Неразгаданная «Тайна железной двери» капитана Бориса Майорова

Борис Александрович рядом со мной уже более полувека. Отец заразил меня хоккеем и футболом с самого раннего детства, а так как он был страстным болельщиком «Спартака», понятно, выбора у меня не было изначально. Но особо я сразу выделил Майорова. Возможно, потому что он капитанил в «Спартаке» и сборной. Но больше, наверное, потому что с Майоровым во главе наша команда постоянно выигрывала: сборная – вообще всегда, а «Спартак» в 60-е с «девяткой» в ударном звене сделал невероятное трижды – скинул с трона могучий ЦСКА Анатолия Тарасова в 1962, 1967 и 1969 годах.

Потому для меня жутким разочарованием стало внезапное расставание любимого игрока с хоккеем. В мельчайших подробностях помню этот осенний день 1969 года. Правда, забыл, с кем встречались спартаковцы, кажется, со столичным «Динамо». По ходу матча Николай Озеров вдруг объявил, что Майоров заканчивает. Никого дома не было. Я написал на листке: «Барис Майоров ушел из хоккея» - и пошел во двор гонять шайбу. Когда вернулся и хотел поделиться с папой горечью, тот рубанул:

- Ну как же ты умудрился в простейшем слове сделать такую жуткую ошибку?! Проверочное слово – Боря!

А еще мне врезался в память мартовский вечер 1967 года. В Австрии завершался чемпионат мира. Тогда я пришел с улицы и не узнал у отца: его, побелевшего, просто трясло у телевизора. Наши горели в решающем матче с Канадой – 0:1. Вот и первый период завершился. Минула половина второго – и о чудо! Анатолий Фирсов запускает от борта у синей линии свою знаменитую воздушку – 1:1. Третий период. На льду сумасшедшая заруба. Силы равны. Но что это?! Майоров кометой пролетает по правому краю, щелкает из круга вбрасывания. Сэт Мартин отбивает прямо на Вячеслава Старшинова, а тот по пустому углу не промахивается. 2:1. Ура! Победа!

Ну и третья зарубка. В советские времена во время каникул московские кинотеатры устраивали специальные утренние сеансы с билетами для школьников по 10 копеек. Где-то в 1971-м или 1972 году у нас во дворе бабахнула новость – Борис Майоров в кино снялся! Он уже несколько лет не выходил на лед, однако от этого его ореол хоккейного бога не потускнел ни капельки. Фильм назывался «Тайна железной двери». Но когда я попробовал проникнуть в кинозал, выяснилось, что именно на эту картину все билеты проданы. Что за тайна скрывалась за железной дверью, увы, я так и не узнал…

Наши пути пересеклись в начале 90-х. Увлечение с детства хоккеем обернулось выбором профессии спортивного журналиста. Майоров тогда заглянул в Сокольники, только-только вернувшись из Финляндии. Мой кумир пребывал в приподнятом настроении. Еще бы: с «Йокеритом» он выиграл чемпионат Суоми. Болельщики самого популярного клуба страны еще год назад о подобном и мечтать не смели, ибо их любимцы едва во второй дивизион не вылетели. Пообщались с Борисом Александровичем на славу, даже подробно свадьбу Пугачевой с Киркоровым обсудили. Да, были времена…

Когда в 1998-м меня пригласили в «Советский спорт» возглавить впервые учрежденный в газете отдел хоккея, нашей команде не нужно было долго думать, кого сделать главным экспертом – конечно, Бориса Александровича! В жирные годы даже удалось ввести его в штат, а звонить мэтру можно было в любое время – честную, нелицеприятную, глубоко профессиональную оценку мы получали гарантированно всегда. При этом Майоров долгие годы комментировал на НТВ – и как же приятно было слышать, скажем так, нечаянную рекламу нашего издания, когда по ходу репортажа он говорил:

- А сегодня я в «Советском спорте» прочитал…

Юбиляр сегодня признался, что этих 85 лет совсем не чувствует. Не почувствовали их и все собравшиеся в зале. Двукратный олимпийский чемпион в прекрасной форме, а его память по-прежнему уникальна. В фойе музея устроили фотовыставку. Я там нашел редкий снимок именинника в форме футбольного «Спартака». Как известно, за летних одноклубников в начале 60-х он провел пару матчей в чемпионате СССР, оттуда и пошло знаменитое: «Шайбу! Шайбу!» Так вот: с этим фото соседствовал снимок всей команды красно-белых. Кроме Майорова, я узнал только Игоря Нетто, а Никиту Симоняна перепутал с Галимзяном Хусаиновым. В ответ на мою просьбу Борис Александрович мгновенно назвал всех спартаковских легенд, запечатленных на фото, и пояснил:

- Это мы собрались на показательный матч ветеранов…

Всего-то час длилась встреча, а сколько историй Майоров успел поведать! Больше всего меня зацепила такая. Оказывается, в середине 60-х в матче чемпионата Союза он забил в ворота новокузнецкого «Металлурга» две шайбы за 22 секунды после начала. Однако в протокол вошла только одна, а итоговый счет в справочниках указывают 9:3 вместо 10:3. Когда Майоров об этом рассказал, кто-то в зале крикнул:

- Судья-секретарь не успел внести вторую шайбу в протокол!

А с другого края аудитории прозвучало:

- Да он просто опоздал к началу матча!

Вот в такой непринужденной и дружеской атмосфере прошла эта встреча. Все правильно: пусть цифра 85 остается только на свитере сборной СССР, который президент ФХР Владислав Третьяк торжественно вручил юбиляру. Паспортный стол без нас разберется, кому сколько лет. Главное - Майоров, как в игроцкую пору, так и сейчас - всегда в гуще событий. А если надо – идет напролом. Ради интересов отечественного хоккея. Пусть так будет всегда!

Здоровья, оптимизма и благополучия вам, Борис Александрович. А статистикам ФХР и КХЛ пора навести порядок в архивах: две шайбы одного игрока за 22 секунды со старта, полагаю, саму Книгу рекордов Гиннесса заинтересуют…