Кравцов запросил у «Рейнджерс» обмен, но кому нужен король свободного льда, кроме «Трактора»?

Сегодня после тренировки в Ванкувере, где послезавтра «рейнджеры» сойдутся с «Кэнакс», тренер гостей Жерар Галлан прокомментировал вероятность скорого расставания с 23-летним нападающим:

- Это непростое решение. Виталий - игрок из топ-9. Сейчас он не входит в нашу девятку лучших форвардов и не собирается быть игроком четвертого звена. Эта роль не для него. Он нравится франшизе, нравится и лично мне. Однако он – хороший большой ребенок. Он должен продолжать усердно трудиться в ожидании шанса. Когда этот шанс представится, воспользуйся им. Никто ничего не получает просто так. Место в основе надо заработать, заслужить, выгрызти. Увы, сейчас Крави на топ-9 наших нападающих не тянет…

Если начистоту, я поражаюсь долготерпению бродвейских боссов! Слежу за Виталием с первых дней его появления в НХЛ и постоянно убеждаюсь, ну не готов он к этой лиге! Как теперь говорят – от слова совсем! Слаб прежде всего физически. Да и ментально – коли уже третий год топчется на одном месте. А на резонное предложение менеджмента «Рейнджерс» – отправиться к мужикам в фарм-клуб АХЛ и кардинально подкачаться, категорически отказывается.

На прошлой неделе в матче-премьере Тарасенко с «Сиэтлом» (6:3), как я понял, Галлан предоставил Кравцову последний шанс. Если первое звено составили три глыбы «синих рубашек» Панарин – Зибанежад – Тарасенко, то во втором Кравцова определили с американскими зубрами Крайдером и Трочеком. И снова уралец все провалил! Если Панарин с Тарасенко открыли счет уже во второй смене на 3-й минуте, Трочек забил и отдал, Крайдер ассистировал дважды, то Виталий в очередной раз откатал по нулям. Всего у него в этом чемпионате холостых прогонов 22 в 28 играх! Это очевидный приговор и свидетельство профнепригодности для кандидата в топ-9!

Да ладно жуткая суммарная статистика в НХЛ для форварда, выбранного девятым в первом раунде драфта-2018 – 10 (5+5) в 48 матчах. Наповал убивает сама игра. Кравцов, такое впечатление, вообще не стоит на коньках! Падает при дуновении малейшего ветерка от прокатившего мимо оппонента – даже прессовать-втыкаться не надо. Ужас! Плюс масса брака в простейших ситуациях. Заметна лютая неуверенность в себе, отсюда отсутствие риска из-за боязни потерять шайбу.

Абсолютно согласен с Галланом – в 23 года Кравцов во всех отношениях так и не вышел из юниоров. Спасение тут одно – качаться и как можно больше сражаться с бугаями. Пусть они будут ниже классом, но в той же АХЛ по крайней мере сам поймешь – букашка ты или право имеешь! Ну а если болтаться между «Кушать подано!» в НХЛ и регулярными побегами в «Трактор» - толку не жди. Хотя в сезоне-2019/20 за «Хартфорд» в АХЛ Виталий откатал 39 матчей, но и там отдача получилась так себе – 15 (6+9) очков.

Все эти слабости, а если называть вещи своими именами – безнадега, режут глаз в сравнении с одноклубниками-сверстниками, также выбранными в первом раунде драфта.

ФИЛИП ХЫТИЛ (Чехия, 23 года, 21-й номер драфта-2017)

В позапрошлом году заключил двухлетний контракт на 4,6 млн долларов. За шесть сезонов в НХЛ в 298 матчах заработал 126 (61+65) очков. В нынешнем чемпионате уже после 45 игр побил все личные рекорды результативности – 19 шайб и 14 передач. Быстроногий нападающий вполне оправданно рассчитывает на весомую прибавку к жалованью.

К’АНДРЕ МИЛЛЕР (США, 23 года, 22-й номер драфта-2018)

Темнокожий защитник-технарь с ходу закрепился в основе, в АХЛ за три сезона его не опускали ни разу! За 53 матча тоже улучшил все личные достижения – 5 шайб и 24 передачи. Правда, просела полезность – «плюс 5». В предыдущем чемпионате было «плюс 25»! У американца завершается договор новичка. На три миллиона долларов Миллер точно наработал.

КААПО КАККО (Финляндия, 22 года, 2-й номер драфта-2019)

Победитель МЧМ-2019 и ЧМ-2019 в особом представлении не нуждается. После небольшой заминки на старте карьеры в НХЛ постепенно оправдывает щедрые авансы. Недаром прошлым летом с финским нападающим подписали двухлетний контракт на 4,2 млн долларов. Какко за 53 тура тоже побил все свои рекорды – 11 шайб, 17 передач, полезность «плюс 9». В сезон дебюта-2019/20 он потряс болельщиков «минус 26»?!

АЛЕКСИС ЛАФРЕНЬЕР (Канада, 21 год, 1-й номер дафта-2020)

Канадский талант поколения не поражает воображение результативностью, но лямку тянет исправно. По крайней мере в нежном возрасте верзилам и крушителям НХЛ ни в чем не уступает. Стержень у парня точно есть. За три сезона пропустил считанное количество матчей «Рейнджерс», уровень держит, стабилен – в 187 матчах заработал 78 (39+39) очков. Два с половиной миллиона долларов на следующий сезон Алексис, безусловно, заслужил.

Вот и вся сермяга! Статистика и отдача, роль Кравцова в команде попросту несопоставимы с тем, что выдают ровесники. А главное – перспективы к улучшению не просматриваются вовсе! Даже в тройке с Панариным он не показал ни-че-го!

Сомневаюсь, что в НХЛ кто-то позарится на 23-летнего форварда с подобным портфолио. Художники на чистом льду, таскальщики шайбы по периметру в серьезной лиге не нужны никому. Выход один: возвращаться в КХЛ – и становиться мужиком в полном смысле. А потом, как это сделали, к примеру, его земляки Дадонов и Ничушкин, попробовать покорить НХЛ снова.