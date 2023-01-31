Сын футболиста «Спартака» не пускает красно-белых в плей-офф

Удивительный матч в «Мегаспорте» завершился победой аутсайдера над «Спартаком», ведущим борьбу за путевку в плей-офф. А конкурент красно-белых, «Северсталь», выиграл у «Магнитки» и потеснил красно-белых из кубковой восьмерки.

Спартаковцев подкосили ранние удаления до конца игры ведущего защитника Кина – за колющий удар и вратаря Красикова – за игру высоко поднятой клюшкой. На лед вышел бэкап Куликов – настоящий мышелов.

В первом периоде «леопарды» доминировали – 3:0 по счету, 20-5 по броскам (плюс 11 блокшотов у красно-белых), 5:18 – 2:29 по времени в атаке. Третью шайбу забросил вундеркинд Мичков, который после ухода Сергея Светлова начал увядать.

После перерыва хозяева очухались и сподобились на поворот: сравняли счет, перебросав гостей 27-3, время в атаке 7:48 – 1:08. Спартаковцы могли забить и четвертый гол, но выручил вратарь Бердин.

Казалось, в третьем периоде москвичи дожмут аутсайдеров. Но, видно, выплеснули все силы во второй трети. Гости наказали красно-белых за ошибку при смене состава на третьей минуте: Куликов не среагировал на приличный бросок со средней дистанции. Назовем его именем ушедшего из жизни великого канадца, первого хоккеиста-миллионера Бобби Халла.

Времени на перелом оставалось вагон и телега, но забить спартаковцам не удалось. «Леопарды» защищались самоотверженно и отстояли победу. Первую под руководством нового главного тренера Дмитрия Кокорева.

Его отец – габаритный защитник футбольного «Спартака» 1970-х. Мне он запомнился реализованным пенальти в кубковом матче красно-белых, упавших в первую лигу, с чемпионским «Торпедо». Дело было в июне 1977-го в Лужниках. После нулей за 120 минут, били 11-метровые. Спартаковцы реализовали только один и уступили 1:3.

А сам Дмитрий Кокорев закончил хоккейную школу московского «Динамо», но в 2001-м был отдан в терпящий бедствие ПХК ЦСКА. Ему не понаслышке знакомо чувство вечного неудачника. Армейцы тогда изрядно напроигрывались и вылетели из суперлиги. Ныне КХЛ – закрытая лига, никому расставание с ней не угрожает, а зря.

В любом случае, поздравления «леопардам» с победой – столь редкой в этом сезоне! Да еще и над мотивированным соперником, который не имеет право сорить очками, как, к примеру, «Магнитка».

Финалист плей-офф-2022 уступил в Череповце 1:4. И пусть главный тренер «Северстали» Андре Разин признался, что его команда бережно отнеслась к голевым моментам, в отличие от гостей. Последовательно обыграть чемпиона и вице-чемпиона с одинаковым счетом 4:1 дорогого стоит.

Одержали победы и другие команды, цепляющиеся за плей-офф, - «Нефтехимик» и «Трактор». Но челябинцы по-прежнему на дне турнирной таблицы Востока и не факт, что поднимутся и прорвутся в кубковую восьмерку.

ТАБЛО

«Спартак» - ХК «Сочи» - 3:4, «Трактор» - «Динамо» М – 2:1, «Северсталь» - «Металлург» - 4:1, «Нефтехимик» - «Автомобилист» - 4:3 ОТ.