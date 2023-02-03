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…И кепки на лед летели. Покер Галимова помог СКА победить «Ак Барс»

В Санкт-Петербурге репетировали финал плей-офф.
…И кепки на лед летели. Покер Галимова помог СКА победить «Ак Барс»
03 февраля 2023 22:50
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК СКА

В трех предыдущих матчах лидер СКА уступал и разжился всего двумя голами. А сегодня аж семь раз поразил ворота. И не кого-нибудь, а системного «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова. Четырежды отличился форвард Эмиль Галимов, который до этого со старта сезона забил ровно столько же.

Нижнекамск гуляет! Во-первых, потому что «Нефтехимик» в Москве одолел «Спартак» в битве за плей-офф. Правда, решающие одну и ту же задачу соперники выступают в разных конференциях. А во-вторых, четырьмя голами разразился форвард СКА Эмиль Галимов. От которого никто подобной прыти не ожидал. Когда его пару лет назад приглашали в сборную, эксперт Борис Майоров в свойственной себе манере вопрошал: «А кто это?» Галимов же второй матч подряд носит на свитере буковку «А» ассистента капитана. Теперь понятно, что неслучайно. Шайбы он наштамповал разные, но от этого их ценность не убавляется.

В первой же смене форварду Зыкову выбили зубы, так что Галимов сыграл за себя и того парня. Кстати, когда в концовке гости сняли вратаря Билялова, переполненный «Ледовый» потребовал отдать шайбу автору покера. Отдали, он бросил, но промахнулся.

У «Ак Барса» есть свой Галимов – молодой Артем, с золотыми руками и светлой головой. Сегодня он увидел, к чему надо стремиться. К слову, Галимов Эмиль тоже играл в Казани, откуда и перешел в СКА.

В первом периоде соперники порадовали шестью голами – 3:3. Причем «барсы» трижды лидировали в счете. Но ключевым стал гол армейца Хуснутдинова за 7 секунд до второго перерыва. Хозяева вышли вперед 5:4 и больше ничего Радулову и Ко в атаке сделать не позволили.

Конечно, на сшибку в финале этот матч не походил. Хотя кто-то вспомнит, как «Магнитка» с таким счетом (7:4) обыграл в 2014-м пражский «Лев» в седьмой встрече золотой серии и впервые завоевал Кубок Гагарина. А СКА пил шампанское из трофея сразу после разгрома в Казани… «Ак Барса» - 6:1.

Не будем бросать шайбы во вратарей – Билялова и Подъяпольского. Им откровенно не везло с рикошетами-отскоками.

Поражение не помешало «Ак Барсу» сохранить лидерство в Восточной конференции. Но нашлись шутники, заподозрившие команду из Казани в… сюрплясе. Впрочем, кому охота лететь на Дальний Восток в первом круге плей-офф? Сегодня «Амур» одолел дома «Авангард» (3:2 Б) и вот-вот ворвется в топ-8 конференции.

А «Спартак» отдаляется от зоны плей-офф. После домашнего конфуза с «Сочи» (3:4) красно-белые решили пустить владельцев билетов на эту позорную игру на сегодняшний матч с «Нефтехимиком» бесплатно. Не помогло – москвичи уступили 2:3. А календарь у них на финише регулярного чемпионата врагу не пожелаешь – сплошь дерби. Стоило ль менять опытного тренера на ноунейма?

ЦСКА удержал перевес в домашнем матче с «Салаватом Юлаевым» и вернулся на второе место в конференции. Прямой конкурент московских армейцев «Локомотив» после случайной победы в Санкт-Петербурге безропотно уступил в Череповце, не распечатав ворота.

ТАБЛО

СКА – «Ак Барс» - 7:4, «Спартак» - «Нефтехимик» - 2:3, «Амур» - «Авангард» - 3:2 Б, «Динамо» М – «Барыс» - 3:2, «Автомобилист» - «Трактор» - 1:2, «Северсталь» - «Локомотив» - 3:0, ЦСКА – «Салават Юлаев» - 4:2.

источник: «Советский спорт»
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…И кепки на лед летели. Покер Галимова помог СКА победить «Ак Барс»
…И кепки на лед летели. Покер Галимова помог СКА победить «Ак Барс»
В Санкт-Петербурге репетировали финал плей-офф.
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