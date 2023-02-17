Сколько можно терпеть проспекты и ассисты, Баффало и Коламбус, пятиста и шестиста болельщиков?

Сразу об этих самых кешбеках. Если страна никак без них прожить не может, почему нельзя упорядочить написание этого слова? Кэшбек, кешбэк, кэшбэк, кешбек – как правильно-то?!

Почему СМИ, когда говорят или пишут о НХЛ, легко позволяют себя нарушать нормы русского языка и переименовывают город Буффало в Баффало, город Колумбус в Коламбус, а во Флориде с какого-то перепуга ударение делают на «о»?! Да, так эти географические пункты произносят сами американцы. Но они и Москву на свой лад переиначили, равно как немцы именуют нашу столицу Москау, французы – Моску, финны – Москова, а Россия у наших соседей и вовсе Веная!

«Советский спорт» долгие годы команду НХЛ из Буффало так и величал «Буффало Сейбрз» - кстати, а как по норме легитимно – Сейбрз или Сэйбрз? – но несколько лет назад сдался. Мы теперь, как почти все, пишем «Баффало». Но из города Буффало. Логика тут простая. Точно так, к примеру, мы различаем названия итальянских футбольных клубов и их городов: «Рома», но Рим, «Дженоа», но Генуя, «Торино», но Олимпиадду-2006 принял все-таки Турин, а не Торино.

Если теперь Роскомнадзор хотя бы все СМИ заставит в соответствии с географическим словарем говорить и писать города Буффало и Колумбус – что в этом плохого? Давно пора было это сделать! При этом почему-то никому в голову не приходит на американский манер «Каролину» переименовать в «Керолайну» или «Кэролайну», «Сан-Хосе» - в «Сан-Хозе», а в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Лос-Анджелесе и прочих Нью-Хейвенах обнулить, как в первоисточнике, дефис.

Теперь о пошлых засорах родного языка нелепыми сейвами, проспектами, тимбилдингами, челленджами и всяческими ассистами. Ужас! Почему просто не написать – талант, сплочение, запрос или вызов в зависимости от ситуации, передача или пас? При этом пусть вратарь отразит (парирует, отобьет) 30 бросков, а не совершит 30 сейвов! Или все-таки 30 сэйвов?

Меня бесит, когда с экрана ТВ на главных федеральных каналах слышу тотальное неумение склонять числительные, включая чиновников высшего ранга! Откуда вообще взялись пятиста, шестиста, семиста?! Нет таких слов! В родительном падеже исключительно - пятисот, шестисот, семисот. Эти все люди в школе учились? Или, кроме хайпов и хейтов, ни черта не знают, что ли!

Про вывески в столице на латинице – это вообще за гранью. Первую волну креатива в 90-х годах с повсеместными шопами и маркетами как-то отбили. Но теперь-то доморощенные бизнесмены куда изобретательнее – на каждом шагу барбершопы и бьюти салоны, фудкорты и скейт-парки с жим-клубами…

Ну да, ресторанных двориков в СССР не было. Возможно, фудкорт вполне приемлемое заимствование. Но зачем нам навязывают всякие хейты и сейлы? Массовое замещение русских глаголов приводит к обеднению словарного запаса. Тем же хейтом мы, как Эллочка-людоедка с ее выражением «мрак» на все случаи жизни, уничтожаем оттенки чувств. Ведь можно люто и тихо ненавидеть, выражать всего лишь несогласие, испытывать неприязнь, проявлять раздражение, несимпатию, нерасположение к кому-то и так далее. Это оборачивается тем, что многие, особенно молодежь, выражают свои чувства и эмоции в основном матом. Ибо в их лексиконе мало русских слов.

Увы, но жаргон на грани мата захлестнул все наши СМИ. Все медиа прекрасно осведомлены, что законом запрещены только четыре слова. Четыре! В результате такие грубо-просторечные наборы букв, как – извините! – обос…ся, г…о и ж…а стали общеупотребительными. Позорище!

Так что инициатива Госдумы, на мой взгляд, правильная и своевременная. Дальше агрессивное уничтожение родного языка терпеть нельзя!