Беттман и Тардиф, хватит гробить мировой хоккей! НХЛ и ИИХФ, берите пример с ФИФА и УЕФА

Средняя телеаудитория телеканала ESPN на матче НХЛ сейчас насчитывает 373 тысячи человек, а год назад было 478 тысяч. Минус 22%. Средняя аудитория Turner Sports составила 359 тысяч за 36 матчей. Это на 16 процентов меньше по сравнению с 20 играми, которые Turner транслировал за тот же период в сезоне-2021/2022.

Бывший защитник НХЛ Карло Колайаково назвал возможные причины потери интереса болельщиков к НХЛ:

«Надеюсь, это сигнал к переменам в НХЛ. Чтобы сломать тенденцию, нужно обратить внимание на следующие моменты:

- не хватает культовых противостояний, дерби;

- крайне мало сюжетных линий;

- вокруг вероятных обменов больше шумихи, чем анализа реально совершенных трейдов;

- плохая раскрутка звезд;

- ужасный формат плей-офф;

- неопределенное время начала матчей: сделайте так, чтобы игра начиналась в семь вечера, а не в 19:10, 19:15 или 19:20».

Последний пункт абсолютно точный. Действительно, пожалуй, только в НХЛ игра по расписанию должна вроде бы начаться в 19:00, но никогда в это время не стартует. Никогда! Минимальная задержка в 10 минут, а бывает - в 20, даже в 30! Это жутко бесит и раздражает.

Все остальное – банальные прописные истины здорового спортивного бизнеса. Разумеется, все обозначенное Карло надо улучшать и постоянно иметь в виду.

Но я выскажу чисто субъективное мнение с другой стороны Атлантики, тем более спустя несколько дней после кончины кумира советских мальчишек 70-х годов Бобби Халла.

Интерес к хоккею по всему миру падает по той тривиальной причине, что НХЛ ограбила всех, собрала у себя сливки со всей планеты и тупо закрылась! Лига пропустила уже две Олимпиады, а Кубок мира-2016 с участием непонятной сборной стран Европы второго эшелона и команды молодых звезд Северной Америки вовсе превратила в цирк.

Почему в СССР обожали старину Халла? Боба регулярно видели в деле! Суперсерия-1974, Кубок Канады-1976, клубные сечи с ВХА, Кубок Японии, Приз «Известий»… Да-да, Золотая ракета в составе «Виннипег Джетс» без проблем приезжал в Лужники на наш традиционный декабрьский турнир!

После первой клубной серии с НХЛ в 1975 году советские хоккеисты вообще на много лет забыли о том, чтоб встречать Новый год дома в кругу семьи! Владислав Третьяк смог это сделать только по окончании карьеры. Новогодние турне по Северной Америке, зубодробительные стыки с НХЛ и ВХА тогда были такими же привычными, как сейчас молодежный чемпионат мира в конце декабря. И все это не считая чемпионата мира и Олимпийских игр! Плюс многочисленные клубные европейские турниры.

Вот и выходило, что у ведущих советских мастеров в чемпионате страны набиралось всего-то 40 – 50 матчей. Но примерно столько же к концу сезона набегало благодаря многочисленным визитам за рубеж!

Увы, отказом в погоне за сиюминутной выгодой участвовать в Олимпиадах, упразднением Кубка Виктории, в котором сходились обладатели Кубка Стэнли и Кубка европейских чемпионов, НХЛ отрезает себе палец за пальцем. Именно Чудо на льду на Играх-1980 вызвало хоккейный бум в США! Миллионы мальчишек ринулись в секции. Спустя 16 лет это поколение вновь прибывших в одну калитку раскатало Канаду Гретцки и Россию Федорова на первом Кубке мира-1996. Колония американцев выросла в НХЛ в разы, а сама ледовая игра захватила южные штаты вплоть до Флориды.

Ущербность, бесконечная архаичность всей системы мирового хоккея убивает наповал в сравнении с футболом. Недаром ФИФА и УЕФА всячески противятся созданию европейской Суперлиги по типу НХЛ. Ибо это разрушит всю структуру соревнований – великолепно выстроенную!

В футболе круглый год по всему миру что-то происходит – национальные чемпионаты и Кубки, континентальные турниры вроде Лиги чемпионов и Лиги Европы, чемпионат мира, Олимпийские игры, соревнования сборных на своих континентах – недаром в Старом Свете говорят, что Евро порой сложнее выиграть, чем мундиаль. Плюс идеально отлаженная система трансферов, позволяющая бедным клубам выживать благодаря работе с резервом и продаже игроков.

А что в хоккее? Да после сочинской Олимпиады-2014 вообще ничего! Зеро! Сильнейшие против сильнейших не встречаются вовсе! В футболе подобное просто невозможно представить! Когда мы последний раз пересеклись с Канадой в топ-составах? Правильно – 13 лет назад в четвертьфинале Олимпиады в Ванкувере.

Но как раскручивать хоккей, если культовое противостояние по факту кануло в Лету?! А ведь в 1972 и 1974 годах мы пластались с Кленовыми светилами по восемь матчей за месяц! Что теперь – после развала Советского Союза? В это жутко поверить, но за треть века мы сыграли с клубами НХЛ в России… Нет, множественное число не подходит! Единственный раз к нам в Питер на рандеву со СКА пожаловала сама «Каролина»! Все!!!

Господа Беттман и Тардиф, лидеры НХЛ и ИИХФ, зацените разницу. Вот что было на хоккейной Земле в одном только 1976 году:

январь – первая клубная суперсерия НХЛ – СССР с участием ЦСКА и «Крыльев Советов», усиленных премьерами «Спартака», «Динамо», СКА;

февраль – Олимпиада в Инсбруке с уникальным матчем всех времен СССР - Чехословакия;

апрель – чемпионат мира в Польше, где мы умудрились продуть хозяевам;

сентябрь – первый Кубок Канады с участием Орра и Халла, Эспозито и Лефлера и всех-всех-всех, включая начинающего тренера Боумена;

ноябрь – двухматчевая битва в Праге между ЧССР (действующие чемпионы мира) и СССР (действующие олимпийские чемпионы);

декабрь – Приз «Известий» с участием «Виннипег Джетс» Бобби Халла;

декабрь и январь – суперсерия клубы ВХА – сборная СССР с заездом в Хьюстон к семейству Хоу и, разумеется, в Виннипег к Золотой ракете.

Каково?! Уму непостижимо!!! Плюс забойнейший чемпионат страны, который выиграл «Спартак» за тур до финиша. В последний раз в истории красно-белых.

А что произошло в тот год в футболе? Смешное Евро с участием… четырех команд. Такой же несерьезный олимпийский турнир в Монреале, где только соцстраны привезли сильнейшие составы. Однако Лобановский все проиграл. Еще куцые еврокубки по олимпийской системе. То есть матч дома, на выезде – и досвидос! Ну и «Спартак» из высшей лиги бездарно вылетел.

Все! Потому хоккей в те времена подвинул знатно футбол по популярности в СССР. Тем более что сборная пролетела мимо не только Евро-1976, но и Евро-1980, а также ЧМ-1974 и 1978.

Вот и ответ мистеру Колайаково. Варясь в Америке четверть века в одном котле, НХЛ сама обрекла себя на бездонную рутину. Чего после этого застоя удивляться бешеному ажиотажу на молодежных чемпионатах мира в Канаде под Новый год! Хоть что-то новенькое появляется, а главное - против чужих рубятся свои, вокруг которых сплачивается вся нация.

Но ведь раньше – 40-50 лет назад – такое происходило не просто каждый год, а в тройном минимум размере. Из сезона в сезон!

Потому все, что ныне предлагает экс-игрок НХЛ, в прошлом веке гарантировалось априори: культовые противостояния, невероятные сюжетные линии (Суперсерии-1972 и 1974, финал Кубка Канады-1981 и 1987), изобилие звезд и простейшая схема плей-офф!

Но ничего, у нас еще не все потеряно! Позавчера футбольная Суперлига в Мадриде выиграла апелляционный суд. УЕФА и ФИФА не смогут наказать «Реал», «Барселону», «Ювентус» и другие топ-клубы Старого Света за инициативу по созданию полностью автономной межнациональной лиги по типу НХЛ.

Ну и правда, а чем футбол хуже хоккея? Если можно взять все сразу и ни с кем не делиться, почему бы это не сделать здесь и сейчас?