Довел до ручки. Ошибка защитника Ручкина привела «Спартак» к поражению в Минске

Большой хоккейный вторник в КХЛ – 10 матчей – за всеми не уследишь. Лидер СКА уступил в Магнитогорске, ЦСКА – в Уфе. «Ак Барс» одолел «Нефтехимик», «Амур» увез очко из Ярославля, а «Трактор» - два из Новосибирска. «Северсталь» дома неожиданно отдала победу «Куньлуню» и оставила шансы «Спартаку» вернуться в зону плей-офф.

После второй отставки главного тренера в «Спартаке» (теперь Алексея Гришина) его обязанности исполняет Алексей Заварухин. Мы помним, как эффектно красно-белые разделались с ЦСКА в следующем за увольнением Бориса Миронова матче.

Сегодня москвичи усилиями Кукштеля открыли счет, но уступили 1:3. Ключевой момент – второй гол защитника Меркли. А точнее – автогол оборонца гостей Ручкина, допустившего сразу две ошибки: сначала спартаковец распластался на льду и тем самым выключил себя из игры, а потом сделал неловкое движение клюшкой и завез шайбу себе в ворота.

Но красно-белым помогли «драконы» из Мытищ, спалившие в Череповце «Северсталь» и не позволившие команде Андрея Разина убежать от «Спартака» в турнирной таблице. Погоня, начавшаяся в середине третьего периода при счете 0:3, не увенчалась успехом.

В Нижнекамске «Ак Барс» отыграл фору 0:2, дожал непримиримого соперника и по потерянным очкам возглавил Восточную конференцию. Команду Зинэтулы Билялетдинова не пугает перспектива вояжа на Дальний Восток в первом раунде плей-офф. Дарить очки и помогать «Нефтехимику» в борьбе за плей-офф она не пожелала и правильно сделала.

В Магнитогорске будущий обладатель Кубка Континента СКА проспал два первых периода и безнадежно горел 0:3. Счет открыл защитник Дронов, забивающий четыре матча подряд. После шайбы Кошелева на лавку присел вратарь Подъяпольский, выменянный у «Северстали» на перспективного защитника Пыленкова. Вышедший Николаев держал лидера в игре, не уставая выручать. В течение трех минут на старте третьего периода армейцы, перейдя на игру в три звена, сократили разрыв до минимума. Причем в запас отправился герой предыдущего матча с «Ак Барсом» (7:4) Галимов, оформивший покер. По-прежнему нет в составе палочки-выручалочки Гусева. Однако затащить встречу в овертайм команде Романа Ротенберга не удалось, хотя шансы были.

В Уфе «Салават Юлаев» взял реванш у ЦСКА (2:1 ОТ) за поражение в Москве в прошлую пятницу (2:4). Сегодня на последнем рубеже юлаевцев играл не мышелов Кареев, а куражистый Ежов. А у москвичей - Шарыченков, который пропустил быстрый гол от капитана хозяев Панина. Защитник смело ринулся копать на пятачке и был вознагражден за настойчивость. Его несильный бросок низом с разворота стал откровением для габаритного вратаря – шайба просочилась в сетку подо льдом. Кому-то этот гол показался дешевым, но от этого его ценность не уменьшается.

Чемпионы взвинтили темп и в третьем периоде отыгрались. А могли и выиграть, если б не Ежов.

К вбрасыванию в овертайме соперники, практикующие замену вратаря на полевого игрока, готовились скрупулезно. Шайбу выиграли армейцы, Шарыченков отправился на лавку, а Нестеров буквально подарил гол уфимцам. Сначала шайба на ровном месте перескочила через крюк его клюшки, но Антипин простил, промахнувшись по пустым воротам. И тут же на ближнем пятачке Нестеров не поделил шайбу со слабо игравшим Окуловым.

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров назвал этот эпизод несчастным случаем. Думается, несчастный случай – это игра капитана красно-синих. Предыдущий матч с «Барысом» (5:6 ОТ) он закончил глубоко в «минусах» - «-4». А сегодня подарил победу уфимцам. Может, Нестерову жжет грудь нашивка «С»? Не пора ли его разжаловать из капитанов?

И еще. С Шарыченковым в воротах ЦСКА проиграл пять матчей подряд. Ну, не способен этот голкипер вытаскивать матчи. Да, подтаскивает, но не вытаскивает.

Сегодня глядя на него и Подъяпольского, автор этих строк вспомнил плей-офф-2019. Что вытворяли эти «стражи» в форме «Ак Барса», без шансов уступившего «Авангарду» 0-4!

ТАБЛО

«Динамо» Мн – «Спартак» - 3:1, «Сибирь» - «Трактор» - 4:5 Б, «Автомобилист» - «Витязь» - 3:0, «Металлург» - СКА – 3:2, «Салават Юлаев» - ЦСКА – 2:1 ОТ, «Локомотив» - «Амур» - 2:1 ОТ, «Северсталь» - «Куньлунь Ред Стар» - 2:3, «Нефтехимик» - «Ак Барс» - 3:4, «Торпедо» - «Адмирал» - 1:3, «Динамо» М – ХК «Сочи» - 4:1.