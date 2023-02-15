Прощай, дядя Миша! Вы воспитали замечательного сына. Умер отец Александра Овечкина

Дядя Миша был частым и желанным гостем в редакции «Советского спорта». Благо Александр восемь раз завоевывал «Харламов Трофи» - приз для лучшего российского игрока в НХЛ, а потом на всем хоккейном пространстве.

Вспоминаем нашу встречу после мытищинско-московского ЧМ-2007, в котором наша сборная довольствовалась бронзовыми медалями, а ее главный тренер определил Овечкина в четвертое звено (правда, выпуская в большинстве), отдав предпочтение Илье Ковальчуку.

Мы, дотошные журналисты, подняли эту тему во время церемонии «Харламов Трофи». Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Николаевна негодовала. А ее муж отреагировал лаконично и гениально.

- Работай! Не обращай ни на что внимания. Вышел из народа – будь с ним!

Ови так и поступил. В 2007-м он еще не был Александром Великим, он превращался в него год от года.

Во время локаута мы часто общались с дядей Мишей. На первой тренировке Александра с «Динамо» мне поручили взять экспресс-интервью и его папы. Не было сомнений, что он следит за своим сыном с трибуны Малой спортивной арены в Лужниках. Задание автор этих строк выполнил с блеском, спасибо дяде Мише.

На декабрьском международном турнире, на котором главный тренер сборной Зинэтула Билялетдинов показал эскиз сочинской олимпийской дрим-тим, Ови играл после ангины на вялых ногах. И остался в тени капитана команды Павла Дацюка.

Дядя Миша не стал пенять на объективные причины:

- Саша мог бы сыграть сильнее.

Когда несколько лет назад Михаил Овечкин оказался на операционном столе, все мы молились на то, чтобы он выкарабкался. Увы, сейчас болезнь оказалась сильнее.

Завтра в ДС «Мегаспорт» встретятся «Спартак» и «Динамо». Будет уместно объявить минуту молчания.