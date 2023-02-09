Кравец пальцами показал рогатку себе в глаза – мол, судьи, купите очки

Поражения от «Барыса» и «Салавата Юлаева» задели самолюбие московских армейцев. Сегодня в Омске они доминировали, вдвое перебросали «ястребов» и увезли с новой арены два очка. Удивила разница в штрафных минутах – 10 у хозяев против 0 у гостей, что вызвало общественный резонанс.

Да что там! Подопечные Сергея Федорова третий матч подряд объезжают стороной штрафной бокс. Сегодня все закончилось бы без овертайма, не пропусти гости контратаку за две без малого минуты до сирены, когда вратарь Василий Демченко уже доехал до лавки, чтобы замениться на шестого полевого игрока. Вице-чемпион Пекина-2022 Арсений Грицюк, до этого малозаметный, пустил в ход фирменное оружие – кистевой бросок из обводки. Странно, что защитник красно-синих Ярослав Дыбленко весьма пассивно противоборствовал форварду.

Лучшим у хозяев предсказуемо был Демченко. Он и на «ЦСКА Арене» переиграл своего оппонента Александра Шарыченкова, которому пока еще чемпионский клуб предложил новый контракт. Сегодня голкипер «ястребов» справился с 39-ю бросками.

Источник фото: ХК «Авангард»

Несмотря на победу, по-прежнему разочаровывают лидеры ЦСКА – Михаил Григоренко, Антон Слепышев, Константин Окулов. Да по большому счету и Максим Мамин, забивший в овертайме гол.

Розыгрыш лишнего – таких попыток гости получили целых пять – примитивен. Расчет - на пальбу из статичного положения Григоренко, Владислава Каменева и Слепышева, к которой подстроились соперники. Сбился прицел у капитана команды Нестерова, а у Провольнева и Дица он так и не наладился.

Огорченные омские болельщики – «Авангард» в последнее время вовсе не в авангарде – углядели в арбитраже руку Москвы. Это их историческая фишка. Еще с финала-2001 с «Магниткой», когда с подачи губернатора области Леонида Полежаева в клубе всерьез решили писать письмо в ЮНЕСКО с жалобой на судью Леонида Вайсфельда.

Сегодня свистели «золотые свистки» разных лет – Виктор Гашилов и Сергей Беляев. Недовольство главного тренера омичей Михаила Кравеца вызвало последнее удаление, перешедшее в овертайм, капитана хозяев Дамира Шарипзянова за удар клюшкой. Он заехал по то ли по визеру, то ли по перчатке автора гола Павла Карнаухова, но по инерции, первоначально сыграв по летящей шайбе. Кравец отреагировал агрессивно – «рогаткой» себе в глаза: мол, судьи, купите очки.

Источник фото: ХК «Авангард»

Армейцы большинство не реализовали, а забили в формате «4 на 4» благодаря выигранному вбрасыванию Григоренко у Алекса Броадхерста и последующей скидки Владислава Провольнева Мамину.

А главный конкурент ЦСКА в борьбе за Кубок Гагарина, СКА, солидно, по-лидерски, разобрался с «Автомобилистом», дважды уступая в счете. Хозяев подкосила результативная ошибка защитника Сергея Зборовского, включившего молодого Вячеслава Фетисова (у него и номер тот же – двойка).

Опять надежностью блеснул вратарь питерцев Дмитрий Николаев. Ему б еще зарплатой обменяться с полирующим лавку Владиславом Подъяпольским…

С не пустующим лазаретом и без супербомбардира Никиты Гусева команда Романа Ротенберга после поражения в Магнитогорске ввела четверых свежих игроков. Такой длинной скамейке может позавидовать любой соперник!

А «Магнитка», одолев в предыдущем матче лидера, спустилась с небес и дома уступила «Витязю», забронировавшему шестое места на Западе. Причем «сталеварам» и четырех шайб не хватило для победы. Но все-таки одно очко они записали в турнирную таблицу – на последних секундах им удалось затащить игру в овертайм.

ТАБЛО

«Авангард» - ЦСКА – 1:2 ОТ, «Автомобилист» - СКА – 2:5, «Металлург» - «Витязь» - 4:5 ОТ.