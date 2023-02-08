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Экс-тафгай всея Руси готов выбить зубы Радулову! А отметелить судей – кишка тонка?

История с тяжелой травмой форварда СКА Валентина Зыкова в матче с «Ак Барсом» получила громкое продолжение. Вице-чемпион мира-2002 Александр Юдин решил, что имеет право на самосуд.
Экс-тафгай всея Руси готов выбить зубы Радулову! А отметелить судей – кишка тонка?
08 февраля 2023 19:26
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Ак Барс»

Напомним, на прошлой неделе в поединке лидеров Запада и Востока уже в первой смене Зыков в средней зоне на полной скорости воткнулся в капитана казанцев и рухнул на лед. Встав без посторонней помощи, он тут же покинул лед, откуда проследовал прямиком в больницу.

- Окончательный диагноз будет известен позднее. Но там все могло быть гораздо хуже. Можно сказать, Валя родился в рубашке. У него перелом носовых пазух. Сломана верхняя челюсть. Все верхние зубы он потерял. Их больше нет. При этом есть серьезное сотрясение мозга. Зыков вообще мог завершить карьеру или вылетел бы до конца сезона, что уже произошло с несколькими игроками СКА, - рассказал вскоре после игры главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг.

А что же судьи той встречи ярославец Алексей Белов и тольяттинец Денис Наумов? Сразу после инцидента они отправились в кино. Однако изучали видеоповтор эпизода недолго. Спустя считанные минуты было объявлено: силовой прием – чистый, удаления Александра Радулова не будет.

Действительно, на телекартинке ничего криминального близко не видно. В голову Радулов оппонента не бил, локоть не выставлял. Обыкновенный несчастный случай, когда игрок, не оценив ситуацию, врезается в стену в виде корпуса соперника.

Сегодня я поинтересовался у члена спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Сергея Гимаева – рассматривали ли этот момент в лиге?

- А зачем? – удивился эксперт «Матч ТВ». – Абсолютно легитимный хит. Скажу больше, в былые годы это была коронка Петера Форсберга и Павла Дацюка. Сгруппироваться, прикрыть шайбу корпусом и поставить спину летящему в стык противнику. Очевидно, что Зыков сам виноват. Странно, ведь он играл в НХЛ – должен быть готов к подобным единоборствам.

Почему я обратился к Гимаеву? Да просто засомневался после громоподобного спича выпускника дневного отделения Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта, который сейчас трудится в системе СКА. Неужели я что-то недоглядел, ибо вот что публично заявил Александр Юдин:

- Прочитал интервью Александра Радулова, и меня прямо зацепили его объяснения по эпизоду с травмой Валентина Зыкова. Он говорит, что это был обычный силовой прием, и прикрывается банальной фразой «это хоккей». Так вот, Александр, это не силовой прием, а весьма подлый поступок: когда ты видишь летящего на тебя соперника и специально поднимаешь плечо к его челюсти. Есть примерно десяток вариантов честного хоккейного поведения в подобных случаях. Удара плечом по зубам среди них точно не наблюдается. Попытался бы он сыграть так против меня, я бы ему выбил зубов десять, а потом сказал бы: «Саша – это хоккей»…

Нормально так?! Но как быть с тем, что арбитры на льду, дотошно изучив столкновение, фола не обнаружили?! Даже не пожурили звездного нападающего гостей. Почему Юдин судей и их предводителя Алексея Анисимова вообще не упомянул? Не обвинил в необъективности вплоть до подлости? Почему не обратился к КХЛ, чтобы лига постфактум дисквалифицировала Радулова?

По-моему, все объясняется предельно просто. Экс-тафгай «Спартака» и СКА прекрасно осознает, что лукавит. Поднимает бучу там, где ее нет. Следующей фразой он это только подтвердил:

- Всегда страшно видеть такие травмы, пусть даже к ним и привел банальный, казалось бы, силовой. Здоровья Валентину, а этот эпизод – хороший урок для всех хоккеистов. Жесткую игру можно только приветствовать, но важно помнить, что игроки едят один хлеб, бессмысленные травмы на ровном месте никому не нужны.

Ну вот - здесь все четко разложено. Вот только мне все-таки интересна реакция КХЛ на эту публичную провокацию. Нельзя позволять в преддверии плей-офф разжигать страсти на ровном месте. Если Юдин работник армейского клуба, минимум предупреждения СКА от лиги заслужил точно.

Чтоб другим неповадно было.

источник: «Советский спорт»
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Экс-тафгай всея Руси готов выбить зубы Радулову! А отметелить судей – кишка тонка?
Экс-тафгай всея Руси готов выбить зубы Радулову! А отметелить судей – кишка тонка?
История с тяжелой травмой форварда СКА Валентина Зыкова в матче с «Ак Барсом» получила громкое продолжение. Вице-чемпион мира-2002 Александр Юдин решил, что имеет право на самосуд.
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