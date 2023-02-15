Никитин научил «Локомотив» выигрывать большие матчи

«Локомотив» преподал чемпиону урок. Никто в этом сезоне не чувствовал себя столь уверенно на «ЦСКА Арене». Можно сказать, по-хозяйски. Гости забили вчетверо больше шайб, чем армейцы. В плей-офф железнодорожники способны сокрушить любого соперника.

Мы провели хороший матч, не разучились двигать шайбу, не разучились забивать, грубые ошибки не позволили нам двигаться дальше, - резюмировал после финальной сирены главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров.

Давайте начнем с ошибок – грубых и разных. Первый гол Шалунова, превративший его в снайпера-рекордсмена клуба по голам в регулярном чемпионате (28), родился после цепочки выигранных единоборств в зоне армейцев. Молодой Берёзкин притормозил на пятачке шайбу, его опытному одноклубнику оставалось лишь «доесть» момент. Прежнее достижение принадлежало олимпионику Андрею Коваленко, которое он установил в чемпионском для «Локомотива» сезоне-2001/02.

После перерыва хозяева стали выигрывать нейтральные шайбы и отодвинули игру от своих ворот. Почувствовавший вкус гола Григоренко, как и в последнем дерби на «ВТБ Арене», раскопал гол на пятачке (теперь не на ближнем, а на среднем).

Активно хозяева начали и третий период, но все их потуги разом погубил защитник Провольнев, который рискованным пасом через центр совершил обрез. Перехвативший шайбу ярославец Полунин все исполнил под стать своему номеру. Даже красочнее, чем знаменитый канадец, которого величают The Great One. Добавил ногами, ушел от плохо катающегося Дица и на удивление легко «раздел» финтом Дацюка-Форсберга вратаря Рейдеборна.

Удаление до конца игры армейца Карнаухова, сокрушившего у борта защитника Марченко, спорное. Экс-капитан ярославцев упал и порезал визером лицо. Впрочем, судьи сходили в «кино» и довольно быстро вынесли приговор.

Оборонялись бригады меньшинства уверенно, пока не напортачил праворукий защитник Сергеев. В безобидной ситуации он решил вынести из зоны шайбу по борту, хотя располагал временем на другие решения. Шалунов – респект ему – показал недюжинную баскетбольную сноровку, в прыжке изловил шайбу перчаткой и отдал ее Берёзкину. А тот оставил не у дел бедолагу Сергеева и нашел на дальней стойке Чеховича – 1:3.

Это было сродни нокауту. Ничего запоминающегося в атаке чемпионы за оставшиеся до сирены 13 минут не создали. Да еще попались на контратаке, которую броском со средней дистанции завершил защитник Рафиков.

В предыдущем матче в Череповце железнодорожники добыли победу, ни разу не забив. В хоккее такое возможно – если ударно исполнить буллиты.

В начале этого сезона главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин не раз повторял: «Нам надо научиться выигрывать большие матчи». Теперь, за три игры до конца регулярного чемпионата, можно с уверенностью утверждать: Ярославль сделал это.

К слову, в ближайшую субботу сегодняшние соперники встретятся в шестой раз. Посмотрим, чем Никитину ответит Фёдоров.

Поражение ЦСКА позволило СКА досрочно выиграть регулярный чемпионат и завоевать Кубок Континента имени Виктора Тихонова. Впрочем, сомнений в этом не было еще в октябре.

СТАТИСТИКА

ЦСКА – «Локомотив» - 1:4 (0:1, 1:0, 0:3). Голы: Шалунов, Полунин, Чехович, Рафиков – Григоренко.