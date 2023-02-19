Обогатится ли Радулов на 90 миллионов?

И это помимо зарплаты, т.е. окладной части, которая составляет 80 миллионов рублей. Сейчас капитан «Ак Барса» в огне. Сегодня, за три матча до финиша регулярного чемпионата его команда оформила первенство в Восточной конференции. Но для Радулов последняя неделя перед плей-офф превращается в битву за «металл».

Сегодня в Хабаровске команда Зинэтулы Билялетдинова одержала вторую победу в спаренных играх. Теперь 4:0 (вчера 4:3). Не помог хозяевам вернувшийся после месячного отсутствия вратарь Евгений Аликин. Ему фатально не везло – отскоки-рикошеты сыграли в пользу гостей. Не ушел без гола и Радулов, ювелирно подправив шайбу в сетку после дальнего наброса защитника Динара Хафизуллина.

Тройка Радулов – Илья Сафонов – Дмитрий Воронков, в которой молодость дополняет опыт (или наоборот?), нешуточно жжет. Последний из них, вице-чемпион Пекина-2022, успел не только забить плечом, но и подраться с мощным и рослым «тигром» Вячеславом Грецким, расколовшим защитника Дмитрия Юдина. Возмездие в хоккее приветствуется, но в разумных рамках.

Радулов набрал 1 (1+0). Однако и его конкуренты в бомбардирской гонке не притормозили. Во Владивостоке гол и передача Стефана Да Косты помогли «Автомобилисту» взять реванш 4:1 за вчерашнее поражение. А в Санкт-Петербурге, где СКА в присутствии 1212402 зрителей обыграл 4:1 безуспешно рвущийся в плей-офф «Трактор», отличились капитан армейцев Дмитрий Яшкин – 1 (1+0) и Марат Хайруллин - 1 (0+1).

Русский чех с 36 голами возглавил еще и рейтинг снайперов. Вот как выглядит топ-5 бомбардиров за неделю до финиша регулярного чемпионата.

1. Дмитрий Яшкин СКА 65 матчей 56 (36+20)

2. Стефан Да Коста «Автомобилист» 51 56 (20+36)

3. Александр Радулов* «Ак Барс» 60 55 (24+31)

4. Тэйлор Бек «Сибирь» 64 55 (18+37)

5. Марат Хайруллин СКА 63 54 (28+26)

* Радулов опережает канадца Бека благодаря меньшему числу проведенных матчей.

«Ак Барсу» предстоят две домашние встречи: с «Металлургом» (24 февраля) и «Авангардом» (26-го). СКА дома будет принимать «Куньлунь Ред Стар» (21 февраля), а через два дня (23-го) сыграет в Сочи. «Сибирь» дома сыграет с «Барысом» (22-го) и «Салаватом Юлаевом» (24-го). «Автомобилист» в Екатеринбурге - с Уфой (22-го) и «Трактором» (24-го). Так что набирать результативные баллы капитану «Ак Барса» будет не проще, чем его конкурентам.

Похоже, в Хабаровске Радулов и его команда завершили дальневосточную эпопею в этом сезоне. Шансы «Амура», потерявшего еще и лучшего защитника Кэма Ли, зацепиться за восьмое место, превратились в эфемерные. Вряд ли «Нефтехимик» в оставшихся трех домашних матчах (с «Сочи», «Магниткой» и «Куньлунь Ред Стар» станет сорить очками. Четыре «волки» обязаны набрать, а это гарантия попадания в плей-офф.

«Трактору» даже победы в Минске и Екатеринбурге могут оказаться пирровыми. Тем более в лазарете в очередной раз пребывает лидер челябинских атак Антон Бурдасов. Как же его пушки не хватало сегодня в Санкт-Петербурге, где бригады большинства гостей получили в подарок целых пять попыток.

ТАБЛО

«Амур» - «Ак Барс» - 0:4, «Адмирал» - «Автомобилист» - 1:4, СКА – «Трактор» - 4:1.