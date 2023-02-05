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Трудноуправляемая команда с обороной-решетом и «трясогуской» вратарем

ЦСКА, дважды ведя в две шайбы, ухитрился проиграть аутсайдеру «Барысу»
Трудноуправляемая команда с обороной-решетом и «трясогуской» вратарем
05 февраля 2023 20:55
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК "Барыс"

После Кубка «Канады»-87 счет 6:5 ОТ стал классикой хоккея. Сергей Федоров на том турнире не играл, хотя обедни не испортил бы. Сегодня московские армейцы превзошли все тревожные ожидания, пропустив пять шайб в основное время и еще одну в овератайме. И не в пустые ворота.

Казалось, после возвращения в строй травмированных игра чемпионов должна стабилизироваться, обрести цельность. Но не успели болельщики красно-синих порадоваться победе над «Салаватом Юлаевом» (4:2), как последовало домашнее поражение от «Барыса», который больше пяти шайб доселе не забрасывал.

Голы хозяевам давались. Феноменальным проходом, увенчавшимся тачдауном, разразился молодой защитник Николай Макаров - фирменный ничушкинский номер образца уфимского МЧМ-2013! Но как же небрежно тот же Макаров выполнял свои прямые обязанности.

Не лучше были опытные Сергеев и Дыбленко. Да и Шарыченков на последнем рубеже мышей не ловил. Хотя трудно его напрямую обвинять в поражении. Потому что хозяева развязали «барсам» клюшки. При том что у гостей давно не выходит на лед их лидер и капитан Вей, обладатель Кубка Гагарина-2019 в составе ЦСКА.

В очередной раз команда Фёдорова провалила третий период. Кстати, и предыдущем матче с Уфой хозяева, ведя 3:0, позволили соперникам забить два гола подряд и вернуться в игру. И только ошибка на выходе из зоны, за которую наказал Владислав Каменев, поставила крест на надеждах юлаевцев отыграться.

Оборона чемпионов окончательно прохудилась после исчезновения из тренерского штаба Владимира Чебатуркина, способного заставить игроков доставать из себя последние силы. Теперь за защитников отвечает Игорь Кравчук. Пока его работа не просматривается.

Заметим: сегодня гости ни разу не разыгрывали лишнего, хозяева так и не посетили штрафной бокс. При этом шесть раз огорчили Александра Шарыченкова.

Настоящий фурор произвел форвард, а теперь и капитан казахстанцев Никита Михайлис, набравший 5 (2+3) результативных очков. Он забил пятый и шестой голы.

Проигранное вбрасывание в овертайме не позволило москвичам снять вратаря и вчетвером навалиться на ворота не очень-то надежного Юлиуса Гудачека. Через 17 секунд гости поставили чемпионам детский мат. Сергей Плотников прозевал читаемую диагональ и запустил себе за спину Михайлиса, и тот легко «раздел» потерявшего уверенность Шарыченкова.

Михайлиса в этом сезоне критиковали за резкий спад результативности, на его снайперском счет не было и десяти шайб. Сегодня он заменял второй десяток.

Теперь о вратарях ЦСКА. После домашней победы в середине января над СКА (4:2) Шарыченков, казалось, обрел уверенность. Но поражения на «ВТБ Арене» от «Динамо» (1:2 Б), в Нижнем Новгороде (1:3) и Санкт-Петербурге (1:3), похоже, надломили его. Не лучше и его сменщик Адам Рейдеборн, на которого перед началом сезона рассчитывали как на первого номера. Знающие шведского голкипера уверяют, что он играет стабильно и уверенно, когда играет без замен, не ощущая дыхания сильного дублера. Впрочем, это отдельная тема, которую стоит обсуждать и развивать после плей-офф. Тогда и поймем, правы ли селекционеры ЦСКА, решившие сэкономить на вратаре.

А сейчас остается констатировать: чемпион уступил второе место в конференции «Торпедо». Что, возможно, даже выгоднее. Потом как «Витязь» в первом раунде плей-офф – соперник более желанный, нежели «Северсталь».

Теперь команда Фёдорова летит в Уфу, а оттуда в Омск. Соперники тоже не блещут, оттого и злые.

ТАБЛО

ЦСКА – Барыс (Астана) – 5:6 ОТ (2:1, 2:1, 1:3, 0:1). Голы: Каменев-2, Нестеров, Макаров, Мамин – Савицкий, Петухов, Сагадеев-2, Михайлис-2.

источник: «Советский спорт»
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ЦСКА, дважды ведя в две шайбы, ухитрился проиграть аутсайдеру «Барысу»
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