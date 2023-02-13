Вырвавшийся на свободу швед Карлссон показывает, почему КХЛ необходим жесткий лимит на легионеров

Как только не топтали бывшего генменеджера «акул» Дуга Уилсона за монструозный восьмилетний контракт на 92 миллиона долларов, выписанный Карлссону летом 2019 года. Возможно, эта чудовищная растрата и привела к тому, что год назад матерого управленца выгнали из клуба после двадцатилетней верной службы.

Еще бы! Это в «Оттаве» шведский тыловик демонстрировал чудеса результативности. Шесть подряд полных сезонов он штамповал более 60 очков, из них четыре – более 70, а в 2016 году финишировал в ритме «очко за игру» - 82 (16+66) в 82 матчах. Видимо, попав под магию этих цифр, Уилсон и подмахнул рекордный оклад прожорливому скандинаву: поднял зарплату почти в два раза – с 6,5 млн до 11,5 млн долларов!

Но какова отдача? Мало того, что «Шаркс» с тех пор ни разу не попали в плей-офф – рухнул КПД конкретно Карлссона. В «Сан-Хосе» за четыре чемпионата ни разу даже 50 очков не выбил! В 2021 году в 52 играх соизволил наскрести жалкие 22 (8+14) очка при жуткой полезности «минус 18». В отрицательную зону он также вляпался как до того сезона – «минус 15», так и после – «минус 14».

И вот этот жалкий лузер каждый год исправно кладет в карман 11,5 млн долларов! Что за бред? Как такое возможно в принципе?!

Источник фото: ХК «Сан-Хосе Шаркс»

Однако стоило Калифорнию покинуть Уилсону и еще кое-кому, как с крыши на лед вдруг спустился прежний Карлссон. Уму непостижимо: 73 очка после 54 матчей – уже четвертый результат в его карьере, а впереди почти 30 туров! Сотня очков практически гарантирована. Если, конечно, здоровье не подведет.

Так что же произошло? Откуда эта невероятная метаморфоза? Все дело в том самом «и еще кое-кому»!

Летом «Сан-Хосе» расстался с многолетним столпом обороны Брентом Бернсом. Популярный 37-летний бородач отправился в «Каролину» добывать на склоне лет первый Кубок Стэнли. Оказавшись в одиночестве на синей линии во все решающие моменты, 32-летний Эрик мгновенно расцвел, вошел в привычный прежде ритм и доказал, что свое уникальное умение конструировать и завершать атаки за годы в тени Бернса нисколько не растерял.

Яркая иллюстрация к тому, что двум медведям в одной берлоге не ужиться. Подобная картина и в других командах НХЛ: «Колорадо» - это Макар на синей, «Рейнджерс» - Фокс, «Питтсбург» - Летанг, «Ванкувер» - Хьюз, «Вашингтон» - Карлсон, «Чикаго» - Джонс, «Бостон» - Макэвой, «Нью-Джерси» - Хэмилтон, «Нэшвилл» - Йози, «Лос-Анджелес» - Даути, «Виннипег» - Моррисси, «Баффало» - Далин, «Даллас» - Хейсканен, «Тампа» - Хедман с Сергачевым на подхвате…

Ну а теперь обратимся к отечественным реалиям. Лет десять назад я поинтересовался у тогдашнего тренера молодежной сборной Валерия Брагина: почему, дескать, у нас совсем не появляются атакующие защитники типа Фетисова и Зубова, Гончара и Маркова? Ответа мы тогда вместе так и не нашли, зато сегодня для меня все абсолютно ясно. Спасибо Карлссону! Открыл глаза.

Да у нас с атакующими защитниками в КХЛ сейчас точно такая же ситуация, какая сложилась в Суперлиге с вратарями, когда ФХР в 2006 году возглавил Владислав Третьяк. Из-за обилия легионеров на ключевой позиции для доморощенных элементарно нет места. Потому и не растут новые Фетисовы, а сделали таковым Сергачева именно за океаном: Михаил уехал в Северную Америку еще в юниорах. Оттого среди бомбардиров-защитников КХЛ доминируют мигранты – Мерфи («Сибирь»), Душак («Динамо» Мн), Пресс («Северсталь»), Шулак («Адмирал»), Эберт («Автомобилист»), Рой («Витязь»), Кин («Спартак»), Менелл («Динамо» М)…

Ник Эберт / Источник фото: ХК «Автомобилист»

Все становится понятно, если этот список сравнить с другим – лидерами российских команд по ледовому времени в среднем за игру. Здесь все названные выше, кроме Менелла.

Вот вам и ответ. Кто чаще играет, постоянно выходит на реализацию численного преимущества, тот, разумеется, и очков набирает больше. Но, как всем давным-давно известно, Боливар не выдержит двоих.

Показательно, что там, где в линии обороны нет иностранцев, как в СКА и «Локомотиве», «Ак Барсе» и «Торпедо», либо им не особо доверяют, как в «Магнитке» и ЦСКА, российские защитники выдают неплохую статистику – в топ-20 сейчас 11 наших. При этом возглавляет гонку бомбардиров-оборонцев питерский армеец Александр Никишин – 60 (10+50) очков в 50 турах. Вице-чемпион пекинской Олимпиады уже побил рекорд результативности КХЛ для российских защитников, а ему всего-то 21 год.

Семнадцать лет назад Владислав Третьяк разорвал порочный круг революционной мерой: не запретил забугорных голкиперов в Суперлиге, а ввел на них драконовские налоги. И о, чудо! Быстро выяснилось, что с отечественной вратарской школой в стране полный порядок – все, что требовалось, дать им играть.

Ныне Россия – признанный мировой лидер в подготовке стражей ворот.

Ужесточение в КХЛ лимита на легионеров с пяти до трех даст новые шансы нашей молодежи. Однако и при этой квоте у многих руководителей клубов КХЛ по-прежнему будет жгучее желание выписать из-за океана какого-нибудь возрастного живчика, выплюнутого из НХЛ, чем долго и муторно возиться со своей юной порослью.

Пример «Сан-Хосе» четко продемонстрировал: даже вроде бы прирожденного короля синей линии легко съедает более авторитетный одноклубник. А уж если этот авторитет имеет в разы больший контракт, как у иноземцев в КХЛ, то подвинуть его сможет разве что талант поколения. Вроде Никишина. Нам же останется только причитать, где российские Макары и Фоксы, Йози и Летанги, Хейсканены и Далины, Даути и Карлссоны?..