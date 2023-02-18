«Северсталь» в плей-офф! А «Спартак» висит на волоске. Или уже не висит?

В эту субботу в КХЛ большой игровой день. И одним из самых примечательных матчей стало противостояние в Москве, где «Спартак» принимал «Северсталь». Встреча прямых конкурентов, как и ожидалась, прошла на высоких скоростях.

Команда Андрея Разина в столице решала вопрос официального попадания в кубковую восьмерку. Утром появились новости, что из лазарета вернулись лидеры желто-черных Пилипенко, Петунин и Пыленков, но в заявке на матч их не оказалось.

Перспективы на плей-офф у красно-белых туманны. Им мало того, что надо побеждать в каждой из оставшихся игр (а там топ-соперники), там еще и болеть против минчан, которые легко могут оставить москвичей не у дел.

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В первом периоде счет открыт не был. Команды обменялись удалениями, но ни хозяева, ни гости вырваться вперед не смогли. «Спартак», и вовсе, в меньшинстве играл креативнее , чем при розыгрыше лишнего. А у «Северстали» получалось хорошо обострять у ворот Рибара в равных составах.

Но болельщики требовали шайбу — и московские, и череповецкие. В «Мегаспорте» высадился целый десант желто-черных, и они составляли неплохую конкуренцию в речевках фанатам хозяев площадки.

ШАЙБУ, ШАЙБУ

Во втором отрезке встречи прорвало. Сначала отличился форвард красно-белых Филип Вароне. Гости же схватили сразу два удаления подряд — за толчок клюшкой и нарушение численного состава. Казалось, что игра в неравных составах подведет желто-черных— оборонялись хорошо, но и сил потрачено на это было много.

Однако, уравновесившись в количестве игроков, рыси кинулись совершать проходы к воротам Рибара. Один из них завершился отличным броском Макара Хабарова. Череповчане сравняли. Спустя пару минут шайба вновь оказалась в воротах «Спартака», но судья видеопросмотров гол отменил, уличив высоко поднятую клюшку.

И все же уйти при равном счете на перерыв хозяевам не удалось. Защитник гостей Андрей Чуркин метко попал с дальней дистанции 2:1.

После перерыва хозяева практически отпраздновали гол, но судья прервал веселье — шайбу отправили в ворота Шугаева после остановки игры. Хотя момент спорный.

И тут же хозяева получили гол. Эффектный проход форвард череповчан Игорь Гераськин завершил голом, который поставил точку в этом матче. Кстати, на счету этого юркого нападающего сегодня 3 очка (2 передачи и гол).

3:1. «Северсталь» в плей-офф.

ЧТО ГОВОРИЛИ ТРЕНЕРЫ

После игры наставники команд подвели итог.

Главный тренер «Северстали», Андрей Разин поделился впечатлением от матча:

«Все ребята понимали к чему нас может привести эта игра. Они сыграли ответственно, самоотверженно. Забили свои голы».

— Когда мы увидим на льду Петунина, Пилипенко, Пыленкова?

— Петунина и Пилипенко в ближайшее время. Пыленкова — как только полностью восстановиться.

— Вы скорее всего будете на 7-й строчке турнирной таблицы и сыграете со 2-ой. Хотелось бы встретиться с «Торпедо»?

— Мы еще и за шестую строчку собираемся побороться. Вообще, мы с ЦСКА тоже хорошо играем в этом сезоне… Скажу так — с «Торпедо» в плей-офф мы бы смогли играть в хоккей.

Наставник «Спартака», Алексей Заварухин поделился эмоциями: «Тяжелый матч для нас. Сложно что-то сказать по горячим следам. У нас ещё есть три игры, будем биться и доказывать все на льду. Постараемся порадовать болельщиков».

— Как так получается, что в большинстве у вашей команды меньше шансов забить, чем в меньшинстве?

— Сами задаемся этим вопросом. Объясняем ребятам важность розыгрыша лишнего. Надеюсь, получится исправить ситуацию.

ИТОГ

Конечно, нынешняя «Северсталь» не создает того мощного впечатления как в прошлом году. Но несмотря на это, череповчане достойны плей-офф. Команда с небольшим бюджетом, представляющая хоккейный регион с сильной школой прошла регулярку не совсем гладко, но без жестких серий поражений, забивая неплохое количество шайб и забирая свои законно заработанные очки. Да, не шумят. Но может получится в марте? Например, с «Торпедо» и «Локомотивом» рыси охотно играют.