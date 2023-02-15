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Василевский – снова лучший вратарь мира! Андрей дважды остановил действующих чемпионов

За шесть дней финалисты Кубка Стэнли-2022 «Колорадо» и «Тампа» сошлись дважды, и оба раза верх брали «молнии» - 5:0 и 4:3 по буллитам. Похоже, в НХЛ будет новый чемпион.
Василевский – снова лучший вратарь мира! Андрей дважды остановил действующих чемпионов
15 февраля 2023 18:29
автор: Виталий Славин
автор фото: НХЛ

После сегодняшней виктории южане впервые в новом году зацепились за топ-4 на Востоке, А вот «лавины» по–прежнему балансируют на границе кубковой зоны Запада – делят 7-9-е места с «Миннесотой» и «Калгари».

Да, на игру «Колорадо» негативно влияют постоянные прорехи в составе. Стоило вылечиться работяге Ничушкину и юному дарованиюБайраму, как в лазарет угодили защитники Макар и Джонсон. Давно на больничном капитан команды Ландеског и еще один ключевой тыловик Мэнсон. Не забываем о потерях в межсезонье не вписавшихся в потолок зарплат форвардов Кадри и Бураковски.

Но разве эти вполне будничные для долгого регулярного чемпионата трудности могут служить оправданием невыразительного выступления? Тем более что Кубок Стэнли-2022 денверцы выиграли с большим запасом. С позиции силы, нетерпящей возражений. Во всех четырех кубковых сериях оппоненты даже пискнуть не посмели, включая на тот момент действующих чемпионов из «Тампы».

Перед паузой на Матч звезд «Колорадо» во второй половине января выиграл семь матчей из восьми. Казалось, вот она – настоящая сила чемпионов. Но нет. После возобновления турнира Маккиннона и Ко снова заштормило – три поражения в четырех турах. Главное – проиграны оба поединка принципиальному противнику. Причем теперь уже «Тампа» берет свое, подавляя грозных соперников.

Самый тревожный сигнал для «Колорадо» - в обоих случаях вчистую проиграна вратарская дуэль. Отразив 10 февраля все 30 бросков гостей, Василевский впервые в сезоне сохранил ворота в неприкосновенности. У Георгиева была похожая нагрузка, однако пять шайб Александр запустил. Андрея заслуженно удостоили первой звезды встречи.

В ответной домашней игре «лавины», стремясь взять убедительный реванш, накинулись на гостей по проверенной методике прошлогоднего плей-офф. Обрушили шквал атак на владения Васи – за 40 минут проверили его 33 раза?! Дважды сибиряк капитулировал: 2:0 к 27-й минуте – весомая заявка на вендетту с тем же результатом, что зафиксировали в Тампе.

Однако развить успех не удалось. Точнее – «молнии» не позволили. Подловили раздухарившихся горцев на малейших неточностях и расслабленности. Пойнт и Кучеров организовали мгновенную контратаку, а в дебюте третьего периода Сирелли забил классический гол из раздевалки.

2:2. Зеркального ответа не получилось. Но хозяева не унывали – спустя полторы минуты снова вышли вперед: Мальгин загнал шайбу в ближний угол.

А затем произошло знаменательное событие. Не забивавший с 21 января Наместников сотворил истинный шедевр. Обокрал в чужой зоне Макдермида, на паузе уложил на лед Георгиева и аккуратно завел шайбу в дальний угол.

Здесь важен не просто факт восстановления равновесия (3:3), а то, что нарисовал эту красоту форвард четвертого звена, задача по идее у которого одна – сдерживание. Однако именно это и отличает коллективы-победители – в ключевой момент выстрелить способна любая тройка.

Кроме того, это показательный урок и для несостоявшегося «рейнджера» Кравцова, который затребовал обмен. Вот, Виталий, как надо цепляться за НХЛ! У Владислава в последние годы тоже далеко не все ладится в самой конкурентной лиге мира. Но он настойчиво ищет свой шанс, бьется и выкладывается в любом сочетании, готов от и до выполнить самую грязную работу. Это реально командный игрок. Потому можно не сомневаться: истекающий летом контракт на 2,5 млн Наместникову непременно продлят.

В итоге Василевский парировал 43 броска против 32 у Георгиева! В серии буллитов Андрей вообще выдал мастер-класс. Родригес, Маккиннон, Рантанен, сложилось впечатление, сами не верили, что способны уязвить русского гиганта. Зато Стэмкос разобрался с Георгиевым играючи. Ему и присудили первую звезду матча, а Кучерову – вторую.

Заметим, что по пути в Денвер «молнии» заглянули в Даллас, где на последней минуте дожали лидеров Запада – 3:1. Василевскому там вручили вторую звезду, а первую – Сирелли, который организовал все три гола (2+1) в ворота «Старз».

Это опять же к тому, что в «Тампе» готов решить исход каждый. А это печать чемпиона.

источник: «Советский спорт»
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За шесть дней финалисты Кубка Стэнли-2022 «Колорадо» и «Тампа» сошлись дважды, и оба раза верх брали «молнии» - 5:0 и 4:3 по буллитам. Похоже, в НХЛ будет новый чемпион.
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