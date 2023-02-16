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2 очка в подарок соседям? Ни в коем случае: что говорили тренеры после матча «Спартак» - «Динамо»

«Спартак» рвется в плей-офф. Московское дерби завершилось победой красно-белых над «Динамо» со счетом 2:1.
2 очка в подарок соседям? Ни в коем случае: что говорили тренеры после матча «Спартак» - «Динамо»
16 февраля 2023 22:46
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК «Динамо» (Москва)

После матча наставники команд поделились эмоциями от ледового противостояния.

ЭТО ДЕРБИ

Главный тренер московского «Динамо», Алексей Кудашов подвел итог встречи:

«Эмоции неважные. Есть хорошее и плохое. Разберем наши ошибки и сделаем выводы».

Два дня назад после матча вы говорили, что не хватает реализации моментов при розыгрыше лишнего. Сегодня и моментов в большинстве не было. Почему?

— Мы не то, что не создали — еще и гол пропустили. В прошлой игре мы две забили в большинстве, а соперник перестроился и больше не дал.

Выше и ниже пятого места «Динамо» уже не поднимется и не опустится. Где искать мотивацию на оставшиеся матчи регулярки?

— Мы не будет отходить от игры и серьезности настроя, несмотря на место в турнирной таблице. Игроки сейчас начнут набирать форму и возвращаться. Так что мы не будет играть эти игры кое-как, выставлять молодежку… Такого не будет.

Андрей Миронов не играл в третьем периоде. Там что-то серьезное?

— Нет, с ним все в порядке.

После прошлой игры защитников «Динамо» корили за небольшое количество бросков. Сегодня их было много, но не казалось, что они слишком прямолинейны? Может стоило найти передачи?

— Нужно посмотреть. Когда нужно было — бросали. Вроде по делу, но надо посмотреть.

«Спартак» — ваши соседи. Можно ли сказать, что сегодняшние 2 очка — это подарок другу, которому нужнее?

— Ни в коем случае. Как о подарках говорить? А другие команды нам что скажут, у кого зависело что-то от этой игры? «Динамо» — «Спартак» — это дерби, где каждый хочет победить.

НАШ ХОККЕЙ ПРИНОСИТ РЕЗУЛЬТАТ

Наставник «Спартака», Алексей Заварухин поделился эмоциями от победы:

«Спасибо болельщикам, что несмотря на нашу ситуацию, приходят и поддерживают нас. Ребята это чувствуют. От ножа сыграли, игра на результат. В прошлой игре сделали вывод, что нельзя удаляться.

Что сказали ребятам на скамейке при счете 1:1?

— Чтобы продолжали играть. Хорошо, что удалось поймать на контратаке и забить.

Екнуло ли что-то, когда «Динамо» решало брать ли просмотр?

— У нас тоже есть аналитическая бригада, которая сразу сказала, что чистый гол. Мы даже не сомневались.

В субботу важнейший матч против «Северстали». Как проведете завтрашний день?

— У нас плановая подготовка, ничего менять не будем. Нужно играть в свой хоккей, который нам приносит результат.

Следующие матчи команды проведут 18 февраля. «Спартак» сыграет против «Северстали», а «Динамо» предстоит выездная встреча против «Витязя».

источник: «Советский спорт»
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2 очка в подарок соседям? Ни в коем случае: что говорили тренеры после матча «Спартак» - «Динамо»
2 очка в подарок соседям? Ни в коем случае: что говорили тренеры после матча «Спартак» - «Динамо»
«Спартак» рвется в плей-офф. Московское дерби завершилось победой красно-белых над «Динамо» со счетом 2:1.
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