорого, что простой человек купить такой билет не может.

Такие билеты нам не нужны!

Вот сейчас на экранах телевизоров вы видите знаменитого канадского ветерана, звезду профессионального хоккея Канады Горди Хоу. Действительно, блистательный игрок. Нет слов – звезда в полном смысле слова. Но когда смотрю на него, больно становится за весь канадский хоккей – 46 лет, тысяча шрамов, весь седой. Чтобы прокормить семью, он вынужден выезжать на площадку и забрасывать шайбы. И все равно на жизнь не хватает: сам играет и детей заставляет! Дети вместо того чтобы учиться, расширять свой кругозор, носятся по площадке, лезут в драку с нашими ребятами.

Нет, такие дети нам не нужны!

Канадцы выпускают сильнейшую пятерку на поле, которую возглавляет Бобби Халл. 35-летний бомбардир играет в парике. Но об этом вы хорошо знаете. Я вам об этом уже раз 10-12 говорил. Шайба у Халла, Халл идет за ворота, выкатывается на пятачок, опасный момент! В это время Халл неожиданно теряет парик. Вот так бывает! Парик прижимают к борту. Сейчас будет вбрасывание. Наш спортсмен Анисин подъезжает, поднимает парик, отдает его Халлу. Правильно – это по-спортивному.

Такой парик нам не нужен!

Шайба опять в нашей зоне. Она у Халла. Бросок! Еще бросок! Шайба в руках у Третьяка. Молодец, Владик.

Последние секунды матча. Только бы удержать перевес. Только бы за эти девять секунд не пропустить четыре шайбы. Восемь секунд до конца, три, две, одна… Все! Сирена возвещает о том, что сборная Советского Союза одержала блистательную убедительную победу над хвалеными канадскими профессионалами.

Время нашего репортажа подошло к концу. Я еще раз от всей души поздравляю наших замечательных спортсменов с этим замечательным успехом.

Передача была организована нашим замечательным радио и замечательным телевидением. Вел репортаж наш замечательный комментатор Николай Озеров.

…Не удержался, чтобы не привести полностью дружеский шарж Геннадия Хазанова на легендарного Николая Николаевича. Фирма «Мелодия» выпустила эту запись с концерта на отдельной пластинке, а я этот монолог помню с детства. Вот насколько был популярен хоккей в СССР в 70-е годы. Жители огромной Страны Советов знали в лицо не только всех наших ведущих игроков, но и многих канадцев, а Халл и Хоу мгновенно стали всеобщими любимцами.

Дошло до того, что самый тиражный в то время еженедельник «Футбол/хоккей», воскресное приложение к «Советскому спорту», после Суперсерии-1974 поместил фото Халла на обложку! Иностранный хоккеист оказался на ней в первый и последний раз! А я, московский пацан, этот портрет Золотой ракеты, как прозвали Бобби за океаном, повесил над своим письменным столом. Канадец каждый день с улыбкой смотрел на меня почти десять лет – вплоть до женитьбы. Рядом с ним все это время красовался цветной Мик Джаггер из «Крокодила», а также черно-белый Джордж Харрисон с женой Патти, которая потом ушла к Клаптону.

То есть Бобби Халла мы всем двором боготворили точно так же, как Битлов и Роллингов!

Чем покорил он персонально меня? Да всем! Внешностью. Спокойствием. Скромностью. Корректностью. Рабочей этикой.

Но главное, конечно, сама игра. Неповторимая. Космическая. Тем более, мы были готовы к свиданию с выдающимся канадцем: в 1971 году в издательстве «Физкультура и спорт» вышла его книга «Моя игра – хоккей». Не помню, как она мне досталась, ибо 100 тысяч экземпляров, кажется, даже до магазинов не дошли, но зачитал я книжицу с черно-белой обложкой в мягком переплете реально до дыр. А самыми ошеломляющими и ценными для нас были последние 16 страниц с фотографиями Халла и – о, чудо! – волшебными эмблемами клубов НХЛ! Добыть их где-то еще в советское время было просто невозможно.

В заокеанской части Суперсерии-1974 Халл потряс меня скоростью и броском – как кистевым, так и щелчком. Любой его выстрел был потенциальным голом. Как позже объяснял мне Владислав Третьяк, отразить бросок канадца было невозможно чисто физически. Единственный способ – при замахе мгновенно выкатывать вперед, сокращать угол обстрела и надеяться, что шайба попадет в тело. Для этого наш вратарь перед каждой игрой тщательно точил коньки, чтобы максимально быстро оттолкнуться и выброситься навстречу шайбе!

В последнем четвертом матче в Канаде Халл уже в первом периоде сделал хет-трик, на что ему хватило пяти минут! Хозяева повели 5:2. Во второй трети наши одну шайбу отквитали, до 57-й минуты держался счет 5:3. Спасли Мальцев и шальной залп от синей Гусева – 5:5. Тем не менее за океаном мы сыграли хуже, чем в 1972 году – одна победа вместо двух, и только помощь домашних судей помогла вытащить эту Суперсерию в Москве.

Бобби забил больше всех – семь шайб. На самом деле их было восемь. В седьмом матче, в котором решался исход серии, канадец с финальной сиреной сделал счет 5:4 в пользу гостей. Однако судья за воротами фонарь не зажег, дескать, время вышло. Это был Виталий Уваров, который десятилетия спустя мне признался: гол был чистый, а не зафиксировал он его по указанию сверху. Ничья обеспечила нам досрочную победу в серии.

Интересно, что Халла признали самым корректным у «Кленовых» и премировали двухнедельным туром по СССР. Да, канадский Геракл чудовищную силу использовал исключительно по назначению.

О том, как ценили Халла на родине, лучше всего говорит тот факт, что осенью 1976 года под давлением болельщиков его – единственного из ВХА! – НХЛ амнистировала на месяц и разрешила выступить за Кленовых на первом Кубке Канады. Форвард, как всегда, не подкачал: в 37 лет с пятью шайбами стал лучшим снайпером, а хозяева взяли трофей.

Наши хоккеисты в различных вариантах еще неоднократно пересекались с Халлом, в том числе в Лужниках на Призе «Известий», и каждая такая встреча становилась грандиозным, как сказал бы Николай Озеров, событием.

После упразднения ВХА Золотая ракета еще сезон отыграл в НХЛ и в 41 год завершил блистательную карьеру.

Для меня абсолютно ясно, что Бобби Халл еще в 70-х выбил бы 900 голов и стал бы лидером НХЛ на века, если бы ВХА не соблазнила канадца первым миллионным контрактом в истории хоккея. НХЛ, конкурируя с ВХА и теряя ведущих мастеров, здорово ослабла. Так что, свои законные 50+ шайб за сезон Роберт Мервин, если бы остался в «Чикаго», штамповал бы без особого труда.

Он эту десятую сотню в принципе и разменял – 610 шайб в НХЛ и 303 в ВХА. Но за океаном о банкротах быстро забывают, да и какой смысл НХЛ раскручивать бывшего конкурента? Потому все подвиги Халла в ВХА всячески замалчивают, а цифры вовсе нигде не упоминают.

Хотя о том, что у него был самый мощный бросок, не спорит никто. С кистей бросал со скоростью 169 км/час! Это зафиксировали в сезоне-1965/66, когда нападающий «Чикаго» наштамповал рекордные на тот момент 54 гола. Тогда же Институт фитнеса Канады установил, что у Бобби идеальный мышечный тип телосложения и сравнил его с Гераклом, сыном Зевса. А бицепсы хоккеиста были больше, чем у королей бокса 60-х, тяжеловесов Кассиуса Клея (он же – Мухаммед Али) и Флойда Паттерсона!

Щелчком Халл разгонял шайбу вовсе до космических 190+ км/ч! Для сравнения: Александр Овечкин на Матче звезд-2018 выиграл конкурс на силу броска с результатом 163 км/ч.

Ну а Золотой ракетой канадца прозвали за сумасшедшую скорость: его неофициальный рекорд всех времен – 48 км/ч!

Именно с Халла брал пример Анатолий Тарасов, когда первым в Европе стал в численном преимуществе выпускать на синюю линию четвертым нападающим Анатолия Фирсова с его убойным щелчком. А тот в свою очередь первым в Старом Свете перенял у Бобби «банан», который внедрил его в НХЛ вместе со словацким одноклубником по «Чикаго» Стеном Микитой. Тарасов, кстати, поначалу жутко ругался: мол, гнутый крюк ухудшает обводку и бросок с лопаты, но Фирсов делом доказал, что это не так.

Вот какие полвека назад были деревянные клюшки! И какие люди – немногословные титаны мирового хоккея!