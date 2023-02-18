ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Армия Федорова реваншировалась в Ярославле. Но в таблице не поднялась

Неужели ЦСКА хочет в плей-офф сразиться с московским «Динамо»?
Армия Федорова реваншировалась в Ярославле. Но в таблице не поднялась
18 февраля 2023 21:15
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Чемпионы не устают повторять, что в турнирную таблицу не заглядывают, а в первом круге плей-офф им без разницы, с кем встречаться. Однако условные «Витязь» и столичное «Динамо» - две большие разницы. Пока же московские армейцы - четвертые на Западе, несмотря на сегодняшнюю победу над прямым конкурентом, «Локомотивом» (2:1 ОТ).

В прошлую среду на «ЦСКА Арене» железнодорожники нанесли чемпиону чувствительное поражение 4:1. После финальной сирены главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров заявил, что его команда не разучилась играть, забивать и побеждать. Ее подкосили грубые ошибки и удаление до конца игры вице-чемпиона Пекина-2022 Карнаухова.

Сегодня соперники встречались в шестой раз в сезоне. И пока в этой серии лидировал «Локомотив» 3-2. Чему удивляться, коли команда Игоря Никитина одержала четыре победы в шести матчах над СКА (4-2), досрочно завоевавшем Кубок Континента имени Виктора Тихонова.

На «Арене-2000» плавился лед, соперники зорко стерегли друг друга. Голевых моментов на двоих создали пятерни хватит, чтобы сосчитать.

Самым запоминающимся стало соло молодого железнодорожника Берёзкина, которого уже выпускают в первом звене с Шалуновым и Каюмовым. Форвард изящно убрал шайбу под себя, ушел от защитника Дица, вышел с глазу на глаз с вратарем Шарыченковым, но бросил ему в щитки.

Счет открыли гости благодаря рикошету от конька оборонца Рафикова. Шайба заползла в сетку, а в воздух полетели клюшка и блин голкипера Бочарова, засушившего в этом сезоне целых семь матчей.

Пока экс-динамовец уступает в конкуренции с «аборигеном» Исаевым, но в последнее время хватается за шанс, показывая, что в плей-офф тренеры могут на него рассчитывать.

А противоположные ворота защищал Шарыченков, позволивший своему сменщику Рейдеборну сыграть в феврале только в одном, прошлом, матче. Похоже, со шведом, на которого рассчитывают как на первого номера, не продлят контракт, он это чувствует и выполняет работу без должного драйва.

Хозяева восстановили равновесие на последней минуте второго периода. Отскок от лицевого борта подкараулил форвард Красковский и с острейшего угла вогнал шайбу в девятку. Гренадер Шарыченков успел переместиться и всем телом прикрыть большую часть ворот. Оставалась узенькая щелочка над плечом, туда и запорхнула шайба.

В Ярославле, впрочем, видали и не такое. Как-то армейский защитник Науменков, ныне одни из лидеров «Салавата Юлаева», ухитрился с лопаты (!) положить шайбу над плечом Сорокина. Автогол редкостной красоты!

После второго перерыва Фёдоров убрал «легкую кавалерию» - Абрамова и Полтапова, выпустив фактурного Гуськова. Но счет не изменился. Даже в большинстве соперники мало угрожали воротам.

Незадолго до сирены под зубодробительный хит защитника Елесина, в предыдущем матче сокрушившего Карнаухова, попал молодой Мингачёв. Армеец долго не мог подняться со льда, а потом скрылся в раздевалке. Судьи отправились в «кино» на предмет большого штрафа. Но криминала не нашли – рефери Раводин (первый в отечественном хоккее, покоривший высоту в 1000 матчей) на весь зал объявил, что силовой прием был чистый.

А в овертайме шайбу прибрали к клюшкам ярославцы, ни о какой замене вратаря армейцы ми мечтать не могли. В контратаке один на один с Шарыченковым умчался ветеран Аверин, рекордсмен клуба по числу матчей в КХЛ. Но бросить ему не позволил капитан ЦСКА Нестеров. Он не только успел вернуться назад и подбить клюшку форварда, но и заработал удаление. Аверин по неосторожности рубанул по перчатке армейца и отправился в штрафной бокс.

В большинстве метко пальнула пушка Григоренко. С его уантаймером Бочаров не справился.

ЦСКА добыл два очка и сократил отставание от «Локомотива» до минимума, имея два матча в запасе. Пока чемпионы – четвертые, что сулит в первом кубковом раунде московское дерби.

В Минске «Торпедо» продолжило победную поступь – 4:2 и , похоже, не собирается просто так уступать второе место на Западе.

В понедельник автозаводцы постараются на «ЦСКА Арене» подтвердить свои турнирные амбиции-притязания. Ждем Профессора Игоря Ларионова и его команду-золошку, украсившую этот сезон-марафон.

ТАБЛО

«Локомотив» - ЦСКА – 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1). Голы: Красковский – Григоренко (2).

«Адмирал» - «Автомобилист» - 3:1, «Амур» - «Ак Барс» - 3:4, «Металлург» - ХК «Сочи» - 4:2, «Салават Юлаев» - «Сибирь» - 1:2 Б, «Витязь» - «Динамо» М – 3:1, «Спартак» - «Северсталь» - 1:3, «Динамо» Мн – «Торпедо» - 2:4, «Куньлунь Ред Стар» - «Барыс» - 1:2 ОТ.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Армия Федорова реваншировалась в Ярославле. Но в таблице не поднялась
Армия Федорова реваншировалась в Ярославле. Но в таблице не поднялась
Неужели ЦСКА хочет в плей-офф сразиться с московским «Динамо»?
18.02.2023 21:15
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Игорь Гераськин: Подбирать соперников по плей-офф — дело неблагодарное
Игорь Гераськин: Подбирать соперников по плей-офф — дело неблагодарное
Форвард череповецкой «Северстали» - о выходе команды в кубковый розыгрыш, интересном сопернике и плюсах плотного графика.
18.02.2023 16:50
Хоккей
автор: Елена Кузютина
«Северсталь» в плей-офф! А «Спартак» висит на волоске. Или уже не висит?
«Северсталь» в плей-офф! А «Спартак» висит на волоске. Или уже не висит?
Череповчане застолбили место в восьмерке и сделали шансы «Спартака» на кубковую весну еще более призрачными.
18.02.2023 16:28
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Умер знаменитый комментатор Писаревский. Он вел репортажи с Суперсерии-72
Умер знаменитый комментатор Писаревский. Он вел репортажи с Суперсерии-72
Мастеру микрофона, специализирующемуся на хоккее, было 87 лет.
18.02.2023 15:14
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Сколько можно терпеть проспекты и ассисты, Баффало и Коламбус, пятиста и шестиста болельщиков?
Сколько можно терпеть проспекты и ассисты, Баффало и Коламбус, пятиста и шестиста болельщиков?
Наконец-то Дума занялась делом – спасением русского языка! Честно, просто уже нет сил читать и слышать новояз, бесконечный жаргон в федеральных СМИ, перемешанный с хайпами, хейтами и кешбеками.
17.02.2023 13:33
Хоккей
автор: Виталий Славин
2 очка в подарок соседям? Ни в коем случае: что говорили тренеры после матча «Спартак» - «Динамо»
2 очка в подарок соседям? Ни в коем случае: что говорили тренеры после матча «Спартак» - «Динамо»
«Спартак» рвется в плей-офф. Московское дерби завершилось победой красно-белых над «Динамо» со счетом 2:1.
16.02.2023 22:46
Хоккей
автор: Елена Кузютина
«Динамо» не хватило… Шанцева. «Спартак» взял реванш в дерби
«Динамо» не хватило… Шанцева. «Спартак» взял реванш в дерби
Победу красно-белым принес теннисный гол Талалуева.
16.02.2023 22:27
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Никитин научил «Локомотив» выигрывать большие матчи
Никитин научил «Локомотив» выигрывать большие матчи
А ЦСКА разочаровал, уступив команде из Ярославля.
15.02.2023 22:33
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Прощай, дядя Миша! Вы воспитали замечательного сына. Умер отец Александра Овечкина
Прощай, дядя Миша! Вы воспитали замечательного сына. Умер отец Александра Овечкина
У меня и коллеги Виталия Славина слезы наворачиваются. Сегодня Александр Овечкин в соцсетях сообщил о смерти своего отца, ушедшего из жизни на 72-м году после онкологического заболевания. Мы называли Овечкина-старшего дядей Мишей. При этом маму Александра – по имени-отчеству, Татьяна Николаевна.
15.02.2023 19:04
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Василевский – снова лучший вратарь мира! Андрей дважды остановил действующих чемпионов
Василевский – снова лучший вратарь мира! Андрей дважды остановил действующих чемпионов
За шесть дней финалисты Кубка Стэнли-2022 «Колорадо» и «Тампа» сошлись дважды, и оба раза верх брали «молнии» - 5:0 и 4:3 по буллитам. Похоже, в НХЛ будет новый чемпион.
15.02.2023 18:29
Хоккей
автор: Виталий Славин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика