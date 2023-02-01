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У конторы Тардифа кончились деньги? Или президент ИИХФ получил пинка от Дяди Сэма?

По ходу инспекции готовности Финляндии к чемпионату мира-2023 президент ИИХФ Люк Тардиф вчера сделал в Хельсинки громкое заявление о возможности возвращения России и Беларуси.
У конторы Тардифа кончились деньги? Или президент ИИХФ получил пинка от Дяди Сэма?
01 февраля 2023 18:47
автор: Виталий Славин

«Мы в курсе заявления МОК о возможном возвращении России на международные старты, - начал свой длинный спич француз. - Я полностью его понимаю. Потому что международная федерация должна быть вне политического давления. Неважно, откуда это давление идет. Наши решения всегда продиктованы спортом и безопасностью.

У нас всегда есть веские причины не соглашаться на политическую игру некоторых альянсов. Потому что конфликты есть везде – между Китаем и Тайванем, в Пакистане, Киргизии, Армении. Как международная федерация мы должны быть открыты к участию атлетов со всего мира. Но это не значит, что мы не должны не думать о безопасности соревнований, сотрудников, игроков, включая россиян и белорусов.

Мораль - не часть наших решений. У меня как у обычного человека есть свои взгляды на ситуацию, но как президент ИИХФ я должен принимать решения с другой точки зрения. Самое главное - безопасность. Это не значит, что у меня нет морали. Прошу прощения, если разочарую вас, но мы не позволяем политическому давлению влиять на наши решения. Мы должны принимать решения вне моральных вопросов. ИИХФ организует хоккейные мероприятия, но не решает мировые проблемы. Судить – не наша работа, у меня есть свои мысли, но мы должны держаться подальше от осуждения.

Мы с радостью вернем Россию и Беларусь как можно скорее. Потому что это будет означать, что конфликт на Украине окончен. Перед этим надо отметить, что турниры должны быть хорошо организованы с точки зрения безопасности. Моя задача — собрать семью вместе и провести турнир как можно лучше.

Давление со стороны России есть, но мы не приемлем политического давления. Также есть давление со стороны МОК. Рене Фазель по-прежнему стремится влиять на деятельность ИИХФ в интересах России. Но он не оказывает влияния на наши решения. Мы должны принимать решения, невзирая на давление, и думать о том, что лучше для спорта.

Не скажу, что участие России и Беларуси в чемпионате мира, пока идет конфликт, невозможно. Но я не знаю, как это было бы возможно. Перелеты в нынешней ситуации сложны. Когда идет военный конфликт, игроки из России и Беларуси не могут летать. Это будет большой проблемой.

Для участия России и Беларуси должны быть гарантии безопасности для игроков. В начале конфликта мы говорили, что запретим им выступление на год. Возвращение этих стран не в наших руках. На Совете ИИХФ в марте мы снова вернемся к рассмотрению этой ситуации и примем решение, смогут ли Россия и Беларусь участвовать в турнирах сезона-2023/2024. Мы идем год за годом и ожидаем, что ситуация улучшится.

МОК выставил два условия для возвращения российских спортсменов. Одно касается следования антидопинговым правилам. Сейчас мы не знаем, как проходит контроль допинга в России, только по этой теме много вопросов. Второе условие касается того, что спортсмены не должны продвигать военные действия, но нам оно не совсем понятно. Поэтому в середине февраля у нас намечена встреча с МОК. Что должны сделать спортсмены: подписать какую-то бумагу или что? У нас много вопросов к МОК.

Решение об участии России и Беларуси в Олимпиаде 2026 года будет приниматься на конгрессе ИИХФ в апреле следующего года. Затем мы должны организовать олимпийскую квалификацию, и нужно знать, какие страны участвуют. Возможно, тогда Россия и вернется. Мы - демократическая организация, которая принимает решения в соответствии с руководящими принципами».

Что бы все это значило? И почему вслед за МОК зашевелилась и Международная федерация хоккея?

По-моему, объяснение на поверхности. Достаточно взглянуть на итоги недавно завершившегося в Мельбурне открытого чемпионата Австралии по теннису, включая юниорские состязания, а также чемпионата США и Европы по фигурному катанию. В списках призеров рябит от русских и белорусских фамилий!

В это воскресенье во Флориде на лед вовсе выйдет Красная машина во главе с Овечкиным и Панариным, ведь в состав сборной Столичного дивизиона НХЛ на Матч звезд заявлено аж пятеро россиян! Еще четверо наших представителей сыграют за Центральный и Атлантический дивизионы. Так что в финале мини-турнира мы точно будем, а девять игроков на Матче звезд НХЛ – отечественный рекорд!

Почему никому в голову не приходит отстранять нас и белорусов в теннисе и НХЛ? По самой прозаической причине: дураков в мировом спортивном шоу-бизнесе с миллиардными оборотами нет, чтоб резать курицу, несущую золотые яйца!

«Советский спорт» много писал о том, как финны, шведы, чехи отказом играть с русскими вынудили НХЛ отказаться от возрождения Кубка мира в 2024 году. Но параллельно с желанием Беттмана и Ко впервые за восемь лет собрать на своем турнире всех сильнейших игроков планеты, с резонансным заявлением выступила глава Национального олимпийского и паралимпийского комитета США Сюзанна Лайонз. В декабре прошлого года в интервью The Wall Street Journal она прямо так и сказала, что недопуск россиян отбрасывает олимпийское движение назад:

- США поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь. Но мы категорически против того, чтобы они вернулись под национальным флагом, в то время как их страна находится под санкциями. Возвращение россиян действительно важно. Хоть катализатор ситуации все еще присутствует, вопрос безопасности атлетов уже не стоит так остро.

С чего это Лайонз спелась с Беттманом? Да по той же самой причине: ничего личного, это банальный бизнес.

Как известно, все основные спонсоры Олимпиад – из Америки. Но летние и зимние Игры – не футбол, где планета, включая рекламодателей, не заметила отсутствия России на чемпионате мира в Катаре. Оно и понятно – безнадежные лузеры никому не интересны, а значит – не нужны.

Но как представить без России хоккей и фигурное катание, теннис и синхронное плавание, спортивную и художественную гимнастику, лыжи и биатлон, легкую атлетику и борьбу? Перечень олимпийских дисциплин можно продолжить.

Ответ – никак! Если, конечно, хочешь получить барыши, которые запланировал. А без наших атлетов, очевидно, просмотры, а с ними – и прибыли неизбежно упадут. НХЛ так испугалась финансового фиаско, что вообще отказалась возобновлять без русских Кубок мира. Попутно столь же однозначно протрубила шишкам из ИИХФ и МОК, что без наших волшебников шайбы НХЛ гарантированно не поедет и на Олимпиаду-2026 в Милане. И кому она тогда нужна будет? Верно – никому! Зато телевизионным и прочим компаниям-гигантам США, сотрудничающим с МОК, грозит многомиллионными убытками.

Словом, лично я не исключаю, что Дядюшке Сэму из-за океана элементарно надоело смотреть на заигравшуюся европейскую песочницу, включая Тардифа с его ИИХФ. Принцип монтера Мечникова ведь никто не отменял – сначала деньги, потом стулья. Но если все глобальные игроки в парижскую и миланскую Олимпиаду уже капитально вложились, то со стульями-то возникла серьезная проблема. Так и обанкротиться недолго.

Другой вопрос – согласимся ли мы сами с унизительными условиями МОК? На сайте популярного спортивного российского портала сейчас идет опрос: против участия высказались 70 процентов из семи тысяч проголосовавших.

источник: «Советский спорт»
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