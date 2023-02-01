Никитин отрепетировал игру против СКА в плей-офф. «Локомотив» опять победил команду Ротенберга

Возможно, невским армейцам не хватило голеадора Гусева, пропустившего матч. В третьем периоде, когда гости сосредоточились на сохранении минимального преимущества, хозяева могли затащить игру в овертайм. Но один из лидеров бомбардирской гонки чемпионата Хайруллин не реализовал буллит, назначенный за фол вратаря Исаева – он прижал шайбу ко льду за воротами. Правда, его туда буквально вытолкали соперники, но судьи после грубой результативной ошибки, допущенной во второй 20-минутке, решили отдать должок хозяевам.

Так в чем напортачили люди в полосатых джерси? Перед вторым голом за авторством «неуправляемого летательного объекта» Беляева они проглядели удар клюшкой по лицу армейца Галимова. Ему расквасили нос, что тянуло на двойной малый штраф.

После этого эпизода соперники вышли из берегов. Защитник-гренадер Педан принялся воспитывать «малыша» Полунина. Бардаков и Никулин обменялись боксерскими ударами. А Яшкин на своем пятачке завалил на лед Шалунова. Падая, капитан армейцев порезал коньком большой палец лайнсмена (не поймите превратно), бесстрашно ринувшегося разнимать борцов. Пришлось врачу хозяев Богдашевскому оказывать помощь. Но каков самый высокооплачиваемый железнодорожник, зарабатывающий 90 миллионов рублей в год! Уже в партере он перевернул, а потом подмял под себя Яшкина (а это больше центнера живого веса) и вышел победителем из этой борцовской схватки.

Надо признать: от хозяев отвернулась удача. Они доминировали во всех компонентах игры, кроме блок-шотов. По броскам их перевес особенно впечатляет: 44-16. Но распечатать ворота великолепного Исаева сподобились только единожды – отличился молодой Хуснутдинов.

При этом обе шайбы ярославцев из разряда «грязных», «мусорных». Первую из них закинул рукой в свои ворота малоопытный защитник Грязнов. А потом Беляев добил с лета шайбу, взвившуюся свечкой и опускавшуюся на пятачок.

«Локомотив» победил 2:1. А СКА, удовлетворившись реваншем в армейском дерби (3:1), успокоился и трижды подряд проиграл, довольствовавшись в эти трех матчах двумя заброшенными шайбами. Кстати, 27 января в Ярославле лидеры уступили 0:1, впервые в сезоне не поразив ворота. «Локомотив» преуспел в шести матчах со СКА в этой регулярке, одержав четыре победы.

Главный тренер железнодорожников Игорь Никитин, умеющий побеждать питерцев еще с ЦСКА (в 2018-м, 2019-м и 2021-м), еще раз дал понять, что не боится свидания с командой Ротенберга в плей-офф.

Правда, эту афишу могут испортить «Торпедо» и ЦСКА. Ситуация в верхах Запада запутанная. Пока вторым идет «Торпедо», сегодня разгромившее «Салават Юлаев» 5:1. А чемпионы после серии неудач наколотили в ворота «Куньлуня» рекордные для себя семь (!) шайб, отыграв гандикап 0:2 и победив 7:4. У ЦСКА на один матч меньше, чем у «Торпедо» и на два, чем у «Локомотива». Но их нужно еще выиграть, победы же команде Сергея Фёдорова даются в муках.

До финиша регулярки осталось по 9-10 матчей. С нетерпение ждем жаркой борьбы не только за преимущество своего поля, но и за путевки в плей-офф.

ТАБЛО

СКА – «Локомотив» - 1:2, ЦСКА – «Куньлунь Ред Стар» - 7:4, «Торпедо» - «Салават Юлаев» - 5:1, «Амур» - «Сибирь» - 3:0, «Адмирал» - «Авангард» - 2:3 Б, «Ак Барс» - «Барыс» - 2:1.