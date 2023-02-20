Почему в арбитраже матча ЦСКА – «Локомотив» двойные стандарты?

В среду, 15 февраля, в ключевом матче за распределение мест в топ-4 Западной конференции ЦСКА – «Локомотив» судьи за аналогичные фолы выписали соперникам разные штрафы. Железнодорожнику Александру Елесину – две минуты, армейцу Павлу Карнаухову – (5+20).

Встреча претендентов на второе место Западной конференции держала в напряжении без малого 6000 зрителей на «ЦСКА Арене». Первый период остался за гостями, которые свое преимущество воплотили в гол Максима Шалунова, установившего снайперский клубный рекорд в регулярных чемпионатах (28 голов).

После перерыва чемпионы перехватили инициативу, и отличился уже снайпер-рекордсмен ЦСКА в чемпионатах России Михаил Григоренко.

Соперники не щадили друг друга, но в рамках правил. За первые сорок минут бескомпромиссной борьбы они нахватали суммарно 6 минут штрафа.

На 37-й минуте под зубодробительный силовой прием защитника Александра Елесина попал силовой форвард хозяев Павел Карнаухов. Оба, к слову, выступали на Олимпиаде-2022 в Пекине и вернулись из столицы Китая с серебряными медалями.

Но на льду друзей-товарищей нет: один из самых жестких в силовой борьбе защитник (кстати, он сам выходит в пластиковой маске лица) без тени сомнений впечатал Карнаухова на борт. Судьи Сергей Беляев («золотой свисток» прошлого сезона) и Денис Наумов выписали нарушителю малый штраф. И даже не пошли к монитору смотреть «кино» а предмет большого штрафа, что по новым правилам приветствуется.

Один самых мужественных игроков лиги Карнаухов рассек визером себе переносицу, но не стал апеллировать к рефери, на лавке врач продезинфицировал ссадину.

А в начале третьего периода сам оказался в шкуре Елесина. Армеец в чужой зоне двигался вдоль борта параллельным курсом с защитником гостей Алексеем Марченко (своим бывшим одноклубником) и собирался хитануть плечом в плечо. Как внезапно вице-капитан железнодорожников резко развернулся и получил сам стал жертвой своего маневра: влетел в борт и визером поцарапал себе лицо, окропив лед кровью.

Судьи отправились в «кино». Комментаторы на канале КХЛ Владимир Гучек и Артем Божко не увидели в действиях армейца криминала, более того, оснований для большого штрафа. А ведь оба они в хоккее не дилетанты – первый раньше судил, а ныне ведет программу «Судейская» на профильном канале, второй – еще недавно играл на профессиональном уровне.

…Видеопросмотр не затянулся. Армейцу дали по максимуму – (5+20) минут. Хотя фол Елесина выглядел куда более жестким, чем Карнаухова, в чем вы сами можете убедиться.

К тому времени гости вели 2:1, но хозяева были полны решимости сравнять счет, благо по игре ни в чем не уступали. Ярославцы реализовали численное преимущество – 3:1, игра была сделана.

В понедельник, 20 февраля, Спортивно-дисциплинарный комитет оставил решение судей в силе, наложив на Карнаухова денежный штраф.

Налицо двойные стандарты. Ждем объяснений от главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова в программе «Судейская».