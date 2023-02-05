«Спартак» решил встряхнуть команду и распрощался с главным тренером. Вторым за четыре месяца

А ведь еще позавчера после домашнего поражения от «Нефтехимика» (2:3) и выпадения красно-белых из кубковой зоны Гришин на пресс-конференции пообещал сражаться до последнего патрона:

- Конечно, когда у команды не получается игра, всякие мысли закрадываются. Наверное, надо будет принять какое-то решение – свое или руководства. Как получится – так и получится. Но в принципе я как спортсмен и как тренер готов биться и работать до конца. А уж как решится моя участь – посмотрим.

На второй день после этого спича все и решилось. Советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Валерий Каменский в интервью ТАСС так прокомментировал неожиданную отставку:

- Команда по очкам выбыла из первой восьмерки, ее надо встряхнуть, поэтому и руководство согласилось с таким решением. Есть и положительные, и отрицательные моменты в работе Гришина: молодой тренер, это для него хороший опыт, практика, я думаю, что у него будет возможность проявить себя. Талант у него есть.

Источник фото: ХК «Спартак»

Спортивный директор москвичей Роман Беляев уточнил, что Гришин остается в системе клуба:

- Мы благодарны Игорю Владимировичу за работу, которую он проделал в штабе основной команды. Мы ценим его как сильного специалиста, поэтому продолжим наше сотрудничество в рамках системы клуба, где Игорь Владимирович будет заниматься развитием молодых игроков. Исполнять обязанности главного тренера будет Алексей Борисович Заварухин. Команда продолжает борьбу за плей-офф КХЛ.

Напомним, после увольнения Бориса Миронова именно Заварухин временно заступил на пост главного – 11 ноября спартаковцы под его руководством в гостях одолели действующих чемпионов из ЦСКА – 2:1. В следующем матче – с московским «Динамо» рулил уже Гришин. Тут-то на наших глазах и развернулось невероятное: красно-белые вдруг принялись всех побеждать – восемь викторий в девяти турах! Однако в декабре как отрезало – шесть поражений кряду!

Из этого пике «Спартак» Гришина так и не выбрался. Крах для наставника наступил, когда его никто не ждал. Вроде у «гладиаторов» на стыке января и февраля выдался хороший календарь – однако они умудрились уступить четырежды подряд, в том числе «Куньлуню» (2:3 в овертайме), ХК «Сочи» (3:4), «Нефтехимику» (2:3).

В итоге растерян весь запас очков прошлого года. Четырехкратные чемпионы СССР опустились на девятое место на Западе, отставая от «Северстали» на четыре очка, а от минского «Динамо» - на три.

Даже если москвичам удастся выдавить из восьмерки «металлургов» или белорусов, с такой игрой «Спартаку» в плей-офф делать нечего. Как утверждают знающие люди, прежде всего в консерватории надо что-то подкрутить. Две отставки главного тренера за четыре месяца говорят об одном: в деятельности клуба нет системности, планомерной работы. Тут стоит вспомнить еще и внезапный уход именитого ассистента Гришина одного из героев Квебека-2008 Андрея Маркова. Похоже, есть проблемы с атмосферой в коллективе, во взаимоотношениях, доверии специалистам.

Источник фото: ХК «Спартак»

На мой взгляд, беды красно-белых начались еще летом. Да, за лучшего защитника вице-чемпионов пекинской Олимпиады Александра Никишина СКА отдал аж пять игроков и права на еще четырех. Но если в Санкт-Петербурге 21-летний Никишин не просто вышел на ведущие роли, а принялся крушить рекорды результативности защитников в КХЛ (на сегодня у него 49 (10+39) очков в 57 матчах), то все новички «Спартака» куда-то растворились. В частности, у нападающих, громко заявивших о себе в юниорах, Федора Свечкова в 25 играх 4 (3+1) очка, у Никиты Чибрикова вовсе лишь одна передача в 26 матчах?! Еще два балла как ассистент заработал Максим Кровяков (в 18 турах), один – Павел Кукштель (20), а защитник Никита Седов в 14 играх вообще никак себя не проявил.

Слезы, короче. Был самый перспективный российский защитник поколения, вокруг которого можно было строить команду, а теперь – чистое поле. Или выжженное – кому как нравится. И к кому здесь вопросы, если не к руководству славного в прошлом клуба?

Ясно, что «Спартаку» на пост главного нужна авторитетная фигура. Типа Игоря Ларионова, который творит с нижегородскими ноунеймами истинные чудеса наяву. Здорово работают во Владивостоке Леонид Тамбиев, в Хабаровске – экс-спартаковец Вадим Епанчинцев. Все они делом доказывают, что результат можно давать с любым материалом.

На той же должности, что Каменский, в «Спартаке» давно трудится тренер вице-чемпионов Пекина Алексей Жамнов. Однако олимпийский чемпион-1992 никогда не изъявлял желания занять место на скамейке красно-белых на постоянной основе. Кандидатура со всех сторон неплохая, но если человек сам не хочет!

«Спартак» сейчас плотно сотрудничает с «Химиком», а именно из Воскресенска вышел Дмитрий Квартальнов, который все еще без работы. В любом случае складывается впечатление, что какого тренера в нынешней ситуации не поставь – прока не будет.