Ну и ну: Гашек год рыл русским яму – и сам в нее угодил! Даже родной НОК не поддержал провокатора

Экс-голкипер «Спартака» никак не угомонится. В минувшие выходные чех, возомнивший себя Наполеоном, по которому давно скучает шестая палата, побил все рекорды мракобесия.

Вот что он написал в твиттере по поводу рекордного представительства России в Матче звезд НХЛ-2023:

- Хоккейный праздник? Нет! Самая отвратительная реклама военного конфликта на Украине! С десятью российскими хоккеистами на звездном уикенде НХЛ. Наша пресса понимает, что этим заголовком способствует пропаганде российской спецоперации? Это должно закончиться — через несколько дней!

Доминатор не ошибся: помимо изначально приглашенных девятерых русских, НХЛ вместо травмированного американца Меттьюза вызвала Александра Баркова. У капитана «Флориды», по свидетельству СМИ, двойное гражданство – Финляндии и России. А главным сюрпризом мастер-шоу стало появление на льду четырехлетнего Сергея Овечкина. Вместе с папой и Кросби Ови-юниор исполнил самый красивый буллит. Так что, минимум десять россиян на льду арены «Флориды» точно отметились.

По поводу этого необычного штрафного броска на троих Гашек тоже высказался в соцсети:

- НХЛ опустилась на самое дно, позволив сыну Овечкина выступить в Матче звезд. Гари Беттман должен заплатить за этот гнусный поступок!

Ну а затем досталось чешскому ТВ за прямой эфир боя Федора Емельяненко с американцем Райаном Бейдером:

- Трансляции НХЛ с гражданами России не только отвратительны, но и являются рекламой военной операции. Однако телеканал Nova Sport поднял планку еще выше, показав бой Емельяненко. Законодательно в Чехии нужно сделать так, чтобы мы лучше защищали себя и союзников.

Комиссар НХЛ ответил тут же, благо финский репортер задал соответствующий вопрос на пресс-конференции по итогам звездного уикенда:

- Доминик Гашек был активным критиком в течение последнего года. Он имеет право на свое мнение. Но я не думаю, что оно отражает позицию чешского народа или руководства страны. Кстати, я с ним не согласен.

Браво, Гари! Ты снова не подвел. Все помнят, что в октябре прошлого года в Праге на двух вынесенных матчах чемпионата НХЛ «Нэшвилл» - «Сан-Хосе» никто слова дурного не сказал о прибывших в столицу Чехии Тренине и Свечникове. Тем более никому в голову не пришло устроить какие-либо провокации. Великолепная атмосфера. Обе игры прошли на ура. Все остались довольны – болельщики, бизнесмены и сами хоккеисты. Кроме одного словоохотливого персонажа.

В субботу на просьбу изменить законодательство полоумному голубю мира прилетело уже от Национального олимпийского комитета родной страны:

- Для нас не может быть и речи о бойкоте Олимпийских игр, потому что мы не хотим наказывать чешских спортсменов. Мы принесли им извинения за бойкот Игр в Лос-Анджелесе в 1984 году и не хотим повторять печальный опыт из коммунистической эпохи.

В Германии этот вопрос вообще не обсуждается:

- Дискуссия о том, будут ли немецкие спортсмены бойкотировать Олимпийские игры, не ведется. В последние несколько дней США дали понять, что не собираются как-то мешать Международному олимпийскому комитету в деле возвращения россиян на Игры, - заявили в пресс-службе Конфедерации олимпийских видов спорта ФРГ.

Даже непримиримая прежде Эстония вдруг одумалась. Глава Олимпийского комитета страны Урмас Сыырумаа заверил, что его страна не станет бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допуска российских и белорусских спортсменов: «Бойкоты никогда ни к чему не приводили».

Сдалась, по свидетельству Daily Mail, и Великобритания. Английский таблоид известил, что Объединенное королевство вряд ли будет бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже в случае допуска россиян и белорусов. Причем такое решение будет принято, несмотря на многочисленную критику позиции МОК, в том числе со стороны министра культуры Великобритании Мишель Доунлан. Также сообщается, что на указанное решение вряд ли повлияют попытки организации британским правительством глобального саммита для обсуждения планов блокировки допуска российских спортсменов. Ранее появлялась информация, что 10 февраля состоится встреча министров спорта стран Евросоюза, Великобритании, Австралии, Канады, Южной Кореи и Японии для формирования общей позиции.

Ну что, пан Гашек, проглотил? Как ты, чудак, не поймешь, что без русских и наших родных бульбашей НХЛ и МОК с его Олимпиадами и титульными спонсорами из Северной Америки потеряют миллионы – если не миллиарды! – долларов. Это капитализм. Дурней нет, чтоб палить себе по конечностям. Как США, которые правят олимпийским балом, скажут, так и будет!

Не веришь, еще раз поинтересуйся у Беттмана.

Да – и еще взгляни на фото с миллионом призовых долларов сборной Атлантического дивизиона, победившей в мини-турнире дивизионов НХЛ на звездном уикенде. От Чехии во Флориду позвали только бомбардира «Бостона» Давида Пастрняка. Ну и с кем он стоит рядом на памятном снимке? Правильно – в обнимку с Никитой Кучеровым и Андреем Василевским!

Есть еще силы и аргументы поспорить с Беттманом, на чьей стороне симпатии чешского народа, и хоккеистов в частности?!