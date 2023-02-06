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За победу над лидером Воробьеву простят прежние неудачи

Центральный матч вторника «Металлург» - СКА почему-то не заинтересовал «Матч ТВ». Федеральный спортивный канал в это время показывает встречу «Салават Юлаев» - ЦСКА. А ведь в гости к финалисту плей-офф 2022 приезжает главный фаворит чемпионата, да еще и после фееричной победы над лидером Востока «Ак Барсом» (7:4).
За победу над лидером Воробьеву простят прежние неудачи
06 февраля 2023 13:37
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

У армейцев было целых три дня на подготовку к матчу в Магнитогорске, тогда как «сталевары» в воскресенье принимали своего географического соседа челябинский «Трактор».

Серия неудач вынудила руководство «Металлурга» пойти на хирургическую операцию на теле тренерского штаба – был уволен Дмитрий Рябыкин, отвечавший за бригады меньшинства. Бывший главный тренер «Авангарда» после отставки в Омске в середине октября был принят на работу в «Магнитку», но не продержался и четырех месяцев. В кулуарах судачили о неприязненных отношениях, сложившихся между ним и игроками.

К слову, по ходу сезона в Магнитогорск вернулся в качестве тренера по нападающим Равиль Гусманов.

Пока эти перетрубации эффекта не дали. Критические стрелы летят и в главного тренера Илью Воробьева. Но генеральный директор клуба Сергей Ласьков заверил, что об отставке речь не идет.

Источник фото: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

После поражения 31 января в Череповце (1:4) перестал попадать в состав канадский форвард Джош Карри, все чаще появляется на льду 20-летний нападающий Данила Юров и отвечает на тренерское доверие голами-передачами.

Победа над сильным соперником, тем более лидером крайне важна для Воробьёва в психологическом плане за три недели до плей-офф. За эту викторию недовольные последними результатами болельщики «Магнитки» наверняка простят ему прежние неудачи.

Матч в Санкт-Петербурге, состоявшийся 5 ноября, завершился минимальной волевой победой хозяев 4:3. Причем после первого периода было равновесие - 3:3. Армейцы отыграли гандикап 0:2 благодаря дублю защитника Александра Никишина, который в последнем матче с «Ак Барсом» установил отечественный рекорд результативности для игроков обороны, принадлежащий Кириллу Кольцову. Третий гол забил капитан команды Дмитрий Яшкин, ставший рекордсменом-снайпером, но своего клуба. А победную точку поставил форвард Валентин Зыков.

Источник фото: ХК СКА

Увы, теперь его ждет длительное лечение. Уже на 24-й секунде матча с Казанью в адовом лобовом столкновении на высокой скорости с капитаном «барсов» Александром Радуловым армеец лишился почти всех верхних зубов и получил перелом лицевой кости. Жуткая травма, в которой соперник не виноват.

Кстати, пострадавший заменял в первом звене самого Никиту Гусева. После домашнего поражения от «Торпедо» (1:2 Б) признанный бомбардир СКА два следующих матча смотрел из ложи ДС «Ледовый». Видимо, тренеры не очень довольны его игрой. Ждем возвращения Гусева в Магнитогорске.

В его отсутствие нашивка «А» ассистента капитана перекочевала на свитер Эмиля Галимова, забившего победный гол чемпиону ЦСКА (3:1). В матче с Казанью поймавший кураж форвард, заменив в первом звене травмированного Зыкова, разразился четырьмя шайбами. На любой вкус!

Вдохновленные армейцы в третьем периоде сыграли в три пятерки и не только не просели в «физике», но и забили два безответных гола. Заставив забыть о помарках вратаря Владислава Подъяпольского, пропустившего несколько курьезных шайб.

Источник фото: ХК СКА

Во вторник ворота СКА наверняка доверят Дмитрию Николаеву. У «Металлурга» посту номер будет защищать Эдди Паскуале. Как сообщают инсайдеры, габаритный канадец, воспользовавшись дефицитом квалифицированных вратарей в лиге, попросил увеличения зарплаты на 2/3 от нынешней (62 миллиона за сезон). И ведь наверняка в Магнитогорск дадут ему «сотку». Потому как весной его сменщику Василию Кошечкину стукнет 40 лет, и не факт, что заслуженный ветеран-чемпион продолжит карьеру.

В межсезонье «Магнитке» предстоит отказаться от двух из пяти иностранцев. Как-то потухли в последнее время канадцы Брендэн Лайпсик и Филипп Майе, зажигавшие в прошлом плей-офф. Да и их соотечественник защитник Коди Керран подпортил личную статистику после Нового года.

СКА же обходится без легионеров и уверенно приближается к своему первому в этом сезоне трофею – Кубку Контингента имени Виктора Тихонова за победу в регулярном чемпионате.

Матч состоится 7 февраля в 17:00 по московскому времени. Погрузиться в атмосферу предстоящей схватки и следить за матчем в прямом эфире можно в приложении «Лиги Ставок». Здесь — широкая линия и самые интересные исходы. Для всех новых игроков букмекерская компания подготовила отличный подарок — бонус до 10 000 рублей в Колесе фортуны!

источник: «Советский спорт»
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За победу над лидером Воробьеву простят прежние неудачи
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