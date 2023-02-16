«Динамо» не хватило… Шанцева. «Спартак» взял реванш в дерби

Уступив по всем статистическим показателям (броски: 24-38, вбрасывания: 19-43, «блоки»: 22-12, время в атаке: 11:36-17:49, штраф: 8-4), хозяева вырвали победу. Она была «Спартаку» нужнее, чем «Динамо». Атаке бело-голубых и их бригадам большинства не хватило «зубов».

«Спартаку» отступать некуда, как ни банально это звучит - пять очков отставания от зоны плей-офф при двух матчах в запасе. Но их нужно еще выиграть, чтобы сократить дистанцию.

«Динамо» уже бросило якорь на пятой строчке турнирной таблицы – не сдвинуть. Вроде бы никакой мотивации у бело-голубых, кроме исторической.

Позавчера здесь же, в «Мегаспорте», они обыграли красно-белых 3:2. Однако их рулевой Алексей Кудашов в раздевалке по горячим следам сдержанно оценил успех: «Молодцы, но продолжаем топтаться на месте». Наверное, тренер имел в виду пропущенные шайбы с пятачка.

Поэтому для «Динамо» сегодняшнее дерби было весьма полезно для того, чтобы в преддверии плей-офф проверить качество работы над ошибками.

В кулуарах же судачили о том, что москвичи должны помочь терпящим бедствие землякам. В связи с этим болельщики со стажем вспомнили историю в тему из прошлого века. Одним из ее героев был защитник Александр Хаванов, сегодня работавший у микрофона.

Дело было в 1999 году. В конце регулярного чемпионата бело-голубые под руководством Зинэтулы Билялетдинова уже не решали турнирных задач, а «Спартак» сражался за путевку в плей-офф (куда попадали 16 команд). В первом периоде красно-белые повели 2:0, а динамовцы откровенно катали вату. В перерыве в раздевалку бело-голубых заглянул рассерженный Валерий Шанцев, московский вице-мэр и патрон клуба.

И на лед вышла совсем другая команда, настроенная порвать непримиримого соперника. «Динамо» совершило камбэк – 3:2. «Спартак» в плей-офф не попал, а в переходном турнире вылетел из суперлиги. Команда же Билла дошла до финала, где уступила 2-4 «Магнитке».

Вот и сегодня припертые к стенке хозяева начали за здравие. В стартовые минуты не выпускали гостей из зоны. Правда, от избытка желания и бьющих ключом эмоций хватали глупые удаления. Но бело-голубые ничего серьезного в большинстве (а это три попытки подряд) не создали. Более того, потеря ведущего защитника Менелла на чужой синей линии (похвалим за перехват коньком Локтионова) обернулась голом Любимова, убежавшего к воротам Волкова. Бессменно играющий семь последних матчей вратарь Волков почему-то не знал коронный финт форварда, которым он раздевал голкиперов еще в форме ЦСКА.

А в противоположных воротах зажигал Рибар. Словак предыдущее дерби просидел на лавке и, видимо, хорошенько изучил соперника. С дальними бросками и со средней дистанции он справлялся и не позволил себе помарку, которая привела к пропущенной его сменщиком Красиковым шайбы от Рашевского во вторник.

В третьем периоде бело-голубые включились по полной. Даже в большинстве спартаковцы не помышляли об атаке, сконцентрировавшись на сохранении зыбкого перевеса.

За три минуты до сирены динамовское количество превратилось в качество. Олимпионик Каблуков прямо с вбрасывания атаковал ворота (почему этот трюк прозевал на «точке» Вароне?), и Джиошвили добил шайбу, отраженную Рибаром.

Но порадоваться гости толком не успели. Спустя 25 секунд Талалуев загнал шайбу в сетку, словно теннисной ракеткой с дальнего пятачка.

- Нам победа была нужнее, - был лаконичен в раздевалке и.о. главного тренера красно-белых Алексей Заварухин.

А Кудашов признал, что его команда два периода провела вяло, а за дело взялась после второго перерыва. Вопрос о капитане Миронове, который в третьем периоде не выходил на лед, остался без ответа.

«Спартак» остается в гонке за путевку в плей-офф. В субботу красно-белые принимают своего прямого конкурента – «Северсталь». Проигрывать никак нельзя.

ТАБЛО

«Спартак» - «Динамо» (Москва) – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). Голы: Любимов, Талалуев – Джиошвили.

«Амур» - «Автомобилист» - 2:4, «Адмирал» - «Ак Барс» - 0:3, «Трактор» - ХК «Сочи» - 5:0, СКА – «Сибирь» - 1:0, «Витязь» - «Куньлунь Ред Стар» - 5:1.