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Не уважили юбиляра Майорова. «Спартак» уступил в дерби «Динамо»

Бывший капитан, тренер и президент красно-белых разочарованы.
Не уважили юбиляра Майорова. «Спартак» уступил в дерби «Динамо»
14 февраля 2023 22:25
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Динамо» (Москва)

В субботу, 11 февраля, друг «Советского спорта» Борис Майоров отметил 85-летний юбилей. Сегодня на Ходынке перед дерби чествовали легенду и вспоминали ее брата-близнеца Евгения Майорова. Их родной клуб, отчаянно пытающийся вернуться в кубковую восьмерку, капитулировал перед своим исторически непримиримым соперником.

Глава совета ветеранов и экспертного совета ФХР «Спартака» Майоров скептически оценивал шансы родной команды прорваться в плей-офф, при том что ее держит в гонке минское «Динамо», продолжающее сорить очками. Правда, недавнюю очную встречу «зубры» выиграли у красно-белых 3:1 и благодаря этой победе опережают спартаковцев.

Юбиляру Майорову вряд ли приятны воспоминания о «Динамо». В конце сезона-1967/68 после дерби с бело-голубыми он лишился капитанской повязки. За вспыхнувшей дракой «стенка на стенку» последовали оргвыводы. Бились после того, как спартаковец Александр Мартынюк клюшкой лишил нескольких зубов начинающего защитника бело-голубых Валерия Васильева (тот потом вставил золотые). За дебютанта заступился ветеран Станислав Петухов и понеслась… Чемпионский кубок в 1969-м вручали новому капитану - Вячеславу Старшинову.

А провожали Майорова из хоккея 10 ноября 1969-го тоже в дерби с «Динамо». К середине первого периода бело-голубые вели 2:0. Переполненные трибуны дворца спорта в Лужниках (а это 14 тысяч зрителей) загрустили. Но после перерыва Владимир Шадрин дважды огорчил голкипера Александра Пашкова – ничья 2:2.

Вот и сегодня «Динамо» лидировало 2:0 благодаря хлестким кистевым броскам Рашевского и Кадолы. Погоню красно-белые начали в третьем периоде, одну шайбу отквитали (Талалуев затолкал ее с пятачка). А затем схватили два глупых удаления – в антигероях вратарь Красиков и автор гола. За второе из них бело-голубые наказали голом, оказавшимся победным. Отличился швед Лилья, ловко подправивший шайбу после дальнего броска. Таким же макаром скандинав принес бело-голубым победу 2:1 над чемпионом на «ЦСКА Арене», испортив им ретро-матч в честь легенды Всеволода Боброва.

Хозяева усилиями легионера Вароне сократили счет, но на большее не сподобились. А ведь хотя бы одно очко им было так нужно…

Источник фото: ХК «Динамо» (Москва)

Красно-белое отечество в опасности. Их новый тренер (пока и.о.) Алексей Заварухин стоял на лавке с наушником, лично получая сигналы от своего помощника-наблюдателя с верхотуры. Календарь на финише у его команды архисложный – московское «Динамо», прямой конкурент «Северсталь», «Магнитка», ЦСКА и снова столичное «Динамо». Немного утешает, что все эти матчи красно-белые проведут в Москве, на выезде – только последний. Остается надежда на завал минчан.

ТАБЛО

«Спартак» - «Динамо» М – 2:3, «Амур» - «Автомобилист» - 3:2, «Адмирал» - «Ак Барс» - 2:3, «Торпедо» - «Сибирь» - 5:4 ОТ.

источник: «Советский спорт»
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