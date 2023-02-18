Игорь Гераськин: Подбирать соперников по плей-офф — дело неблагодарное

В эту субботу в матче против московского «Спартака» череповецкая команда смогла оформить выход в плей-офф. Рыси обыграли красно-белых со счетом 3:1. Во всех трех шайбах принял участие нападающий Игорь Гераськин. Он отдал две голевые передачи и забил один гол. После игры форвард ответил на вопросы журналистов.

Игорь, ощущалось, что это не рядовой матч?

— Все, конечно, понимали, куда нас может вывести эта игра. Но старались не думать и настраивались как на обычный матч. Здорово, что вышли в плей-офф.

Упал камень с души?

— У нас никаких камней вроде и не было. Мы спокойно и планомерно подходили к этому. Выполнили задачу, теперь может и будет полегче. Но расслабляться не стоит.

Расскажите о заброшенной шайбе…

— Я в раздевалке уже сказал Вовче (Вовченко — прим. ред.), что такие передачи должны лигой записываться. Он шайбы не коснулся, но здорово игрока увел, дал мне свободное пространство — мне осталось лишь бросить и попасть.

С кем хотели бы сыграть в плей-офф?

— Это неблагодарное дело — соперников подбирать в плей-офф. Еще бы были мы наверху, а то 7-8 место. Может быть, 6 место зацепим.

С «Торпедо» хотели бы?

— Думал об этом. Хотелось бы с ними. Мы играть в этом случае в хоккей будем. В Нижнем сама команда играет и другим даёт. Была бы интересная серия.

Вы будете чувствовать себя с «Торпедо» более опытной командой?

— Может у нас игроки и тренерский штаб уже и бывали в плей-офф ни раз, но там у Игоря Николаевича тоже слова найдутся, проблем с настроем в них быть не должно.

Как вам такой плотный график регулярки?

—Тяжеловато было сначала, но лучше больше игр, чем пауз и тренировок. У нас, тем более, когда паузы в чемпионате, то баллоны появляются! Поэтому лучше, чтоб больше двух дней паузы не было!

В ближайших матчах встретитесь с возможными соперниками по плей-офф — ЦСКА, «Торпедо». Помогут чем-то эти матчи?

— В плей-офф совсем другая игра будет.