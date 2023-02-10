Штаб «Динамо» требует новые контракты, хотя еще ничего не добился

Смотрю на московское «Динамо» – и не могу скрыть искреннего возмущения. Поведение высокопоставленных сотрудников клуба противоречит всем принципам настоящего спорта, всем принципам большого хоккея. Я про тех людей, которые отвечают за выступление первой команды – генменеджера Алексея Сопина и его тезки – главного тренера Кудашова.

Именно они буквально выкручивают руки всем - руководству «Динамо», совету директоров, лицам, принимающим решения. Развернута масштабная публичная компания с целью принудить клуб к подписанию новых контрактов со штабом. Прямо сейчас, не дожидаясь результатов сезона. Как под копирку выходят статьи в лояльных СМИ, генменеджер педалирует тему в эфире КХЛ-ТВ.. Скоро, подозреваю, будут прямо на пресс-конференциях объявлять выговор вышестоящему начальству. «А где наши новые контракты?».

А за что продлевать контракты-то? Где результат? Сопин с Кудашовым будто бы не знают, что деньги и престижные должности надо не получать, а зарабатывать. Особенно если речь про такой великий клуб, как «Динамо». Это же брэнд национального масштаба. Это же команда-лидер постсоветского хоккея по числу чемпионских титулов.

И управление хоккейным развитием такой мощной именитой структуры – это, я бы сказал, привилегия. Которую надо заслужить. И необходимо постоянно доказывать свою компетентность, свое умение добиваться высоких результатов. Свои способности к созидательной работе, наконец.

Источник фото: ХК «Динамо» (Москва)

Я понимаю, когда контракт со своим главным тренером заблаговременно продлевает «Локомотив». Игорь Никитин такую привилегию именно что заработал. Прямо сейчас это лучший специалист своего дела в России. За последние пять лет в его послужном списке – Кубок Гагарина и еще два финала плей-офф. Плюс он выигрывал чемпионат мира как тренер штаба сборной, выигрывал Олимпиаду как тренер штаба сборной. Во всех турнирах – золотой результат!

А чего добился c «Динамо» Кудашов? В прошлом сезоне со скрипом прошел первый раунд плей-офф, доигравшись до седьмого матча в серии с нищей «Северсталью». А во втором раунде без шансов проиграл ЦСКА – четыре матча, четыре поражения. В текущем чемпионате проходит регулярку без блеска, плей-офф еще даже не начинался. За что тут выписывать неограниченный кредит доверия? Почему тот же Ларионов, отметившийся по-настоящему героической работой со скромным «Торпедо», не позволяет себе такой наглой политики выкручивания рук?

И, наконец, почему Сопин так упорно прокачивает тему продления? Словно бы хочет успеть побыстрее, пока не стал актуальным вопрос об ответственности за результат. Чьей ответственности – главного тренера, генменеджера или обоих – покажет розыгрыш Кубка Гагарина. Но повторюсь: требования о продлении контрактов, звучащие до окончания плей-офф – это ненормально. Поневоле возникает подозрение, что люди не уверены в качестве своей работы. Подозревают, что результат может быть плохим – и хотят подстраховаться во что бы то ни стало.

Между прочим, Крикунова из «Динамо» уволили за то, что он за три года ни разу не вышел в финал конференции. И то увольнение выглядело заслуженным. Кто сказал, что с нынешнего штаба спрос должен быть меньшим?

Источник фото: ХК «Динамо» (Москва)

На месте динамовских болельщиков я бы сильно возмутился при виде такого аппаратного цинизма. Особенно если помнить о том, что нынешний сезон для клуба особенный. Весна – время 100-летия «Динамо». Одно это автоматом означает сверхответственность, повышенные требования к результату. В «Динамо» должны работать на пределе и стремиться быть первыми. Вспомните совсем недавнюю историю. В год 90-летия «Динамо» у клуба был Кубок Гагарина. И в год 70-летия, в сезоне-1992/93, тоже был чемпионский титул.

А вот 80-летний юбилей бело-голубые завалили, не войдя в четверку лучших команд лиги. И виновники того провала, кстати, понесли заслуженное наказание: был сменен и менеджмент, и тренерский штаб. Та встряска пошла клубу на пользу, поскольку обернулась посткризисным чемпионством в локаутной суперлиге-2004/05.

Соображения элементарной человеческой и управленческой порядочности требуют от Сопина с Кудашовым не заботы о собственном карьерном будущем. А сверхусилий, работы, чтобы команда выступила как можно лучше. Надо думать не о своих контрактах, а готовить предпосылки к успешному выступлению в плей-офф.

И вот как раз эта готовность-то вызывает большие вопросы. Построить качественную команду намного сложнее, чем протащить свою информповестку через лояльные СМИ. Слабые места хоккейного «Динамо» показал тот же Никитин. В гостях у «Локомотива» бело-голубые выглядели по-настоящему бездарно. Ярославцы действовали спокойно, без сверхнапряжения – но это был коллектив, который знает, что делает. Динамовская атака в сегодняшнем матче отсутствовала как класс: минимум опасных моментов, бестолковое движение, безыскусные попытки пробить обученную оборону Никитина. «Локомотив» переехал москвичей, не особо-то их заметив. Первая в большинстве, вторая для закрепления успеха. И третья, издевательская – в пустые ворота. Все по классике, словно в кубковом матче встречаются команды разного уровня, и фавориту надо поберечь силы.



Источник фото: ХК «Динамо» (Москва)

И в том-то и грусть, что «Динамо» выглядело в Ярославле типичным сереньким середняком. Это вот так они собираются играть в плей-офф в год 100-летнего юбилея? Неслучайно в последние три недели бело-голубые забыли, что такое уверенные победы. С разницей большей, чем в одну шайбу, они не могут обыграть никого, кроме ХК «Сочи». А командам, чей уровень выше, чем у черноморцев или «Барыса», и вовсе только проигрывают.

Поэтому не надо обманывать хоккей. Сейчас уж точно не время вести разговоры о новых контрактах и кредите доверия. Сначала надо или показывать результат – или отвечать за его отсутствие. Причем отвечать вместе. Раз уж вы такие единомышленники.