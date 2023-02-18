Армия Федорова реваншировалась в Ярославле. Но в таблице не поднялась

Чемпионы не устают повторять, что в турнирную таблицу не заглядывают, а в первом круге плей-офф им без разницы, с кем встречаться. Однако условные «Витязь» и столичное «Динамо» - две большие разницы. Пока же московские армейцы - четвертые на Западе, несмотря на сегодняшнюю победу над прямым конкурентом, «Локомотивом» (2:1 ОТ).

В прошлую среду на «ЦСКА Арене» железнодорожники нанесли чемпиону чувствительное поражение 4:1. После финальной сирены главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров заявил, что его команда не разучилась играть, забивать и побеждать. Ее подкосили грубые ошибки и удаление до конца игры вице-чемпиона Пекина-2022 Карнаухова.

Сегодня соперники встречались в шестой раз в сезоне. И пока в этой серии лидировал «Локомотив» 3-2. Чему удивляться, коли команда Игоря Никитина одержала четыре победы в шести матчах над СКА (4-2), досрочно завоевавшем Кубок Континента имени Виктора Тихонова.

На «Арене-2000» плавился лед, соперники зорко стерегли друг друга. Голевых моментов на двоих создали пятерни хватит, чтобы сосчитать.

Самым запоминающимся стало соло молодого железнодорожника Берёзкина, которого уже выпускают в первом звене с Шалуновым и Каюмовым. Форвард изящно убрал шайбу под себя, ушел от защитника Дица, вышел с глазу на глаз с вратарем Шарыченковым, но бросил ему в щитки.

Счет открыли гости благодаря рикошету от конька оборонца Рафикова. Шайба заползла в сетку, а в воздух полетели клюшка и блин голкипера Бочарова, засушившего в этом сезоне целых семь матчей.

Пока экс-динамовец уступает в конкуренции с «аборигеном» Исаевым, но в последнее время хватается за шанс, показывая, что в плей-офф тренеры могут на него рассчитывать.

А противоположные ворота защищал Шарыченков, позволивший своему сменщику Рейдеборну сыграть в феврале только в одном, прошлом, матче. Похоже, со шведом, на которого рассчитывают как на первого номера, не продлят контракт, он это чувствует и выполняет работу без должного драйва.

Хозяева восстановили равновесие на последней минуте второго периода. Отскок от лицевого борта подкараулил форвард Красковский и с острейшего угла вогнал шайбу в девятку. Гренадер Шарыченков успел переместиться и всем телом прикрыть большую часть ворот. Оставалась узенькая щелочка над плечом, туда и запорхнула шайба.

В Ярославле, впрочем, видали и не такое. Как-то армейский защитник Науменков, ныне одни из лидеров «Салавата Юлаева», ухитрился с лопаты (!) положить шайбу над плечом Сорокина. Автогол редкостной красоты!

После второго перерыва Фёдоров убрал «легкую кавалерию» - Абрамова и Полтапова, выпустив фактурного Гуськова. Но счет не изменился. Даже в большинстве соперники мало угрожали воротам.

Незадолго до сирены под зубодробительный хит защитника Елесина, в предыдущем матче сокрушившего Карнаухова, попал молодой Мингачёв. Армеец долго не мог подняться со льда, а потом скрылся в раздевалке. Судьи отправились в «кино» на предмет большого штрафа. Но криминала не нашли – рефери Раводин (первый в отечественном хоккее, покоривший высоту в 1000 матчей) на весь зал объявил, что силовой прием был чистый.

А в овертайме шайбу прибрали к клюшкам ярославцы, ни о какой замене вратаря армейцы ми мечтать не могли. В контратаке один на один с Шарыченковым умчался ветеран Аверин, рекордсмен клуба по числу матчей в КХЛ. Но бросить ему не позволил капитан ЦСКА Нестеров. Он не только успел вернуться назад и подбить клюшку форварда, но и заработал удаление. Аверин по неосторожности рубанул по перчатке армейца и отправился в штрафной бокс.

В большинстве метко пальнула пушка Григоренко. С его уантаймером Бочаров не справился.

ЦСКА добыл два очка и сократил отставание от «Локомотива» до минимума, имея два матча в запасе. Пока чемпионы – четвертые, что сулит в первом кубковом раунде московское дерби.

В Минске «Торпедо» продолжило победную поступь – 4:2 и , похоже, не собирается просто так уступать второе место на Западе.

В понедельник автозаводцы постараются на «ЦСКА Арене» подтвердить свои турнирные амбиции-притязания. Ждем Профессора Игоря Ларионова и его команду-золошку, украсившую этот сезон-марафон.

ТАБЛО

«Локомотив» - ЦСКА – 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1). Голы: Красковский – Григоренко (2).

«Адмирал» - «Автомобилист» - 3:1, «Амур» - «Ак Барс» - 3:4, «Металлург» - ХК «Сочи» - 4:2, «Салават Юлаев» - «Сибирь» - 1:2 Б, «Витязь» - «Динамо» М – 3:1, «Спартак» - «Северсталь» - 1:3, «Динамо» Мн – «Торпедо» - 2:4, «Куньлунь Ред Стар» - «Барыс» - 1:2 ОТ.