Стыдно, КХЛ! Как можно экономить на детях, выплачивая миллионы долларов легионерам?

Вчера эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев поведал мне жуткую историю, разыгравшуюся в минувшее воскресенье в Мытищах на поединке «Куньлунь» - «Ак Барс». Благодаря выходному дню и статусному сопернику с многочисленной столичной диаспорой болельщиков во дворце собралась, возможно, рекордная для китайской команды домашняя аудитория – 2100 человек.

Так вот, когда в одном из эпизодов шайба вылетела на трибуну, счастливый отец торжественно вручил ее своему ребенку – радости того не было предела. Однако тут же подошел стюард и потребовал отдать ему самый популярный хоккейный сувенир. Ошеломленный малыш чуть не заплакал…

Написал об этом безобразии в соцсети. Мне тут же подтвердили, что это отнюдь не исключение. Точно так же отнимали шайбы у детишек в Нижнекамске на матчах «Нефтехимика» с «Амуром» и «Ак Барсом». А вот что мне написали по поводу того же «Куньлуня»:

- Насчет шайб в Мытищах полностью согласен. Был на «Куньлунь» - «Торпедо». Там шайбы три вылетело на трибуны. Стюарды отбирали чуть ли не силой у детей. Позорище!

Рамиль А. добавил, не указав, правда, в каком городе это произошло:

- Сидел на трибуне с девушкой. Она говорит, почему шайбу забрали у ребенка, жалко так. Я отвечаю: там дорогие чипы, сейчас принесут другую. И так и не принесли! Так странно. Двухсотрублевую шайбу жалко, что ли...

Неужели все дело, действительно, в дороговизне умных шайб с чипом? А может, даже не в этом, а в том, что чипы после многочисленных санкций Запада у нас стали лютым дефицитом? Вон даже перестали выдавать загранпаспорта на 10 лет. Вы не поверите: в Гознаке чипы кончились! Теперь только на пять лет без биометрии можно получить.

В любом случае это не оправдание, чтоб портить весь день детишкам и их родителям. А ведь КХЛ позиционирует себя как семейную лигу, ратует за то, чтобы на хоккей ходил не только сильный пол, но и женщины, а главное – дети. И ту же своими руками этой дикой глупостью лига отбивает у ребят всякое желание посещать арены. Ибо поход на хоккей у них после такого грабежа будет ассоциироваться с отобранной, если хотите, мечтой! При этом, несмотря и вправду на тяжелое положение стране, в КХЛ как ни в чем не бывало продолжают платить многомиллионные зарплаты, каковых нет нигде в Европе. В том числе миллионы долларов уплывают из РФ в карманах легионеров.

Неужели никому, кроме «Советского спорта», в многочисленных штатах клубов и самой КХЛ не пришла в голову наипростейшая мысль, как к всеобщему удовлетворению разрешить ситуацию? Подскажем.

Понятно, стюард забирает шайбу не себе, а относит ее к судейскому столику в холодильник с запасными снарядами. Но почему взамен ему не взять там специально заготовленные для подобных случаев обычные шайбы с символикой КХЛ? Все равно стюард вернется в свой сектор и помнит, у кого изъял, как выяснилось, дорогущий предмет.

Что проще-то? Что тут сложного? КХЛ, не надоело позориться?