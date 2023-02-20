Билялетдинов вслед за канадским учеником Тарасова доказывает: возраст тренеру – не помеха

В этом сезоне больше всех в КХЛ удивляют «Ак Барс» и «Торпедо», а в НХЛ – «Нью-Джерси». «Дьяволы» сегодня раскатали «Виннипег» - 4:2 и поднялись на третье место во всей НХЛ с 79 очками. Столько они не набирали с 2018 года, когда последний раз проникали в плей-офф. А ведь до конца заокеанского чемпионата у «Девилз» еще 26 матчей! Вполне возможно, что сотню выбьют, чего не удавалось более десяти лет.

Что объединяет лидера Востока КХЛ и клуб-сенсацию НХЛ? Во главе обоих олдскульные тренеры – 67-летний Зинэтула Билялетдинов и 63-летний канадец Линди Рафф. К триумфаторам нынешнего сезона, безусловно, можно отнести и 62-летнего Игоря Ларионова. Из скромного «Торпедо», интересного исключительно местной публике, Профессор за считанные месяцы вылепил российский аналог «Нью-Джерси» Раффа, рвущий в лиге все каноны.

Ну и чтоб углубить тему тех, кто борозды не портит, вспомним, когда легендарный канадский коуч Скотти Боумен, чьи сборные пролетели в решающих поединках Красной машине Тихонова 0:6 на Кубке вызова-1979 и 1:8 на Кубке Канады-1981, брал свой последний Кубок Стэнли. В 2002 году с тремя величайшими русскими центрами – Игорем Ларионовым, Сергеем Федоровым и Павлом Дацюком. Боумену тогда шел 70-й год, а своим гуру он всегда называл Анатолия Тарасова. Подаренные им перчатки для хоккея с мячом Скотти использовал на тренировках «Монреаля», пока не порвал в клочья.

Так что теперь берем в оборот пятерых тренеров. Что всех их роднит? Упор на системность во всех проявлениях, творчество и полное доверие молодым.

Средний возраст «Нью-Джерси» сейчас – 26,1 года. У стоящих выше «Бостона» - 29, у «Каролины» - 28,8, у действующих чемпионов из «Колорадо» - 27,2, у предыдущего обладателя Кубка Стэнли «Тампы» - 29,4. С «Торпедо» ноунеймов Ларионова все ясно без статистики. Билялетдинов еще со времен «Динамо» в связке с Владимиром Юрзиновым доказал, что и в постсоветскую эпоху качественный резерв можно готовить массово. Ну а по части воспитания выдающихся хоккеистов вровень с Тарасовым можно поставить разве что Виктора Тихонова.

Системность. Возьму самый простой и наглядный компонент – формирование ударных звеньев. Тарасов подарил стране и миру тройки Альметова и Фирсова, Петрова и Моисеева. Тихонов вообще создал мегапятерку всех времен во главе с Ларионовым и Фетисовым. Потом добавил к ним звено Быкова и подготовил на долгие годы вперед юниорское трио Буре – Федоров – Могильный, которому, увы, не суждено было состояться на родине.

Зато в НХЛ Боумен продолжил дело Тарасова/Тихонова: сформировал из экс-армейцев первую русскую пятерку в истории НХЛ! В летопись лиги под этим названием Russian Five она навсегда и вошла.

К слову, не стоит считать, что за океаном к устойчивым связкам относились не столь ревностно, как у нас. Сейчас с этим никто и не спорит. В каждом клубе НХЛ есть наигранные сочетания. Но ведь нечто подобное наблюдалось и в прошлом веке! Канада присылала до середины 60-х на чемпионаты мира лучший любительский клуб. Почему Кленовые при этом регулярно забирали золото? Не только из-за неразвитости шайбы в Европе, но именно благодаря сыгранности состава. В отличие от реальных старосветских сборных.

Как тут не вспомнить суперсерию-1972! Единственное звено, которое все восемь матчей отыграло в одном составе: Эллис – Кларк – Хендерсон. Их изначальной задачей было сдержать Харламова. Но в Москве именно они решили исход серии в пользу Канады. Кларк вырубил Харламова, а Хендерсон забил победные голы в трех последних матчах.

Но разве Билл в середине нулевых в «Ак Барсе» не презентовал новую суперпятерку? Морозов, Зиновьев попробовали себя в НХЛ. Зарипов, Никулин, Прошкин развивались на родине. Все помнят гол в овертайме ЧМ-2008 в Квебеке Ковальчука, а ведь Илья до финала вообще не забивал! Кто тянул сборную на канадском чемпионата мира, равно как на предыдущем турнире в Москве, пока Морозова не сломали? Птенцы Билялетдинова! А капитан казанцев Алексей Морозов стал в этой роли в сборной двукратным чемпионом мира (2008, 2009). В 2012 году на золотом ЧМ в Швеции/Финляндии у него эстафету принял Илья Никулин, а в 2014 в Белоруссии первым чемпионский кубок поднял над головой еще один экс-динамовец Александр Овечкин. Великая восьмерка всегда называл Билялетдинова своим учителем. Подменял Ови в качестве капитана, когда тот в Минске травмировался, опять же «барс» Данис Зарипов.

Переносимся в наши дни. Сухая статистика достижений «Ак Барса» в этом чемпионате при трех разных тренерах.

ОЛЕГ ЗНАРОК (3 сентября – 2 декабря)

В 36 играх – 16 побед, 6 поражений в ОТ и по буллитам, 14 поражений в основное время.

Набрано 38 очков или 52,8 процента.

ЮРИЙ БАБЕНКО (4 – 25 декабря)

В 7 играх – 5 побед, 1 поражение по буллитам, 1 поражение в основное время.

Набрано 11 очков или 78,6 процента.

ЗИНЭТУЛА БИЛЯЛЕТДИНОВ (с 28 декабря)

В 23 играх – 19 побед, 2 поражения в ОТ и по буллитам, 2 поражения в основное время.

Набрано 40 очков или 87 процентов.

Как видите, положение начало выправляться сразу после отставки Знарка. С появлением Билла казанцы вообще вышли на космический уровень. Достаточно сказать, что на 28 декабря, когда «Ак Барс» возглавил новый старый тренер, на Востоке лидировал «Автомобилист» с 61 очком, а на Западе – СКА с 73. Почувствуйте разницу: после этого Екатеринбург набрал 20 баллов, Петербург – 28, а «барсы» Билла – 40?!

И снова о тройках и распределении ролей. Кажется, еще Константин Бесков говорил о классном тренере так: все его искусство в том, чтобы подобрать игроков и правильно их расставить.

Именно это в Казани и сделали. Для начала перестали метаться с номинальными вожаками. Капитанскую нашивку безальтернативно вручили самому маститому и яркому игроку не только «Ак Барса», но и всей КХЛ – Александру Радулову. Далее Билл как чемпион мира по шахматам расставил на доске все имеющиеся в распоряжении фигуры. Да так, чтобы их потенциал не складывался, а умножался.

В итоге Татарстан и Россия получили супертрио Радулов – Воронков – Сафонов. Кагарлицкий вернулся к давнему корешу Шипачеву, к которым приставили коренного «барса» Петрова. Две остальные тройки – тоже классика Билялетдинова: степные волки загрызут в обороне кого-угодно, но и сами всегда готовы сделать результат. Особо надо сказать об экс-капитане Лукоянове. При Знарке он порой даже в основу не попадал, о голах и передачах попросту забыл. Что теперь? Четыре гола уже положил, а сколько черновой работы выполнил…

Короче, кто сказал, что хоккей Билла – скучный? Это исключено с элитными мастерами в составе. А такие у Хайдяровича были всегда. Кто сравнится в КХЛ ныне с тройкой Радулова?! Скоро узнаем. Для того плей-офф, где все по гамбургскому счету, и придумали. Кубок Гагарина-2023 обещает стать самым интригующим за все 15 лет КХЛ.