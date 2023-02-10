Они порвали Канаду в финале МЧМ-2011. Теперь Тарасенко поможет Панарину взять первый Кубок Стэнли?

О том, что дни Тарасенко в «Блюз» сочтены, стало очевидно летом позапрошлого года, когда руководство клуба не защитило своего самого высокооплачиваемого игрока на драфте расширения. Однако «Сиэтлу» россиянин оказался не нужен. Новичок НХЛ пошел по пути своего предшественника «Вегаса» - сделал ставку на работяг, а не на премьеров. Плюс, конечно, сказалась кредитная история Владимира, который после триумфа в Кубке Стэнли-2019 пропустил массу игр из-за хронической травмы плеча.

Окончательно вопрос о продлении отношений с «Сент-Луисом» закрылся в минувшее межсезонье. «Блюзмены» одновременно пролонгировали на восемь лет и 65 миллионов долларов контракты сразу с двумя форвардами – 23-летним Робертом Томасом и 24-летним Джорданом Кайру. Причем активируются эти соглашения в следующем сезоне. Менеджмент «музыкантов» всем дал четко понять, с кем связывает будущее. Оба нападающих станут получать на миллион больше, чем сейчас имеет 31-летний Тарасенко и 32-летний капитан команды Райан О’Райлли – 8,5 млн против 7,5. У них, наоборот, летом контракты истекают: как свободные агенты они могли уйти вообще бесплатно.

Надо отдать должное боссам «Блюз» - они не стали тянуть до крайнего срока обменов 3 марта. За что их косвенно поблагодарил генменеджер «Рейнджерс» Крис Друри:

- Это та сделка, к которой мы стремились. Когда мы нашли взаимопонимание с «Сент-Луисом», я не видел причин выжидать. Тем самым мы предоставляем двум нашим новичкам больше времени, чтобы адаптироваться в коллективе. До дедлайна еще несколько недель, и мы очень рады, что можем включить их в заявку уже на пятничный домашний матч с «Сиэтлом».

Попутно по поводу будущего Виталия Кравцова, который снова выпал из основы, а контракт завершается летом, американец сказал следующее:

- Это решит Жерар Галлан и его тренерский штаб. Я думаю, что Виталий показал в нынешнем чемпионате реально хороший хоккей, судя по набранным очкам. Его не было в главной команде какое-то время, но он делал все возможное вне льда и на тренировках, чтобы вернуться сюда.

Действительно, все теперь зависит от концовки регулярки и плей-офф, если только ньюйоркцы не умудрятся вылететь из кубковой зоны. Скорее всего Галлан планирует восстановить связку молодежной сборной России-2011. Помните, как в финале, уступая канадцам после двух периодов – 0:3, наши в заключительной трети забросили пять безответных шайб? Причем четвертую после затяжной позиционной атаки организовали именно Тарасенко и Панарин: капитан из-за ворот выкинул на пятак – и Хлебушек оформил дубль.

Наверняка на Владимира с его уникальным по силе и точности кистевым броском рассчитывают и в большинстве. Тем более что у «синих рубашек» при реализации лишнего не все ладится. Неважно, в первой или второй спецбригаде Тарасенко станет выходить на излюбленном правом фланге. Главное – у команды появится вариативность. Ибо соперники уже изучили и нашли противоядие к схемам «рейнджеров» при численном преимуществе.

Не менее важно, что с россиянином в город на Гудзоне переезжает образцовый 26-летний финский защитник-домосед Никко Миккола. Это именно тот игрок, который сейчас особенно нужен Галлану. В помощь капитану Джейкобу Трубе, который в одиночку раскалывает оппонентов. Как это произошло в недавней встрече с «Калгари», где он абсолютно в рамках правил вырубил Дюбе и Кадри, после чего «огоньки» набросились на американца едва ли не всей командой. Миккола обязан Трубе подставить плечо, стать вместе с ним и Линдгреном основным разрушителем. С атакующими защитниками у «Рейнджерс» дефицита нет!

Кого отдали ньюйоркцы взамен? Нападающего Блейза – ноль голов 40 матчах текущего чемпионата и защитника Скиннера – ноль матчей в НХЛ. Плюс выбор в первом раунде драфта-2023 и четвертом раунде 2024 года. Любопытно, что и тут ньюйоркцы по сути ничего не потеряли. В первом раунде предстоящего драфта у них два выбора - второй они и отдали «Блюз».

В любом случае именно теперь все самое интересное и начинается. У «Рейнджерс» платежка забита под завязку. Вписаться в нее сейчас помог… «Сент-Луис»! Бывшие хозяева Тарасенко продолжат выплачивать 50 процентов контракта. Однако летом завершаются договора новичков сразу у трех игроков – Лафреньера, Миллера и Кравцова. Первые двое – крепкие штыки основы и потребуют увеличения жалованья в разы. К ним присоединится чешский 23-летний форвард Хытил с окладом 2,3 млн долларов. За 43 матча он побил все личные сезонные рекорды результативности и, естественно, тоже рассчитывает на прибавку.

Так что, как ни крути, Друри от кого-то придется избавляться даже при подъеме лигой потолка зарплат. Вероятные восемь миллионов Тарасенко и два миллиона Микколы, у финна тоже последний год контракта на 1,9 млн, ньюйоркцы без оптимизации штатного расписания не потянут.

Резюме! Сегодня в три ночи по московскому времени все к экранам гаджетов смотреть премьеру Тарасенко на Бродвее. Сумеет ли Владиатор проявить себя и закрепиться в самом популярном хоккейном клубе мира? Споется ли с Хлебушком? Получит ли последний шанс Кравцов? А вдруг мы увидим русскую тройку, например, в овертайме?

Спасибо, НХЛ! Ты подарила нам новую роскошную русскую интригу!