World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Беттман и Тардиф, хватит гробить мировой хоккей! НХЛ и ИИХФ, берите пример с ФИФА и УЕФА

Вслед за финансовыми провалами ИИХФ с чемпионатами мира без россиян тревожные вести пришли из НХЛ: телерейтинги на двух основных каналах США рухнули более чем на 20 процентов!
Беттман и Тардиф, хватит гробить мировой хоккей! НХЛ и ИИХФ, берите пример с ФИФА и УЕФА
02 февраля 2023 18:38
автор: Виталий Славин

Средняя телеаудитория телеканала ESPN на матче НХЛ сейчас насчитывает 373 тысячи человек, а год назад было 478 тысяч. Минус 22%. Средняя аудитория Turner Sports составила 359 тысяч за 36 матчей. Это на 16 процентов меньше по сравнению с 20 играми, которые Turner транслировал за тот же период в сезоне-2021/2022.

Бывший защитник НХЛ Карло Колайаково назвал возможные причины потери интереса болельщиков к НХЛ:

«Надеюсь, это сигнал к переменам в НХЛ. Чтобы сломать тенденцию, нужно обратить внимание на следующие моменты:

- не хватает культовых противостояний, дерби;

- крайне мало сюжетных линий;

- вокруг вероятных обменов больше шумихи, чем анализа реально совершенных трейдов;

- плохая раскрутка звезд;

- ужасный формат плей-офф;

- неопределенное время начала матчей: сделайте так, чтобы игра начиналась в семь вечера, а не в 19:10, 19:15 или 19:20».

Последний пункт абсолютно точный. Действительно, пожалуй, только в НХЛ игра по расписанию должна вроде бы начаться в 19:00, но никогда в это время не стартует. Никогда! Минимальная задержка в 10 минут, а бывает - в 20, даже в 30! Это жутко бесит и раздражает.

Все остальное – банальные прописные истины здорового спортивного бизнеса. Разумеется, все обозначенное Карло надо улучшать и постоянно иметь в виду.

Но я выскажу чисто субъективное мнение с другой стороны Атлантики, тем более спустя несколько дней после кончины кумира советских мальчишек 70-х годов Бобби Халла.

Интерес к хоккею по всему миру падает по той тривиальной причине, что НХЛ ограбила всех, собрала у себя сливки со всей планеты и тупо закрылась! Лига пропустила уже две Олимпиады, а Кубок мира-2016 с участием непонятной сборной стран Европы второго эшелона и команды молодых звезд Северной Америки вовсе превратила в цирк.

Почему в СССР обожали старину Халла? Боба регулярно видели в деле! Суперсерия-1974, Кубок Канады-1976, клубные сечи с ВХА, Кубок Японии, Приз «Известий»… Да-да, Золотая ракета в составе «Виннипег Джетс» без проблем приезжал в Лужники на наш традиционный декабрьский турнир!

После первой клубной серии с НХЛ в 1975 году советские хоккеисты вообще на много лет забыли о том, чтоб встречать Новый год дома в кругу семьи! Владислав Третьяк смог это сделать только по окончании карьеры. Новогодние турне по Северной Америке, зубодробительные стыки с НХЛ и ВХА тогда были такими же привычными, как сейчас молодежный чемпионат мира в конце декабря. И все это не считая чемпионата мира и Олимпийских игр! Плюс многочисленные клубные европейские турниры.

Вот и выходило, что у ведущих советских мастеров в чемпионате страны набиралось всего-то 40 – 50 матчей. Но примерно столько же к концу сезона набегало благодаря многочисленным визитам за рубеж!

Увы, отказом в погоне за сиюминутной выгодой участвовать в Олимпиадах, упразднением Кубка Виктории, в котором сходились обладатели Кубка Стэнли и Кубка европейских чемпионов, НХЛ отрезает себе палец за пальцем. Именно Чудо на льду на Играх-1980 вызвало хоккейный бум в США! Миллионы мальчишек ринулись в секции. Спустя 16 лет это поколение вновь прибывших в одну калитку раскатало Канаду Гретцки и Россию Федорова на первом Кубке мира-1996. Колония американцев выросла в НХЛ в разы, а сама ледовая игра захватила южные штаты вплоть до Флориды.

Ущербность, бесконечная архаичность всей системы мирового хоккея убивает наповал в сравнении с футболом. Недаром ФИФА и УЕФА всячески противятся созданию европейской Суперлиги по типу НХЛ. Ибо это разрушит всю структуру соревнований – великолепно выстроенную!

В футболе круглый год по всему миру что-то происходит – национальные чемпионаты и Кубки, континентальные турниры вроде Лиги чемпионов и Лиги Европы, чемпионат мира, Олимпийские игры, соревнования сборных на своих континентах – недаром в Старом Свете говорят, что Евро порой сложнее выиграть, чем мундиаль. Плюс идеально отлаженная система трансферов, позволяющая бедным клубам выживать благодаря работе с резервом и продаже игроков.

А что в хоккее? Да после сочинской Олимпиады-2014 вообще ничего! Зеро! Сильнейшие против сильнейших не встречаются вовсе! В футболе подобное просто невозможно представить! Когда мы последний раз пересеклись с Канадой в топ-составах? Правильно – 13 лет назад в четвертьфинале Олимпиады в Ванкувере.

Но как раскручивать хоккей, если культовое противостояние по факту кануло в Лету?! А ведь в 1972 и 1974 годах мы пластались с Кленовыми светилами по восемь матчей за месяц! Что теперь – после развала Советского Союза? В это жутко поверить, но за треть века мы сыграли с клубами НХЛ в России… Нет, множественное число не подходит! Единственный раз к нам в Питер на рандеву со СКА пожаловала сама «Каролина»! Все!!!

Господа Беттман и Тардиф, лидеры НХЛ и ИИХФ, зацените разницу. Вот что было на хоккейной Земле в одном только 1976 году:

январь – первая клубная суперсерия НХЛ – СССР с участием ЦСКА и «Крыльев Советов», усиленных премьерами «Спартака», «Динамо», СКА;

февраль – Олимпиада в Инсбруке с уникальным матчем всех времен СССР - Чехословакия;

апрель – чемпионат мира в Польше, где мы умудрились продуть хозяевам;

сентябрь – первый Кубок Канады с участием Орра и Халла, Эспозито и Лефлера и всех-всех-всех, включая начинающего тренера Боумена;

ноябрь – двухматчевая битва в Праге между ЧССР (действующие чемпионы мира) и СССР (действующие олимпийские чемпионы);

декабрь – Приз «Известий» с участием «Виннипег Джетс» Бобби Халла;

декабрь и январь – суперсерия клубы ВХА – сборная СССР с заездом в Хьюстон к семейству Хоу и, разумеется, в Виннипег к Золотой ракете.

Каково?! Уму непостижимо!!! Плюс забойнейший чемпионат страны, который выиграл «Спартак» за тур до финиша. В последний раз в истории красно-белых.

А что произошло в тот год в футболе? Смешное Евро с участием… четырех команд. Такой же несерьезный олимпийский турнир в Монреале, где только соцстраны привезли сильнейшие составы. Однако Лобановский все проиграл. Еще куцые еврокубки по олимпийской системе. То есть матч дома, на выезде – и досвидос! Ну и «Спартак» из высшей лиги бездарно вылетел.

Все! Потому хоккей в те времена подвинул знатно футбол по популярности в СССР. Тем более что сборная пролетела мимо не только Евро-1976, но и Евро-1980, а также ЧМ-1974 и 1978.

Вот и ответ мистеру Колайаково. Варясь в Америке четверть века в одном котле, НХЛ сама обрекла себя на бездонную рутину. Чего после этого застоя удивляться бешеному ажиотажу на молодежных чемпионатах мира в Канаде под Новый год! Хоть что-то новенькое появляется, а главное - против чужих рубятся свои, вокруг которых сплачивается вся нация.

Но ведь раньше – 40-50 лет назад – такое происходило не просто каждый год, а в тройном минимум размере. Из сезона в сезон!

Потому все, что ныне предлагает экс-игрок НХЛ, в прошлом веке гарантировалось априори: культовые противостояния, невероятные сюжетные линии (Суперсерии-1972 и 1974, финал Кубка Канады-1981 и 1987), изобилие звезд и простейшая схема плей-офф!

Но ничего, у нас еще не все потеряно! Позавчера футбольная Суперлига в Мадриде выиграла апелляционный суд. УЕФА и ФИФА не смогут наказать «Реал», «Барселону», «Ювентус» и другие топ-клубы Старого Света за инициативу по созданию полностью автономной межнациональной лиги по типу НХЛ.

Ну и правда, а чем футбол хуже хоккея? Если можно взять все сразу и ни с кем не делиться, почему бы это не сделать здесь и сейчас?

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Беттман и Тардиф, хватит гробить мировой хоккей! НХЛ и ИИХФ, берите пример с ФИФА и УЕФА
Беттман и Тардиф, хватит гробить мировой хоккей! НХЛ и ИИХФ, берите пример с ФИФА и УЕФА
Вслед за финансовыми провалами ИИХФ с чемпионатами мира без россиян тревожные вести пришли из НХЛ: телерейтинги на двух основных каналах США рухнули более чем на 20 процентов!
02.02.2023 18:38
Хоккей
автор: Виталий Славин
Никитин отрепетировал игру против СКА в плей-офф. «Локомотив» опять победил команду Ротенберга
Никитин отрепетировал игру против СКА в плей-офф. «Локомотив» опять победил команду Ротенберга
До старта плей-офф чуть меньше месяца. Лидеры уже начали готовиться к борьбе за Кубок Гагарина. В Санкт-Петербурге СКА и «Локомотив» выдали огненный матч с обилием борьбы, эмоций, острых моментов и всего тремя голами. Железнодорожники одержали волевую победу 2:1 и озадачили главного тренера питерцев Романа Ротенберга.
01.02.2023 22:56
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
У конторы Тардифа кончились деньги? Или президент ИИХФ получил пинка от Дяди Сэма?
У конторы Тардифа кончились деньги? Или президент ИИХФ получил пинка от Дяди Сэма?
По ходу инспекции готовности Финляндии к чемпионату мира-2023 президент ИИХФ Люк Тардиф вчера сделал в Хельсинки громкое заявление о возможности возвращения России и Белоруссии.
01.02.2023 18:47
Хоккей
автор: Виталий Славин
Сын футболиста «Спартака» не пускает красно-белых в плей-офф
Сын футболиста «Спартака» не пускает красно-белых в плей-офф
Новый тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев одержал первую победу.
31.01.2023 22:51
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
«Парик прижимают к борту. Такой парик нам не нужен». Но хоккей Халла мы не забудем никогда
«Парик прижимают к борту. Такой парик нам не нужен». Но хоккей Халла мы не забудем никогда
Вчера на 85-м году скончался самый креативный, сильный и быстрый игрок в истории канадского хоккея Бобби Халл – кумир советских мальчишек 70-х годов.
31.01.2023 13:05
Хоккей
автор: Виталий Славин
Профессор побеждает лидера и теснит Никитина и Федорова из топ-3 Западной конференции
Профессор побеждает лидера и теснит Никитина и Федорова из топ-3 Западной конференции
«Торпедо» без ведущей тройки одержало волевую победу в Санкт-Петербурге.
30.01.2023 22:52
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Поправлю Ротенберга: без русских НХЛ не рухнет, но потеряет кучу денег, а клубов 10 пойдут на дно
Поправлю Ротенберга: без русских НХЛ не рухнет, но потеряет кучу денег, а клубов 10 пойдут на дно
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, возглавляющий беспрекословного лидера чемпионата СКА, дал мощное интервью, которое вызвало бурную и неоднозначную реакцию.
30.01.2023 19:27
Хоккей
автор: Виталий Славин
ЦСКА хочет подложить свинью «Спартаку»? Чемпионы подарили победу «Северстали»
ЦСКА хочет подложить свинью «Спартаку»? Чемпионы подарили победу «Северстали»
Команда из Череповца зашла в зону плей-офф
29.01.2023 20:30
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Малкин выбил очередной полтинник, однако НХЛ на Матч звезд вместо Меттьюза вызвала финна Баркова
Малкин выбил очередной полтинник, однако НХЛ на Матч звезд вместо Меттьюза вызвала финна Баркова
Евгений Малкин, набрав сегодня 3 (2+1) очка в матче с «Сан-Хосе» (4:6), достиг отметки в 50 баллов пятым из россиян. А как было в прошлом сезоне и что у представителей других стран?
29.01.2023 17:07
Хоккей
автор: Виталий Славин
Армия Ротенберга разбилась о стену Исаева. Лидер уступил в Ярославле с сухим счетом
Армия Ротенберга разбилась о стену Исаева. Лидер уступил в Ярославле с сухим счетом
«Локомотиву» для победы хватило одного гола.
27.01.2023 22:51
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика