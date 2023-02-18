Умер знаменитый комментатор Писаревский. Он вел репортажи с Суперсерии-72

К Владимиру Львовичу я обращался фамильярно - по отчеству. Львович ничем не болел, его внезапный уход ударил обухом по голове. Совсем недавно Писаревский дал развернутое интервью коллегам, специализирующимся на спортивной попсе. Получается, подытожил жизненный путь.

Причина смерти – инсульт, который развился на почве коронавируса.

Еще в нулевые Львович выходил на лед в команде «Российская пресса», и не просто ради галочки, а пахал по полной программе – не загонишь на лавку.

В 1950-е он засветился в московском «Динамо» при Аркадии Чернышеве, выходил на лед вместе с Владимиром Юрзиновым и Станиславом Петуховым – дай бог им здоровья. Но прославился как комментатор. В основном радийный.

Главная фишка Писаревского – голос, сочный баритон. Его ни с кем не спутаешь. С матчастью дело обстояло хуже, но голос…

Несколько лет назад Львовича позвал в эфир комментатор Казанский. Так ветеран раскрасил в яркие тона репортаж ретро-матча, в подробностях описал побег в Детройт Сергея Федорова с Игр доброй воли-90, сославшись на тренера «Красной машины» Игоря Дмитриева.

Карьера Писаревского могла закруглиться едва стартовав. В конце 60-х его командировали в Стокгольм на чемпионат мира. Могущественному главе Гостелерадио Сергею Лапину его включения на радио «Маяк» категорически не понравились. Причиной тому не их качество, а пятый пункт анкеты. Это была черная метка. Как вдруг вмешался друг – Лапина, в лице генсека ЦК КПСС Брежнева.

- У тебя появился молодой комментатор, слушаю его репортажи из Стокгольма, интересно рассказывает! – признался Лапину главный болельщик страны.

Карьера Писаревского была спасена. Его начали подпускать на ТВ. Львовичу даже доверили репортаж с седьмого матча эпохальной Суперсерии-72. Вел его вместе с легендой и главным голосом советского спорта Николаем Озеровым, который не испытывал никакой ревности к коллегам и всегда их поддерживал. Сохранились кадры: Писаревский стоит с микрофоном в модном клетчатом пиджаке.

Львович работал на 26 (!) чемпионатах мира.

Еще один знаковый репортаж Львовича – с матча ЦСКА – «Автомобилист» в декабре 1968 года. Эта игра вошла в историю хоккея как главная сенсация советской эпохи. Чемпионов-армейцев накануне 50-летнего юбилея их тренера Анатолия Тарасова уральцы (вовсе не претенденты даже на плохонькие медали) угостили теннисной баранкой – 6:0. В Ледовом дворце ЦСКА на Ленинградском проспекте. ТВ этот матч не показывало, а «Маяк» по традиции уделил ему последние 10 минут. Коллега Славин не даст слукавить – он прильнул к радиоприемнику и не мог поверить своим ушам.

Тот репортаж Писаревский вел с позиции, вмонтированной в… табло, – эту точку называли «кукушкиным гнездом». Много лет спустя автор этих строк узнал, что запись сохранил участник тех событий Владимир Игошин – впоследствии один из руководителей Российской хоккейной лиги. В телефонном разговоре он обещал поделиться. Я сообщил об этом Писаревскому, Львович загорелся, но… Игошин внезапно умер.

А еще Писаревский как-то взял интервью у самого Брежнева, причем спонтанно. Генсек, несмотря на протест охраны, согласился. За эту работу комментатора премировали пятью рублями. Когда же вмешался Озеров, сумму увеличили – приписав к цифре 5 нолик.

Общался Писаревские и с Королем футбола Пеле. Львович был прекрасным собеседником, умел расположить к себе. Уже в наше время молодые репортеры заслушивались, когда Писаревский бархатным баритоном формулировал вопросы.

Львович всегда модно одевался. Никогда не забуду, как он вел репортаж из Сетуни с матча «Крыльев Советов» - ЦСКА (еще в советский годы) в бейсболке. Позицию ему оборудовали прямо на трибуне. Болельщики прекрасно слышали слова комментатора. И едва не отобрали у него гарнитуру, когда тот вратаря армейцев Белошейкина назвал Белоножкиным (играл такой нападающий за московское «Динамо»).

Писаревский обожал автомобили, часто из менял, до последних дней садился за руль.

В начале января 1999 года мы вместе встречали в аэропорту молодежную сборную России, возвращавшуюся из канадского Виннипега с золотом чемпионате мира. Я помог Львовичу идентифицировать золотую молодежь. В благодарность комментатор предложил довезти меня до метро. К нам напросились еще трое коллег. И как мы влезли то ли «Таврию», то ли «Оку», подаренную ему по какому-то случаю. В дороге «машина-зверь» заглохла. И мы по щиколотку в жиже - Москву накрала оттепель - несколько сот метров толкали ее.

В середине прошлого декабря в Музее хоккея торжественно принимали в Зал славы наших легенд. Среди которых оказался давно ушедший из жизни комментатор Ян Спарре. Его знали единицы из собравшихся в зале – Владислав Третьяк, Борис Майоров, Игорь Тузик. Президент КХЛ Алексей Морозов признался, что даже не слышал этого имени.

- А почему не выбрали Писаревского, ведь он жив, а Спарре давно не с нами? – тихо поинтересовался я у Тузика.

- Я же не могу за всем уследить… - виновато улыбнулся ответственный работник ФХР.

Теперь Писаревского наверняка увековечат в Зале славы отечественного хоккея. Лучше поздно, чем никогда.